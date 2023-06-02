Калифорнию требуют отдать Мексике: США сотрясает миграционный кризис на южных границах

Десятки тысяч мигрантов из латиноамериканских стран попытались прорваться на территорию США. Фото: REUTERS

Прошедший на границе США и Мексики выдался довольно жарким: сразу десятки тысяч мигрантов из латиноамериканских стран попытались прорваться на территорию северного соседа. Причиной стала отмена коронавирусных правил, позволявших пограничникам без лишних церемоний выдворять из страны нелегальных мигрантов. Желающих попытать свое счастье, разумеется, сразу же стало больше. Проблему нелегальной миграции в США уже называют одной из главных в предстоящих президентских выборах.

Фото: REUTERS

Сейчас Белый дом официально разрешает въезд в страну 30 тысячам просителей убежища в месяц из Венесуэлы, Гаити, Кубы, и Никарагуа. Для этого они должны подать заявление через приложение Службы таможенного и пограничного контроля, и ни в коем случае не пытаться пересечь границу нелегально.

Дополнительно Белый дом пообещал дать разрешения еще 10 тысячам мигрантов из Гватемалы, Гондураса и Сальвадора в рамках процесса воссоединения семей. Они тоже должны действовать официальным путем, подавая заявление в госорганы.

Впрочем, желающих пробраться на территорию Штатов гораздо больше. Десятки тысяч мигрантов ежедневно ночуют у границы Мексики и США.

Фото: REUTERS

Тем временем латиноамериканская диаспора в США давно уже превратилась в важную политическую силу. Согласно переписи 2020 года, почти 19% населения страны относится к этой этнической группе, а сейчас ее доля стала еще выше. Особенно это заметно в приграничных с Мексикой районах, где испанский язык стал уже вторым по числу носителей, а, возможно, в будущем сможет претендовать на официальный статус.

Дошло до того, что в Интернете периодически появляются призывы к «реконкисте» части территории США Мексикой. Казалось бы, шуточная инициатива, но латиноамериканские националисты к ней относятся весьма серьезно. Еще бы, ведь после американо-мексиканской войны 1846-1848 годов больше половины территории южного соседа США оказалась в руках Белого дома. Сейчас это важнейшая часть Америки, включая один из богатейших штатов Калифорнию вместе с Кремниевой долиной.

Конечно, в те времена эта часть была малозаселенной и не являлась приоритетом для Мехико, но это не мешает оскорбленным латиноамериканцам выдвигать (пока, правда неофициальные и полушутливые) претензии в адрес Вашингтона и рисовать карты будущей «Великой Мексики».

До отторжения территории США дело, наверное, дойдет еще не скоро, а вот миграционный кризис надо решать уже сегодня, если не вчера. И от действий администрации Байдена будет зависеть очень многое, включая то, за кого проголосует огромное латиноамериканское население США на выборах следующего года.

Фото: REUTERS

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Малек Дудаков, американист:

- Ситуация с нелегальной миграцией за последнее время серьезно обострилась, учитывая то, что за последние несколько лет огромное число латиноамериканцев пытались попасть в США незаконным путем. У правительства Байдена просто нет политической воли с этим бороться. С учетом отмены ограничений, введенных в рамках борьбы с коронавирусом, думаю, что поток нелегалов только возрастет. Уже сейчас в некоторых американских городах, например Чикаго и Нью-Йорке, скапливаются десятки тысяч мигрантов. Их размещают в общественных зданиях, но это все временные меры, а что надо делать с этой людской массой власти пока не знают.

В результате всех этих проблем сейчас все большую популярность завоевывает стратегия жесткой борьбы с мигрантами, которой, в частности, придерживался и экс-глава государства Дональд Трамп. Скорее всего тема борьбы с нелегалами станет одним из основных пунктов предвыборной кампании 2024 года, когда определится в том числе и хозяин Белого дома.