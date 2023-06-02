Горячий «Привет» ВСУ от российской армии: в зону спецоперации поступили новые беспилотники

Серьезный беспилотник получил шуточное название «Привет-82». Фото: oko-kb.ru

Удивительное явление: специальная военная операция (СВО) вызвала буквально атомный взрыв конструкторских новаций. Помните, как в начале СВО армия жаловалась на нехватку боевых дронов? По этом причине мы даже вынуждены были идти с протянутой рукой к иранцам, прося их продать нам ударные беспилотники, благодаря которым и родилась "Герань" (спасибо, что не отказали). Но вот прошло чуть больше года, а наши конструкторские бюро и энтузиасты предлагают военным столько видов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), что глаза разбегаются. Тут вам и "Ланцет", и "Куб", и еще дюжина уникальных машин, способных увеличить потенциал боевых подразделений.

Одна из таких разработок создана в российском КБ «Око» и уже начала поступать на фронт. Серьезный беспилотник получил шуточное название «Привет-82». Ну и что же это за штуковина такая? Давайте разбираться.

"Привет-82" выполнен в виде классического планера. Заявленная дальность полёта - до 30 километров. Это расстояние дрон может преодолеть с разной боевой частью под "брюхом" - от 3-4 до 5,5 килограмм.

Первые 30 дронов уже отправились в зону проведения СВО.

Предполагается, что этот ударный дрон будет эффективным при взятии укреплённых районов, нанося удары с воздуха по противнику. Кроме того, он позволит уничтожать артиллерию и ПВО противника, поскольку обладает внушительной для своего класса боевой частью. Максимальная скорость полёта - 140 км/ч. В качестве движка используется бензиновый агрегат. А запускают беспилотник с катапульты.

А на смену «Привету-82» уже идет «Привет-120». Он способен взлетать с земли.

Государство уже обратило внимание на перспективный проект, а в случае успешного применения планируется сделать заказ на выпуск 100 подобных беспилотников в сутки.

Новый беспилотник сможет нести нагрузку как минимум в несколько раз тяжелее - 16 килограмм!

По данным КБ «Око», «Привет-82» оценивается в 60 тысяч рублей, тогда как «Привет-120» будет стоить до 100 тысяч рублей. Если сравнивать это с китайскими аналогами, то выходит дешевле. Внутри располагается несколько камер, включая тепловизор и многие другие устройства. При этом беспилотник управляемый и способен двигаться к цели по заданным координатам. Особенно интересно выглядит режим радиомолчания с корректировкой курса перед подлётом к цели. Это позволит пройти мимо РЛС и ПВО противника, а в нужный момент оператор перехватит управление и сможет точнее ударить по объекту, ориентируясь по встроенной камере.