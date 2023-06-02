VK Fest запустил программу экологических инициатив ко Всемирному дню окружающей среды

Крупнейший фестиваль страны обновил и усилил программу зелёных инициатив во всех городах присутствия. Среди них раздельный сбор мусора, капшеринг, точки для мытья посуды, экологические лекции от экспертов и многое другое.

VK Fest уделит особое внимание вопросам экологии на фестивале. В Москве и Петербурге будет организован раздельный сбор мусора — экологическим партнёром VK Fest станет «РазДельный Сбор». Волонтёры движения организуют сбор, сортировку и вывоз вторсырья. В прошлом году добровольцы отправили на переработку 230 килограммов вторичных ресурсов.

На фестивале в Москве будет работать капшеринг от VK Добра: каждый неравнодушный к природе гость сможет купить за 250 рублей многоразовый брендированный стакан с символикой VK Fest, а у покупателей «Добрых билетов» будет возможность получить его бесплатно. Стаканы позволят наслаждаться музыкой и любимыми напитками, не загрязняя природу пластиком. После праздника их можно будет оставить себе как сувенир или сдать на переработку. В Парке Горького будут оборудованы точки для мытья стаканов, чтобы обеспечить гигиеничное многоразовое использование.

Гости VK Fest смогут посетить экологический лекторий от VK Добра, где эксперты обсудят экопривычки жителей России.

Константин Сидорков, директор музыкальных и событийных проектов VK:

«Инклюзивность и экологичность — важнейшие принципы фестиваля. Мы знаем, что любые изменения всегда надо начинать с себя, важно вдохновлять и воодушевлять других своим примером. Каждый год в рамках VK Fest мы запускаем множество экоинициатив, задаём собственный вектор движения к гигиеническим стандартам и показываем, как важно внедрять экопривычки в быт каждого человека».

Посетители VK Fest в этом году также могут поддержать благотворительные организации, которые занимаются помощью природе или бездомным животным. 100 рублей с покупки «Доброго билета» во Владивостоке пойдут в фонд «Умка», который уже более пяти лет спасает бездомных кошек и собак, в Сочи — в благотворительный фонд «Дельфа», единственный в России центр спасения, лечения и реабилитации черноморских дельфинов. А в Москве — в фонд «Второе дыхание», который развивает инфраструктуру сбора ненужной одежды и помогает людям из социально незащищённых групп.

Ранее VK Fest анонсировал зоны фестиваля и финальный лайнап в пяти городах. В список вошли более 100 артистов, в том числе ANNA ASTI, МОТ, HammAli & Navai, Элджей, Баста, Клава Кока и многие другие. Зрители смогут побывать на творческих и спортивных мастер-классах или первыми увидеть технологические новинки, всем желающим будут доступны яркие фотозоны и анимационные шоу.

VK Fest в 2023 году будет длиться целый месяц и пройдёт в пяти городах страны. Во Владивостоке фестиваль состоится 17 июня, в Новосибирске — 24 июня, в Санкт-Петербурге — 1 и 2 июля, в Сириусе (Сочи) — 8 июля, в Москве — 15 и 16 июля. Билеты на фестиваль доступны на официальном сайте: vkfest.ru.