83-летний Аль Пачино отказывается признавать своё отцовство

Престарелый Аль Пачино настаивает, что он бесплоден. Фото: REUTERS

Не успели мы порадоваться за 83-летнего Аль Пачино, который, возможно, снова станет отцом, как актер сам же разрушил эту сказку. Совершенно не по-пацански сообщил, что он бесплоден. И его 29-летняя возлюбленная беременна не от него.

Признаться, впечатление от некоторых фото Пачино, что он еле ногами перебирает. «Однако же старенький, а на девушку смог залезть», - пишут в комментариях в соцсетях. Другой бы радовался, что создали о нем миф, как о крутом мачо. Он же потребовал от возлюбленной сделать тест на отцовство. А ведь как все хорошо начиналось.

Западные светские хроникеры писали весь последний год, что Пачино встречается с красоткой по имени Нур Альфалла. Ей 29 лет. Актер в конце апреля отпраздновал 83-летие. Нур могла бы годиться ему даже не во внучки, а в правнучки.

Многие гадали, что держит красивую девушку рядом с, мягко говоря, пожилой кинозвездой. Впрочем, Нур не так уж проста. Это не первый ее звездный старец. Еще раньше она встречалась с Миком Джаггером (на тот момент ей было 22, а ему — 74), и Клинтом Иствудом (ей было 23, а ему — 87), и 61-летним Николасом Берггрюеном. Писали, что Нур с голливудскими пенсами не из-за бабла тусит, а такие у нее вкусы. Девушка прямо археолог! Любительница древностей. Деньги как будто у неё есть.

«Возраст не имеет для меня значения», — говорила Нур про своих возлюбленных.

И тут беременность. Потенциальный отец ребенка идет в отказ, кстати, некоторые западные таблоиды написали, что экспертиза уже подтвердила отцовство Аль Пачино.

Кстати, своих женщин Пачино не слишком-то баловал подарками и деньгами. Израильская актриса Мейталь Дохан, с которой он встречался до Нур, бросила его из-за его скупости:

«Трудно быть с таким старым мужчиной, разница в возрасте очень большая. Несмотря на всю мою любовь, я ушла, потому что больше не могла. Кстати, он покупал мне за эти два года только цветы, никаких подарков. Он очень не любит тратить деньги», —честно призналась Дохан после разрыва.

Если Нур носит ребенка все-таки от «крестного отца», это будет уже четвертый наследник Аль Пачино. При этом он ни разу не был женат. В 1989 году преподавательница актерского мастерства Яна Тэррант родила Аль Пачино дочь Джулию Марию. Он также отец двойняшек Антона Джеймса и Оливии Роуз, появившихся на свет в 2001 году.