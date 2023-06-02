Русские ракеты добивают американскую ПВО в Киеве: уничтожен уже третий Patriot

Батарея Patriot состоит из генераторов, радарной установки, станции управления, антенн, пусковых установок и ракет-перехватчиков Фото: EAST NEWS

Минувшая ночь в Киеве снова была очень громкой и жаркой - до самого утра ревели сирены воздушной тревоги, гремели десятки взрывов, тут и там поднимались гигантские языки пожарищ. Теперь мы знаем, что это было - очередной массированный удар по военным объектам в столице Украины. Она же на это избиение как-то хаотично и "жиденько" огрызалась. А ведь еще в середине мая стало известно, что на защиту города встали пригнанные из США, Нидерландов и Германии американские системы ПВО Patriot (всего 5 батарей по 8 пусковых установок в каждой).

По такому случаю радостной новостью с согражданами поделился министр обороны Украины Алексей Резников в Twitter:

«Но невозможное возможно. Сегодня наше замечательное украинское небо становится более защищенным, потому что системы противовоздушной обороны Patriot прибыли на Украину!».

Ему вторил и зам министра обороны генерал-лейтенант Александр Павлюк в своём Telegram-канале:

«Такие системы ПВО позволят защититься от ударов российских крылатых ракет и БПЛА».

Но надежно защититься не удалось. После недавних майских массированных ракетных ударов по Киеву 2 батареи Patriot можно "минусовать". Некоторые пусковые установки были повреждены так, что не поддавались ремонту и восстановлению. Были покарежены и транспортно-заряжающие машины с ракетами, и радары, и целый "выводок" другой обслуживающей техники (ее в срочном порядке отправили "латать" в Польшу и Германию, куда прибыли американские спецы-ремонтники). Специалисты ПВО США в интервью CNN заметили, что если ракеты ВС РФ поразили хотя бы 1 из 6 основных компонентов батареи Patriot, то это грозит ВСУ выходом из строя остальных 5 составляющих ЗРК и вывозом оборудования за пределы Украины для ремонта.

Батарея Patriot состоит из генераторов, радарной установки, станции управления, антенн, пусковых установок и ракет-перехватчиков. А для успешного поражения цели необходима работа всех 6 компонентов.

И тут снова случился американский удар по своим, - правда, без взрыва. Черный столб ракеты почти вертикально падает на забитую машинами дорогу и разворачивает асфальт Фото: REUTERS

А теперь вот вам еще одна "вальпургиева ночь - 2 июня" для Patriot.

И что интересно? Если внимательно всмотреться в кадры ночного видео, то нетрудно заметить, что сначала активно палили в воздух пусковые установки с одной позиции.

Но, видимо, выстреливая скопом 32 ракеты, они засветили свою дислокацию, по ним и "пришел прилет" со взрывом и последующим возгоранием.

Также можно видеть, что после попадания происходит серия взрывов (очевидно детонирует боекомплект). А уже после этого одна из ракет (скорее всего, самопроизвольно) срабатывает и взлетает. Правда, летит она недолго, после чего падает вниз на жилые дома и взрывается (в соцсетях едкая и злая реплика - "США наносят ракетные удары по мирному населению Киева!»).

Когда же этот Patriot окончательно "заткнулся" (минусуем уже третий!), ему пытался помочь четвертый, бесполезно постреливая до рассвета. И тут снова случился американский удар по своим, - правда, без взрыва. Черный столб ракеты почти вертикально падает на забитую машинами дорогу и разворачивает асфальт. Это вам к вопросу о "лучшей в мире американской боевой технике».

Причем, это далеко не первый случай. Уже не раз было так, что потерявшие цель ракеты от установленных в Киеве ЗРК Patriot не самоликвидируются, а падают на город.

Ну а пятая батарея "промолчала", видимо, боясь засветиться и превратиться в рваное железо. А, может быть, и ей досталось...

Что имеем в итоге?

Меньше чем за месяц выведены из строя 3 батареи Patriot. И гигантское количество ракет к ним. А это - миллиарды долларов из кармана американских, немецкий и нидерландских налогоплательщиков. Бесполезно сгоревших в Киеве и в небе над ним.

Для сведения, цена одной пустой (без ракет) батареи Patriot - от 0,5 до 1 миллиарда долларов. А с запасом ракет - сильно больше. Стоимость одного залпа Patriot оценивается в $96 млн ($3-4 млн за один боеприпас).

И кто же так постарался? Атака (как и все предыдущие) была комбинированной. В первой волне роем шли беспилотники-камикадзе, которые вынуждали РЛС противника (станция подсвета и наведения) засвечиваться и открывать огонь. Тут в дело вступали противорадиолокационные ракеты, по которым Patriot тоже щедро расходовал боеприпасы. Если, конечно, до этого не стали слепыми. Ну а затем атаку "с контрольным выстрелом в голову" завершали наши высокоточные крылатые ракеты Х-101 и Х-555, (по неофициальным данным - со стратегических бомбардировщиков Ту-95МС, которые могут бить по цели с расстояние в 2000 километров).

По словам Героя России генерал-майора авиации Сергея Липового, веерный расстрел ракет Patriot, 32 штуки разом, говорит о панике в ВСУ и неподготовленности экипажей. Впрочем, за управлением ПВО могли сидеть и не украинские, а американские либо польские специалисты.

Американский журнал Military Watch Magazine, не исключил, что ВСУ израсходовали весь боезапас поставленных им Patriot. Так ли это - еще проверят наши "Кинжалы", "Калибры", Х-101 и Х-555 и, конечно, "Герани"..