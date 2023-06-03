Мощный хук: Зеленский пошел в атаку на Кличко, но получил "ответку" сразу с нескольких сторон

Кличко не стал терпеть, и сам перешел в наступление Фото: REUTERS

Как и всякое село или хутор со своими местными нравами и обычаями нынешний Киев превратился в идеальную площадку "против всех". Понаехавшие и пробравшиеся во власть селюки и бандеровцы привыкли разрешать все проблемы так, как им привычнее. Это вовсе не значит, что они там не отличаются "умом и сообразительностью". Они просто другие. Но и хитрые, и, на свой лад, весьма сообразительные. И сейчас, видимо, чувствуя скорый конец, они решили урвать напоследок все по максимуму, убрав конкурентов, или же заработать тот же максимум очков на поле русофобии.

ГЕНЕРАЛ ГЕНЕРАЛУ ГЛАЗ ВЫКЛЮЕТ

Специалист по перекрашиванию собак в волков, глава СНБО Алексей Данилов объявил войну депутату Верховной рады от партии Зеленского Бужанскому, который, сославшись на Конституцию, отказался переходить с русского языка на "ридну мову" в телеэфире, чем выбесил "укронаципатриотов" донельзя.

- Недобиткам "русского мира", считающего, что в украинских эфирах имеют право разговаривать на "русском", не место не только на телевидении, но и в политике, и в Украине. Вся пророссийская сволочь будет под корень зачищена и выброшена как токсичный московский хлам, - не выбирая выражений, заявил украинский заслуженный ветеринар-юрист. Бужанский посоветовал ему в ответ сказать нечто подобное в окопах, где сплошь русскоязычные "захищают Украину". Публика ожидает продолжает.

Но это свары идейные, а есть примитивно-меркантильные. Что, например, сейчас происходит совсем не в любовном треугольнике генералов Залужный – Сырский – Буданов. В котором Сырский и Буданов хотят сместить Залужного с поста главкома ВСУ, при этом каждый из них метит на его место. Что подразумевает схватку еще и между ними.

А ТЕПЕРЬ - ВИТАЛИЙ!

Но самая главная схватка сейчас разгорелась между сборными "Зеленский и его команда" и "Кличко и его группа поддержки". Во время европейского саммита в Молдавии в Киеве от обломков ракеты погибли две женщины и девочка, пытавшиеся укрыться в убежище. Но на их беду оно оказалось закрытым.

- Нокаут! – одним словом отреагировал Зеленский на эту новость, явно имея в виду боксерское прошлое мэра украинской столицы, намекая, что Кличко, как ответственному за город, возможно, придется и "партбилет" (удостоверение мэра) положить на стол. И тут же пиарщики команды президента Украины начали кампанию против "златоуста" Виталия, возложив всю вину за произошедшее на него. Кличко давно раздражает Зеленского и Ермака, потому что он завязан на Запад мимо них и позволяет себе не просто быть независимым, а еще и фрондировать, сплачивая региональных мэров вокруг себя.

Вот только "зеленята" на этом оселке обломались. Кличко не стал терпеть, и сам перешел в наступление. Он заявил, что за укрытия и прочие убежища отвечает не мэр города, а главы районных администрацией. А он не имеет права даже выговор им объявить, а не то что потребовать что-то. И пояснил еще две вещи. Первую, что на оборудование убежищ в Киеве были выделены более 1-го миллиарда 200 миллионов гривен. И куда они ушли, надо спрашивать у глав районов. И что из 10-ти глав районных администраций Киева 9 – представители команды Зеленского и выдвинуты его партией "Слуга народа". Получилось, что Зеленский, решив нанести удар Кличко, промахнулся, провалился и сам получил в ответ гораздо более мощный хук.

А тут еще к скандалу подключился и "опальный" экс-зелененок, депутат Верховной рады Гео Лерос. Который высыпал в адрес Зеленского и его правой руки (и головного мозга заодно) Андрея Ермака, возглавляющего Офис президента Украины.

ДЕПУТАНЫ, ВОРЫ И МАРОДЕРЫ

Лерос накидал в корзинку Зеленского целый ворох грязного белья. Обвинил Ермака, что тот поставил на должность Одесского губернатора своего друга Олега Кипера. Но обвинения Лероса коснулись не только Ермака. Напомним, что именно по его настоянию суд в Киеве поручил проверить основания для возбуждения уголовного дела по обвинению в госизмене в отношении Зеленского, Ермака и еще целого ряда функционеров Зе-команды.

- Зеленский, Ермак – предатели. Вся их команда – ворюги и предатели, и вся эта свора должна сидеть в тюрьме. Эти ублюдки являются мародёрами. Не удивлюсь, если их будут ногами выбивать с Банковой. Вы же уничтожаете страну изнутри. У людей рано или поздно лопнет терпение, и вас всех ногами вперёд будут выводить, - заявил Лерос и пояснил, почему так считает, рассказав об объемах воровства. - Общая сумма только выявленных невыполненных контрактов Минобороны - почти 50 миллиардов гривен. 14 миллиардов – это амуниция, и 34 миллиарда – это по оружию. Все эти деньги были выведены из нашей страны на офшоры. И не было предоставлено ни амуниции, ни оружия.

Схема воровства, по его словам, является действующей и в настоящее время.

- Шестнадцатого мая Кабинет министров Украины принял постановление, согласно которому ГП «Агентство оборонных закупок» будет распоряжаться всеми средствами Министерства обороны Украины. Это 355 миллиардов гривен. 355 миллиардов гривен воюющей страны, самой бедной страны Европы, отдали в руки ублюдочным мародёрам. Эти деньги они разграбят в ноль, - пообещал опальный украинский депутат и рассказал, как команда Ермака пиявками присосется к этим деньгам. - Если им предоставили 355 миллиардов гривен, то на своё содержание они получают 9,7 миллиардов гривен в год. Весь штат, предусмотренный на этом государственном предприятии – сто пятьдесят человек. Один человек будет получать в год 65 миллионов гривен.

Дополнительную пикантность, как считает Лерос, ситуации придает то обстоятельство, что на Западе все всё прекрасно понимают про Украину.

- Лидеры всех стран прекрасно понимают о том, что творится в нашей стране, они обладают объективной информацией об уровне коррупции, о том, как команда Зеленского просто уничтожает страну изнутри, - возмутился он. - Это геноцид против украинцев. Потому что все средства направлены не на победу, а на то, как запаковать их в офшоры.

Похоже, что Кличко – далеко не самая главная проблема Зеленского внутри Незалежной. Сражение всех против всех, а останется только один. Но лучше, если ни одного.