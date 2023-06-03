Инаугурация Эрдогана: Запад толкнул Москву и Анкару в объятия, пытаясь повлиять на выборы в Турции

Эрдоган будет править Турцией еще 5 лет. Фото: REUTERS

Прошедшие в Турции выборы похожи на российские электоральные приключения 1996 года. Два ярких кандидата с полностью противоположными программами. Одного из них яро поддерживает Запад. И общество расколото: идти ли «в Европу» (хотя и не очень понятно, в какую) — либо жить по-своему.

Последний вариант — сложный. Как и в наши 1990-е, в Турции тяжёлая экономическая ситуация. Инфляция — хоть и не с приставкой «гипер», как в то время у нас, но всё равно внушительная. За апрель 2023-го — 43%. Это, можно сказать, достижение, — ещё полгода назад было вдвое больше. Причин много; если совсем грубо — страна импортирует 98% чёрного и голубого топлива (тут очень кстати приходится открытый недавно российско-турецкий газопровод по дну Чёрного моря); однако мир вместе с ценами на энергию лихорадит, а глобальный спрос на один из главных экспортных продуктов Республики — сталь — падает вместе с рецессией евро-американских экономик.

Такие плакаты сейчас висят по всей Анкаре Фото: Эдвард ЧЕСНОКОВ

Причём приморские регионы, включая старую столицу, Стамбул, находятся под контролем главного оппонента — левого либерала Кемаля Кылычдароглу. Его разношёрстная коалиция была сколочена по принципу «злейшие враги объединились против Эрдогана, а там будь что будет». Не отстаёт и Запад — все помнят недавнюю передовицу лондонского журнала Economist, где Эрдогана ругали на все лады, называя чуть ли не «диктатором» и призывая уйти.

Но, внезапно, раздаётся голос глубинного народа (в прямом смысле) — действующего лидера, пришедшего к власти в 2003-м, поддерживают консервативные жители сёл и малых городов. Имперская риторика, исламский поворот, укрепление турецких прокси-сил в старых османских регионах — от Ливии до Сирии и Закавказья — такому электорату нравится.

«Золотой картой» и «блокирующим пакетом акций» на выборах внезапно оказываются 5% голосов, набранных в первом туре кандидатом-националистом Синаном Оганом: тот в последний момент заявляет о поддержке Эрдогана — и «Султан», как его уважительно называют, обходит Кылычдароглу примерно на те же 5 процентных пунктов.

И вот — церемония инаугурации. Почётные гости из 70 стран. Россию, по решению президента Владимира Путина, представляет спикер Государственной Думы — Вячеслав Володин.

Спикер Государственной Думы Вячеслав Володин прилетел в Анкару на российском самолёте "Суперджет" Фото: Эдвард ЧЕСНОКОВ

Сама церемония — с ориентальным колоритом. Лимузин переизбранного президента неспешно катит по Анкаре. Длинная крыша машины покрыта ковром из роз. Лимузин сопровождают два эскадрона всадников — спереди и сзади. Сквозь стёкла Главный Пассажир видит своё изображение — на каждом столбе вывешены победные плакаты с Эрдоганом на красно-золотом фоне.

Затем — полный гостями дворец под названием «Бештепе». Выходит «сам» — в сопровождении супруги, Эмине Эрдоган. Её волосы, согласно мусульманским традициям, убраны скромным платком, шея закутана. Эрдоган все двадцать лет ведёт религиозное возрождение, и облик его семьи — тому пример.

Костюмированная часть: нового президента приветствуют мужчины в остроконечных шапках и кольчугах — как у древних тюркских воинов. Помимо исламского фактора, Эрдоган успешно продвигает и имперский: мол, у наших предков было великое государство — значит, и мы можем.

Фото: REUTERS

Следующая часть программы — 15-минутный концерт классической музыки в исполнении Президентского оркестра. Тоже с намёком: мы, конечно, живём своим умом, но и от лучшей части европейского наследия не отказываемся. И даже терзавший Анкару весь день ливень с градом — заканчивается.

На почётном месте — наша делегация во главе с Вячеславом Володиным. Он здесь не первый раз. Ещё в 2019-м, выступая в Стамбуле на межпарламентской конференции по региональной безопасности, наш Председатель сказал: Запад развязывает торговые войны против России, Турции, Китая, Ирана… С тех пор если что и изменилось, то к худшему. Вашингтон и Брюссель, запрещая Москве и Анкаре вести независимую политику, сами толкают «южан» и «севернян» друг к другу.

В ходе серии встреч президента Турции с главами иностранных делегаций, прибывших для участия в церемонии инаугурации, состоялась и его краткая беседа с Вячеславом Володиным.

Председатель Думы передал Реджепу Тайипу Эрдогану теплые слова приветствия от президента России — Владимира Путина, а также поздравление со вступлением в должность.

Фото: REUTERS

Впрочем, довольно аналитики — читатель, наверно, жаждет инсайдов. Так вот. Помните весеннюю историю, когда США отказались выдавать визы российским журналистам, сопровождавшим Сергея Лаврова на выступление в ООН? Штаты тогда поступили издевательски: до последнего мурыжили наших коллег без конкретного ответа, а когда те уже почти сели в самолёт — сказали: ой, вы не едете.

С Турцией всё было ровно наоборот. Поездка наша — не туристическая, значит, нужно получать визы. Но что-то в системе их подачи зависло. Так вот: решением визового вопроса для журналистов из нашей делегации занимался лично посол Республики в РФ — и всё уладил за пару часов.

Журналист в международном пресс-центре ведёт репортаж с инаугурации Эрдогана Фото: Эдвард ЧЕСНОКОВ

Такие детали прекрасно говорят: кто действительно настроен на конструктивное партнёрство — а кто нет. Тем более, что и областей для такового всё больше. От построенной российскими специалистами АЭС «Аккую» — до совместного решения многолетнего Сирийского кризиса в «эксклюзивном формате»: Москва, Тегеран, Анкара, Дамаск. Как видите, евразийские державы прекрасно могут заниматься региональными проблемами без участия заморских «кураторов». И, думается, это лишь начало.