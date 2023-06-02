Акции падают как ракеты Patriot: Киев отомстил США за поставку неисправного оружия

США поставили Киеву неисправное оружие, которое может привести к гибели солдат ВСУ Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Серьезное такое американское издание The American Conservative (ТАС – не путать с нашим ТАСС) выступило со статьей, в котором фактически обвинило администрацию США в гибели украинских солдат и офицеров. По мнению обозревателя Брэдли Девлина, военнослужащие ВСУ могут получать ранения, становиться инвалидами и даже быть убитыми из-за того, что Вашингтон поставляет Киеву некондицию вместо по-настоящему новых вооружений.

- Украинцы не знают, будет ли поступающее оружие готово к использованию или бесполезным, и они не смеют спрашивать Вашингтон об этом, поскольку американская помощь поддерживает не только их армию, но и все украинское правительство, - заявил американский журналист и, сославшись на доклад генерального инспектора Министерства обороны США, рассказал, что поставленные Киеву техника и оружие неисправны, поскольку они поставляются с американских баз, на которых хранятся в ужасных условиях. За ними там никто не ухаживает, не смотрит и не обслуживает, как это положено по инструкции.

Надо сказать, что американец если и "открыл Америку" своей статьей для кого-то, то только для самих же американцев. На Украине ВСУки уже сняли не один десяток, если не сотню роликов, в которых показывают, что им из США приходит откровенный металлолом, например, вместо разрекламированных "хамвиков" – оторванные двери, пробитые колеса, отсутствие бронирования – вот далеко не полный перечень технических дефектов. Многие машины, кстати, приходит в камуфляжной окраске для пустыни, что позволяет предположить, откуда их набрали с бору по сосенке. В комплектации БМП может не быть пушки или снарядов, двигатель находится в стадии агонии процесса умирания и т.д.

Ничего удивительного в этом нет. Своим партнерам в Афганистане Вашингтон тоже поставлял технику и вооружения с дефектами, полагая, что дикарям и так сойдет. Тогда почему в отношениях с украинцами американские чиновники и генералы должны поменять подход? Только потому, что украинцы призваны сейчас быть союзниками США и убивать русских. Бросьте, по большому счету, хотя для Киева это сейчас просто ножом по сердцу, а косой не буду говорить, по чему, они для американцев точно такие же русские, только "перековавшиеся". А чтобы не смогли "перековаться" назад, лучше, чтобы они также стали мертвыми. Как и русские, и белорусы. Временный тактический союзник, даже не союзник, а инструмент. И потому жертвы и потери украинцев Вашингтон не просто не беспокоят, а радуют.

Но если вы вдруг подумали, что украинцы смирились с таким отношением к себе, то ошиблись. Украинцы уже смогли отомстить США за такое пренебрежительное отношение. Видели, как красиво падают в центре Киева вроде бы взлетающие зенитные ракеты американской ЗРК "Пэтриот"? Отвесно, в асфальт, в жилые дома, с эффектными взрывами и сопутствующими шумовыми и визуальными эффектами. Украина сейчас силами своей ПВО убедительно доказывает всему миру, что американское вооружение – просто распиаренное дерьмо. По крайней мере, в области ПВО. И у этого дерьма нет ни единого шанса в противостоянии с современными ударными российскими комплексами.

И не просто так акции производителя комплекса ЗРК "Пэтриот" – американской компании Raytheon Technologies Corporation упали с апрельских пиков уже на 12%. А аналитики сектора производства вооружений и менеджмента компании прогнозирует снижение количества заказов, а, соответственно, и падение доходов. Как бы американскому ВПК не пришлось впихивать "Пэтриоты" в нагрузку к американским танкам и военным самолетам.

Кстати, именно по этой причине Пентагон и Белый дом, стоя в уголке и напоминая мимикой и жестикуляцией отчаянно желающего попасть в туалет мальчика, но не нашедшего это место для уединения, сейчас так маринуют передачу танков "Абрамс" и истребителей F-16, И даже выставляют условия, что "Абрамсы" не должны участвовать в украинском наступлении, тем более, в первом эшелоне (просто ни-ни и ни под каким соусом-!), а истребители Киеву они смогут передать только после завершения наступления. Никому не хочется, оплакивая обломки техники, рыдать еще и над обломками своего ВПК.

По-моему, Украинцы отомстили американцам за поставляемые неисправную технику и некондиционные вооружения в несколько раз сильнее, и нанесенный ими ущерб может вскоре привести к катастрофическим результатам. Не зря же украинцы гордятся тем, что их страна разваливала все государства, в которых была (Великое княжество Литовское, Речь Посполитая, Австро-Венгрия, Российская империя, Польша, СССР) и которые с ними связывались.

Боже, не спасай Америку!