«Это изобретение - событие мирового уровня»: что показали Мишустину в секретном городе Сарове

Во время посещения лазерного комплекса Института лазерно-физических исследований Мишустин поздравил ученых с «фундаментальным событием». Фото Александр Астафьев/POOL/ТАСС

В пятницу Михаил Мишустин посетил Саров. Попасть в этот закрытый город можно только по спецпропускам. Под строгий гриф секретности Саров попал с 1946 года после размещения здесь объекта по разработке ядерного оружия КБ-11. Градообразующим предприятием Сарова является РФЯЦ-ВНИИЭФ - разработчик и производитель ядерных боеприпасов. Мишустин отдал дань первому научному руководителю института, выдающемуся физику Юлию Харитону, возложив букет алых роз к его памятнику.

Во время посещения лазерного комплекса Института лазерно-физических исследований Мишустин поздравил ученых с «фундаментальным событием» - созданием самой мощной в мире лазерной установки УФЛ-2М.

- То, что вы сегодня создали такую установку, - это очень большое событие мирового уровня. Всего три страны в мире их имеют - США, Франция и теперь Россия, - сказал Мишустин, осматривая установку. Установка необходима для проведения экспериментов по так называемому управляемому инерциальному термоядерному синтезу и исследований свойств вещества в экстремальных состояниях.

Мишустин обратил внимание на возраст ученых, трудившихся над созданием установки. Всего в работе было занято около 300 специалистов, чей средний возраст 42 года. При этом 30% сотрудников в возрасте меньше 35 лет.

В Сарове Мишустин также побывал в филиале МГУ имени М.В.Ломоносова, который открыли два года назад. Это восьмой по счету филиал МГУ. Премьер встретился с членами студенческого научного общества и задал ребятам несколько математических задач. Это, кстати, стало уже традицией. При посещении образовательных учреждений Мишустин непременно задает задачки технарям. Видно, что премьеру (он сам получил техническое образование) это интересно.

На этот раз студенты попросили задать им задачи посложнее. Первую задачу, связанную с использованием геометрической прогрессии, ребята решили легко. А вот со второй, требующей решения уравнения с возведением чисел в степень, не смогли справиться быстро. Мишустин сказал, что будет ждать от них решения. Напоследок премьер пообещал, что поделится своими впечатлениями от посещения филиала МГУ в Сарове с Владимиром Путиным, при поддержке которого создавался филиал.

Премьер отметил, что стране сейчас особенно необходимы ученые, в том числе физики и математики.

- Все специальности, которые могли бы дать стране независимость, технологический суверенитет, экономический. В десятилетие науки, которое объявил наш президент, наверное, самое важное сегодня - это подготовка специалистов, - отметил премьер.

Мишустин также заглянул в студенческое общежитие. Им оказался апарт-комплекс. Жилой блок состоит из двух комнат, в каждой из которых две кровати, рабочие места, небольшая зона отдыха. Есть кухня и скоростной Интернет.

- Условия очень приличные, такая квартира, - заметил Мишустин.

Студенты откуда только не приехали. Один оказался из Дзержинска, двое из Мордовии, еще один из Северска Томской области.

Студент из Северска попросил сфотографироваться с премьером. В кадр попал глава «Росатома» Алексей Лихачев.

- Теперь на работу туда точно возьмут, - засмеялся Мишустин.

- Вы сюда приехали осознанно? - поинтересовался у парня Лихачев.

Тот рассказал, что приехал учиться вместе с бывшей женой.

- Подожди, с супругой бывшей? - не понял Мишустин. Его собеседник казался слишком юным.

Студент подтвердил, что его брак недавно рухнул.

- Ну ничего страшного! Найдешь еще, - приободрил парня премьер.

Кстати, по дороге в Саров Мишустин посетил известную православную обитель - Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь. Монастырь был основан в 18 веке, в нем хранятся мощи преподобного Серафима Саровского. Мишустин зашел в Троицкий собор, где в это время шла служба, и поставил свечку. В храме Мишустина встретил митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий.