Маньяк питал страсть к актрисам: белые пятна в деле загадочного убийства жены Бориса Невзорова

Анастасия Иванова прославилась одной ролью - сыграла главную героиню Лиду в мелодраме «Не могу сказать «прощай»

3 июня 1993 года была убита актриса Анастасия Иванова. Она прославилась одной ролью - сыграла главную героиню Лиду в мелодраме «Не могу сказать «прощай». Фильм вышел на экраны в 1982 и сразу стала лидером советского кинопроката. После яркого начала карьера актрисы, вопреки ожиданиям, не задалась. На главные роли не приглашали и вообще снимали мало в кино. А потом пришли лихие 90-е…

Летом 1993 года в столичной криминальной хронике появилось сообщение: «Труп 35-летней актрисы Московского театра-студии «Сфера» Анастасии Ивановой был обнаружен 3 июня вечером в её квартире на Делегатской улице… На теле женщины было 2 ножевых ранения, а на шее — удавка…». Мужа актрисы, известного артиста Бориса Невзорова, в момент убийства жены дома не было. Их дочь Полина гостила у бабушки. В отсутствие домочадцев Анастасия Иванова пригласила в квартиру своего знакомого. Сама открыла ему дверь. Ждала его - в гостиной был накрыт стол.

Вечером, когда после спектакля вернулся Борис Невзоров, он увидел дома страшную картину: «Я толкнул дверь в квартиру. Было темно. И буквально натолкнулся… нашел в темноте Настю. Какой-то ужас обуял. Не помню, что я орал, что я кричал…», — вспоминал позднее актер. Он долго не мог себе простить, что в тот день не был рядом с женой.

Для коллег убитой и ее соседей этот случай стал потрясением, поскольку она вела скромный образ жизни, врагов у нее не было.

Мотивы преступления были не очевидны. В квартире как будто бы из вещей ничего не пропало, только по мелочи – старенький видеомагнитофон. Следствие располагало очень скудными фактами, чтобы быстро раскрыть убийство. Сперва ошибочно арестовали невинного человека. Потом его выпустили. На поиски настоящего преступника потребовалось больше месяца.

На месте преступления он оставил след от обуви, по которому его и вычислили. Следы вели в Красноярскую колонию, из которой незадолго до этих событий вышел на свободу 30-летний Сергей Просветов. Он был судим… за убийство. Самое удивительное, его первая жертва тоже была актрисой. Скорее всего, страсть Просветова к актрисам имела патологический характер.

На зоне он работал поваром. После тюрьмы приехал в Москву. Он любил театр и в актерской среде завел немало знакомых, в том числе познакомился с Анастасией Ивановой. В тот роковой день 3 июня Просветов пришел к ней в гости под предлогом поминок по умершему от инсульта актеру театра-студии «Сфера» Александру Савченко. Была годовщина смерти. О криминальном прошлом Просветова Анастасия ничего не знала. Сергей производил приятное впечатление симпатичного, интеллигентного молодого мужчины, «истинного театрала».

Что произошло дальше, почему Просветов напал на актрису, неизвестно. Следов борьбы в квартире не нашли. Пропавший старенький видеомагнитофон и несколько дешёвых колец не тянули на серьезный мотив для убийства.

Единственное объяснение, которое устроило следователей, - маниакальная тяга Просветова к актрисам. Возможно, это было связано с некими отклонениями в психике преступника. Но так ли это было, или нет, выяснить не удалось. Оперативная группа готовилась арестовать Просветова, но это сделать не удалось…

Накануне ареста он погиб от рук… ребенка. Его зарезал 13-летний сын его любовницы. Мальчик стал свидетелем страшной ссоры его матери с Просветовым. И вступился за родительницу: подросток 17 раз ударил мужчину ножом. И сам того не ведая, отомстил за погибшую актрису Анастасию Иванову.