Все внуки Пугачевой осели в США: Кристина Орбакайте показала американскую школу своей дочери

Кристина Орбакайте. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Кристина Орбакайте уже 17 лет счастлива в браке с бизнесменом Михаилом Земцовым. У мужа артистки американское гражданство, поэтому певица давно живет в США. В Россию Кристина приезжает только на заработки. Звездная семья владеет недвижимостью в Майами и в Нью-Йорке. Дочь супругов Клавдия учится в американской школе. На днях девочка окончила пятый класс. 11-летняя наследница певицы перешла из начальной школы в среднюю. По этому случаю в классе Клавдии устроили выпускной. В соцсетях Кристина показала американскую школу своей дочери.

«Сегодня Клавочка окончила 5 класс, что в Америке означает переход из начальной школы в среднюю! Здесь этому придают очень много значения – первый выпускной!» — сообщила Орбакайте.

Выпускной устроили в просторном спортивном зале, где собрались ученики, их родители и учителя. Помещение украсили шариками.

В соцсетях Кристина показала американскую школу своей дочери. Фото: соцсети.

Певица счастлива: все ее дети собрались под крылышком мамы в Америке. Осенью, спасаясь от мобилизации, в Штаты перебрался старший сын артистки – Никита Пресняков. 31-летний наследник звездной фамилии снимает клипы для зарубежных звезд. В 2009 году сын певицы окончил Нью-Йоркскую киноакадемию (New York Film Academy), где обучался режиссуре. Теперь эти навыки ему пригодились. Пока что в США у Преснякова-младшего нет своего жилья. Вместе с женой Аленой он поселился в Майами в квартире Орбакайте, расположенной в элитном жилом комплексе. Дом стоит на берегу океана, на первой линии, и окнами выходит на пляж.

В Штаты перебрался и средний сын Орбакайте Дени. Молодой человек родился в 1998 году в браке Кристины с бизнесменом Русланом Байсаровым. До спецоперации Дени основал в Москве собственный бизнес – агентство по организации мероприятий. Но после февраля прошлого года младший внук Пугачевой исчез, и с тех пор не дает о себе знать. По словам окружения сына звезды, Байсаров-младший тоже эмигрировал в США.