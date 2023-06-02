Герой спецоперации «Z» младший сержант Драшко шел, увидел, победил

Младший сержант Александр Драшко и майор Константин Задера Фото: Минобороны РФ

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Рядовыми, сержантами, ефрейторами и офицерами, что проявили свой профессиональный опыт, характер и выполнили боевые задачи. Их решимости, напористости и боевому опыту в Минобороны России, в подразделениях милиции Донецкой и Луганской Народных республик дают самую высокую оценку.

Наши герои сорвали атаки и предотвратили контрнаступления националистов, за что и получили государственные награды. Но служат они не ради похвал. Военнослужащие уверены, что у врага нет шансов на успех, потому что Донбасс и Россия сражаются за правое дело.

«В сущности, нет ничего вреднее, и даже более – никто не может быть так жесток, как вредны и жестоки по результатам своих действий сентиментальные люди. Человек, любящий своих ближних, человек, ненавидящий войну, – должен добить врага, чтобы вслед за одной войной не началась другая», - говорил генералиссимус Александр Суворов, который не проиграл ни одного сражения. А воинов учил: «В баталии в полевой три атаки: первая в крыло, которое послабее. В середину нехорошо – самого сожмут. Атака всеми силами в обход хороша только для малого корпуса»!

ПОДБИЛ АВТОМОБИЛИ С БОЕВИКАМИ

Майор Константин Задера

«Майор Константин Задера вместе с вверенным ему батальоном выполнял боевую задачу по обороне населенного пункта. Во время очередного артиллерийского обстрела со стороны диверсионно-разведывательных групп националистов майор Задера находился на позициях охранения со своими подчиненными. Увидев, что снаряды попали в район стоянки замаскированной техники, рискуя жизнью, вместе со своими подчиненными Константин бросился прямо в огонь и лично вывел из-под огня 3 единицы техники, в том числе машину закрытой спутниковой связи, без которой управление подразделением стало бы невозможным. Также в ходе отражения атаки националистов лично принимал участие, находясь на оборонительных позициях со своими подчиненным плечом к плечу. Во время боя майор Задера уничтожил 2 автомобиля с находящимися в нем боевиками. Благодаря личному мужеству и самоотверженности майора Задеры, его самообладанию и умелым командирским качествам вверенная техника была сохранена, а атака националистов была отбита».

ШЕЛ, УВИДЕЛ, ПОБЕДИЛ

Младший сержант Александр Драшко

«Командир отделения взвода обеспечения младший сержант Александр Драшко неоднократно выполнял боевые задачи по снабжению продовольствием и боеприпасами подразделений российских войск, занимающих позиции на переднем крае обороны, несмотря на огневое воздействие со стороны противника. Также Александр руководил развертыванием продовольственных пунктов и обеспечивал личный состав подразделений горячим питанием. В один из дней отделение под командованием Драшко выполняло задачу по доставке продовольствия и боеприпасов на передовой пункт управления одного из подразделений российских войск. Продвигаясь по указанному маршруту Драшко заметил в лесополосе группу вооруженных украинских националистов, готовящих засаду. Оценив обстановку, используя условия местности Драшко принял решение вступить в бой с противником. В ходе боя Александр грамотно руководил действиями личного состава. После непродолжительного боестолкновения противник, понеся потери, отступил. Благодаря смелым и грамотным действиям младшего сержанта Александра Драшко и его подчиненных удалось своевременно доставить груз на пункт управления и не допустить потерь среди личного состава и техники».