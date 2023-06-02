Латвия заполучила первого в мире президента-гея

Президент Латвии Эдгар Ринкевич Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Возможно, на земном шаре есть и другие «голубые» президенты. Но они молчат в тряпочку о своих сексуальных пристрастиях. Не выносят сор из постели. Избранный же на днях латвийским Сеймом президент Эдгар Ринкевич еще 9 лет назад раструбил на всю страну и планету, что он - гей!

Злопыхатели уже поспешили принизить ошеломительный успех латышей в сфере радужной толерантности и голубой демократии, отобрать у хуторян пальму мирового первенства. Дескать, первым открытым геем во главе государства стал еще год назад господин Паоло Ронделли в Светлейшей Республике Сан-Марино.

Тьфу на вас, противные!

Это самое Сан-Марино, извиняюсь, крошечное государство, 190-е в мире по площади (61 квадратный км.) Население - 35 тысяч человек. Зато правят сей «крошечкой-хаврошечкой» аж целых ДВА капитана-регента. Правда, исполнительной власти они не имеют. Срок полномочий – полгода. И до свиданья! Вот и гей Ронделли порулил на пару с натуралом Оскаром Миной лишь 183 дня. Согласитесь, пародия на правителя, да и только…

Ринкевич – это вам не какой-то капитан-регент. Официальный Президент с большой буквы. Может тянуть в солидной резиденции – Рижском замке - два срока по четыре года. Все по-взрослому.

Как ни крути, а латыши в голубом плане – впереди планеты всей. Кто еще в цивилизованном демократическом мире может «похвастаться» геем-президентом?!

«Не твоя красавица!»

Латвийские политнаблюдатели, обыватели удивлялись быстрому карьерному взлету радиожурналиста Ринкевича. В 22 года возглавил Политический департамент Министерства обороны. В 23 – уже Госсекретарь Минобороны, второй человек после министра. На этом посту оттрубил 11 лет. Затем три года заведовал канцелярией президента Латвии. С 2011 г - министр иностранных дел.

В 2014 г Ринкевич вдруг объявил в Твиттере о своей нетрадиционной ориентации. «Сейчас начнется мегаистерика, но я горжусь, что я гей»

Признание, действительно, стало шокирующим для консервативной страны. В 2005 г, уже после вступления в Евросоюз, в конституцию Латвии внесли поправку-уточнение: брак - союз между мужчиной и женщиной! Никаких тебе голубых, розовых семейных пар... Первый гей-парад в Риге забросали фекалиями и мусором. Кардинал Латвийской католической церкви и архиепископ Риги Янис Пуятс в 2007 г. на проповеди в Соборе Святого Иакова провозгласил: «Гомосексуальность является неестественным видом проституции». Архиепископ Лютеранско-Евангелической церкви Латвии Янис Ванагс и вовсе отлучил от церкви священника, объявившего себя геем…

Оба архиепископа вошли в жюри конкурса эссе «Латвия против гомосексуализма», организованного «Национальным фронтом Латвии». Эти эссе издали отдельной книгой «Гомосексуализм в Латвии: позор и разорение».

В такой обстановке публичное признание целого министра иностранных дел стало громом среди ясного неба. Одни сочувствовали Эдгару: дескать, беднягу принудили к каминг-ауту шантажом, теперь конец службе. Другие злорадствовали: мол, понятно, каким местом Ринкевич сделал головокружительную карьеру, вычисляли высокопоставленного любовника-покровителя. Называли даже одного из президентов.

На самом деле министром двигал циничный расчет. Он вовремя заценил тренд Запада на продвижение ЛГБТ по миру и первым из латышских политиков прокукарекал о своем гействе. За океаном его услышали. Влиятельная Washington Post написала, мол, Ринкевич «придал заметную силу голосу защитников прав геев в постсоветской Восточной Европе… предоставил дополнительную платформу для продвижения толерантности к однополым отношениям».

Так министр получил охранную грамоту из самих Штатов. Кто посмеет уволить из МИДа защитника геев Восточной Европы? Потому и возглавлял МИД Латвии целых 12 лет, до конца нынешнего мая. Пережив трех президентов, четырех премьер-министров. Теперь вот сам перебрался в президентский Рижский замок.

…Год назад ЮНЕСКО по просьбе Киева включила украинский борщ в список нематериального культурного наследия. «Украинский борщ признан нематериальной ценностью, которую нужно незамедлительно охранять? Жаль, раньше его просто ели, - прокомментировала это решение официальный представитель МИД России Мария Захарова. - Наш борщ в защите не нуждается, а подлежит немедленному и полному уничтожению в тарелке. Кстати, на заметку националистам, ненавидящим всё русское. Из первого упоминания борща (в путевых записках данцигского купца М.Груневега, 1584-1585 гг.) следует, что это блюдо русских жителей Киева. Живите теперь с этим.»

«Нравится - не нравится, терпи, моя красавица», - написал Захаровой по поводу борща глава МИД Латвии.

«Эдгар, вы же не по красавицам. Найдите себе красавца, и пусть он терпит. А я не ваша,» - блестяще срезала гея наша Маша.

Вообще-то красавец у Эдгара был. Дипломат Атис Лотс, работавший в посольствах Латвии в России, Германии, Молдове. Возглавив МИД, Ринкевич тут же назначил Лотса руководителем своего Бюро. И только за первые три года бойфренд сопровождал шефа в 64 зарубежных вояжах! «Высокопоставленное должностное лицо за госсчет успешно совмещает свою профессиональную и личную жизнь, - возмущался латвийский журналист Лато Лапса, раскопавший историю с партнером Ринкевича. - Другие политики берут с собой переводчиков и советников. А какая польза министру иностранных дел в командировках от руководителя своего бюро? Я не совсем понимаю». По словам Лапсы, в кругах политиков и журналистов еще задолго до каминг-аута Ринкевича было известно, что он – представитель секс-меньшинств.

Власти проигнорировали тогда разоблачение журналиста. Но к моменту пикировки Захаровой и Ринкевича по поводу борща голубки расстались. Накануне президентских выборов Эдгар объявил, что не имеет постоянного партнера. Бедненький…

«Назло Кремлю»

А еще свежеиспеченный гей-президент – патентованный русофоб.

«Я принял решение запретить апологетам российского империализма и агрессии посещать Латвию для участия в роскошных мероприятиях», - грозно рыкнул Ринкевич летом 2014 г. «Апологетами» оказались …Иосиф Кобзон, Олег Газманов, Валерия. Министр не пустил популярных российских артистов на фестиваль «Новая волна». За то, что они поддержали весной того года воссоединение Крыма с Россией.

Международный конкурс молодых исполнителей популярной музыки «Новая волна» в Юрмале действительно был роскошным мероприятием. Его организовали Игорь Крутой и Раймонд Паулс в 2002 году. По словам Паулса, «Новая волна» дала новую жизнь Юрмале. Здесь во время фестиваля собирался весь российский бомонд, олигархи, заключались важные неформальные сделки. Город зарабатывал каждое лето на участниках, гостях фестиваля, туристах десятки миллионов евро. Плюс бесплатная реклама по российскому ТВ.

На демарш министра, кстати, уроженца Юрмалы, Крутой ответил просто: перевел «Новую волну» в Сочи. Так Латвия лишилась роскошного мероприятия. Следом потянулись из города прописавшиеся здесь фестивали «Юрмалина», «Голосящий КиВиН» и другие арттусовки. Местный бизнес, казна понесли огромные убытки. Вот чем аукнулся запрет министра на въезд в Латвию Кобзону, Газманову, Валерии. Как говорится, назло мамке ухи отморожу!

Горожане, лишившись денежек россиян, долго еще обзывали в сердцах земляка Ринкевича грубым синонимом слова «гей» из семи букв.

В 2018 г министр на выборы в Сейм пошел под лозунгом «Назло Кремлю. Латвия есть и будет состоявшимся государством». - «Кремль-то хотел, чтобы Латвия стала благополучным государством, - отреагировала Мария Захарова. - Но если хотят быть только состоявшимся - ради Бога».

Летом 2022 г глава МИД Латвии призвал Евросоюз запретить выдачу туристических виз в ЕС гражданам России. В январе 2023 г он объявил о понижении уровня дипломатических отношений с Россией. В ответ Москва выслала латвийского посла.

Перечислять русофобские штучки-дрючки голубого Эдгара можно еще долго. А что иного ждать от человека, прошедшего «обкатку» в Университете национальной обороны США? Позже госсекретарь Минобороны Латвии Ринкевич сделал многое для вступления страны в НАТО. За что получил высокие награды.

Ясен пень, на новом посту Эдгар останется таким же отмороженным русофобом. Но есть одна закавыка. Латвия - парламентская республика. Узок круг полномочий президента. В основном это должность представительская. По большому счету, ничего от президента не зависит. Так что, по мнению экспертов, навредить российским интересам Ринкевич не сможет. Не то, что в должности министра иностранных дел.

Зато у президента Латвии есть право законодательной инициативы. Вот тут-то он наверняка развернется, постарается пробить закон о регистрации однополых браков. За который публично топил еще в прошлом году. Флаг ему радужный в руки…

Право-то на инициативу есть, да только Сейм латвийский своеобразный. За последние годы депутаты отклонили несколько законопроектов, скрытно, хоть чучелом, хоть тушкой пытавшихся легализовать однополые союзы, как это удалось в соседней Эстонии. Не факт, что и на этом пути голубого президента ждет удача.

НУ И НУ!

Принял Украину в Евросоюз

1 апреля 2023 года Ринкевич отчебучил в любимом Твиттере: «Сегодня я рад сообщить, что мы принимаем Украину в европейскую семью. Исторически важное событие для Украины и ЕС».

Однако незалежная, давно рвущаяся в ЕС, не заценила юмор верного союзника. Восприняла как издевку над своей мечтой. Самые рассерженные украинцы призвали «шутника» уйти в отставку. Пришлось министру извиняться за «неприемлемую шутку» и удалить твит.