ГРАССЛЕС: Как экодобровольцы зубрам помогают

Один из эковолонтеров и друзей компании GRASS — актер Сергей Бурунов. Автор: Наталья Варсегова

– Сынок, папа приехал, – ласково подзывал актер Сергей Бурунов мощного зубра Мухомора.

Годовалый Мухомор недоверчиво подошел к ограждению, мотнул головой — привет, мол, отец, — и вдруг пописал.

– От радости, – объяснил актер, – конечно, от радости.

Сергей Бурунов неспроста назвал Мухомора сынком. В 2022 году он взял над ним шефство, оплатив содержание маленького тогда зубренка. Вот и в этот раз, оказавшись в зубровом заповеднике как амбассадор компании GRASS, актер навестил своего подопечного.

Сергей Бурунов снимает своего «сынка» для подписчиков. Автор: Наталья Варсегова

ДАТЬ ШАНС НА ВЫЖИВАНИЕ

#ГРАССЛЕС — это масштабный проект по восстановлению лесов по всей стране. Организовала его компания GRASS. И привлекла к участию своих сотрудников, партнеров, блогеров, детей… Впрочем, присоединиться к доброму делу может любой желающий.

Очередная акция прошла в Приокско-Террасном заповеднике — на территории Центрального зубрового питомника. Его обитатели чуть не исчезли с лица земли по вине человека.

Зубр Мухомор — подопечный актера Сергея Бурунова. Автор: Наталья Варсегова

– 100 лет назад погиб последний зубр в дикой природе. Человек полностью истребил этот вид на территории России и Европы, – рассказала директор Приокско-Террасного заповедника Светлана Родионова. – Задача Центрального зубрового питомника, расположенного в зоне частичного хозяйственного использования нашего заповедника, заключается не только в увеличении численности зубра-вида, который был сохранен благодаря разведению в неволе, но и в восстановлении популяции в дикой природе особо охраняемых природных территорий.

В заповеднике животные содержатся в комфортных условиях, максимально приближенных к условиям вольного содержания, поэтому неудивительно, что после переселения в естественные места обитания подмосковные зубры стали основой ареала этого вида в России.

В природе зубры живут семьями. Автор: Наталья Варсегова

Организаторы акции поддерживают возрождение этого вида не только высадкой деревьев, которые для зубров — и дом, и «стол».

– Задумайтесь, в естественной среде у зубров нет врагов. И то, что популяция зубров оказалась на грани исчезновения, — вина человека, – рассказывает генеральный директор компании GRASS Михаил Грачев. – Сейчас благодаря деятельности заповедников и питомников популяция зубра увеличивается. Наша компания поддержала Приокско-Террасный заповедник, общаемся с его сотрудниками, уточняем и закрываем потребности, в прошлом году был запрос на навес для сена — построили.

Генеральный директор компании GRASS Михаил Грачев. Источник: PR-служба компании GRASS

ЛИПЫ ДЛЯ МУХОМОРА

Осенью 2022 года GRASS уже высаживала деревья в Центральном зубровом питомнике, тогда в его загонах появилось 500 саженцев липы и дуба. Сейчас, в последний день мая, удалось посадить еще 300 деревьев в загоне, где вместе с семьей живет зубр Мураками. Да-да, зубры живут семьями. Самец, две-три самки, дети. Бывают исключения. Так, например, «сынок» Бурунова Мухомор живет не только с родителями, но и с бабушкой Мугдаленой (это не опечатка: имена всех зубров в этой семье начинаются с привычного им «Му»). Она самая старая зубрица в заповеднике, ей 22 года.

– Восстановление древесной растительности — очень важная задача, ведь животные содержатся здесь в условиях, максимально приближенных к условиям вольного содержания, – пояснила волонтерам заместитель директора по экологическому просвещению, развитию и туризму Наталья Шпиленок. – Высаженные деревья через 7-10 лет станут частью сбалансированного рациона зубров, которые, кроме основного корма, питаются в том числе ветками и листвой.

Генеральный директор компании GRASS Михаил Грачев и актер Сергей Бурунов. Автор: Наталья Варсегова

ПОСМОТРИМ, КАКИМИ ВЫРАСТУТ

Тихону Кузьмину 12 лет, но лопатой он орудовал наравне со взрослыми. Отчасти еще и потому, что его подгоняла сестра — 7-летняя Маргарита. Девочке не терпелось поскорее устроить саженец липы в ямке.

– Раньше доводилось сажать деревья? – спрашиваю я мальчика, глядя на то, как он лихо копает землю.

– Только на даче, в заповеднике оказался впервые, – деловито отвечает Тихон. – Хотя, если честно, я приехал сюда зубров посмотреть, но почему бы и дерево не высадить. Это шанс оставить след в истории.

Юные волонтеры Тихон и Маргарита Кузьмины. Автор: Наталья Варсегова

Двумя саженцами лип оставил свой след в заповеднике и актер Сергей Бурунов.

– Лет через десять посмотрим что из них вырастет, – сказал он, осматривая высаженные деревья.

Кстати, в этот же день для юных посетителей экологической тропы «Дорога к зубру» компания GRASS открыла интерактивный стенд-лабиринт. Он в наглядной форме рассказывает о жизни одной семейной группы зубров. Здесь — пусть и понарошку, но с удовольствием — дети могут позаботиться о животных: отвести маму-зубрицу к озеру на водопой, поиграть с зубренком в зеленой роще, накормить папу-зубра сеном.

Новый интерактивный стенд-лабиринт, посвященный жизни зубров, заинтересовал не только самых юных участников акции… Автор: Наталья Варсегова

СПРАВКА "КП"

Компания GRASS — крупнейший производитель бытовой и автохимии, средств для профессионального клининга. Ее слоган «Сделаем мир чище» — это не только о чистоте, но и о влиянии человека на окружающую среду. Именно поэтому в 2020 году компанией был запущен масштабный проект «Устойчивое развитие». #ГрассЛес, раздельный сбор отходов, тара из переработанного пластика, восстановление популяции рыбы в Волге — это лишь малая часть проектов бренда. Забота о заповедниках — тоже из их числа. Год назад была выпущена серия экологичной бытовой химии в партнерстве с крупнейшими заповедниками России. Помимо зубров, поддержку компании получили еще несколько редких видов животных.

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