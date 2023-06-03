Агент, провокатор или просто удачливая "попутчица"?: На Западе не могут понять Тихановскую

Светлана Тихановская, экс-кандидат в президенты Беларуси. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

На недавнем вручении премии Карла Великого президенту Украины Володымыру Зеленскому среди почетных гостей–лауреатов этой премии предыдущих лет присутствовала и лидер белорусской оппозиции за рубежом Светлана Тихановская. Сидя за спиной неофита-лауреата, она бросала на Зеленского томные взгляды коллеги и соратницы по общему делу, но Зеленский на нее не обратил никакого внимания. И не только потому, что он, дескать, действующий глава государства, а еще и постольку, поскольку к Тихановской отношение на Украине весьма и весьма недоверчивое.

Например, депутат Верховной рады Украины Богдан Еременко припоминает, что Тихановская так и не смогла внятно ответить на вопрос: "Чей Крым?" И, вообще, по его мнению, начало ее политической карьеры было очень сомнительным с позиций украинских нынешних ценностей. А другой депутат украинского парламента Александр Мережко попрекает ее тем, что в "ее окружении остаются и сейчас сомнительные люди", а позиция Тихановской по отношению к России и Путину недостаточно четкая. И в самой команде Зеленского Тихановскую откровенно недолюбливают.

Будете смеяться, но "лидершу оппозиции" и "законного президента Беларуси" недолюбливают и в Польше. Ее считают фигурой с "невнятным статусом и отсутствием полномочий" и "неполноценным партнером" для переговоров. В Варшаве отметили неспособность ее команды влиять хоть на какие-либо события в Белоруссии, а "регулярные, но бессмысленные турне по европейским странам бывшей домохозяйки" не произвели в Польше никакого впечатления.

Будете смеяться еще больше, но и среди коллег-зарубежных оппозиционеров к Тихановской относятся со смесью недоверия, ненависти и зависти. Одни, как Вероника Цепкало, считают, что за два года Тихановская не выполнила ни одну из поставленных перед ней задач, сведя свою активность к пустым дискуссиям и все тем же зарубежным поездкам. И в лучшем случае ее считают "случайной фигурой, которую вынесло наверх". Поскольку она никогда до того не была в рядах оппозиции.

Другие, как авторитетный оппозиционер из зарубежной белорусской диаспоры Зенон Поздняк, напрямую называют Тихановскую "московским проектом" и считают, что "ее место в тюрьме", или того хуже.

- Объективно они – враги, лучше было бы эту группировку ликвидировать, - заявил Поздняк в сердцах.

Но стоит отметить, что среди этого неприятия Тихановской проскальзывает и откровенная зависть. Многие оппозиционеры не могут простить ей "неоправданно высокий уровень жизни" и тот факт, что почти все финансовые потоки с Запада ей, возглавив Объединенный переходный кабинет (ОПК – эрзац-правительство в изгнании – прим. авт.) удалось замкнуть на свою команду, что позволяет ей и ее ближайшим соратникам проживать в 5-звездочных отелях, приобретать дорогие компьютеры, не ограничивать себя в дорогостоящих средствах связи и т.д. Вместо оппозиционной деятельности, как они считают, Тихановская с командой занялась медийной активностью и продвижением дипломатических контактов. Примечательно, что Светлану все эти деятели упрекают в том, чем они сами бы непременно занялись, насаживая точно такое же кумовство и опору на личные связи, будь у них такие финансовые возможности, как у нее.

Недовольны Тихановской и сражающиеся на Украине белорусские боевики из "полка имени Кастуся Калиновского", видящих в будущем во главе РБ лишь своих представителей. Безусловно, для них Тихановская, которая не ранее говорила, что ни она, ни народ не хочет разрывать связи с Россией, и что смена власти в Минске не угрожает Москве, тоже не друг. Тем более, что связи с "калиновцами" Светлана также не стала налаживать.

Ей сейчас припоминают все, и что она зачитала обращение властей с призывом не выходить на улицы для протестов и не сопротивляться милиции, пойдя на сделку с властями, которые разрешили ей выезд. И что на сессии Генассамблеи ООН в сентябре прошлого года она безуспешно пыталась пересечься с российской делегацией или главой МИД Белоруссии Владимиром Макеем. Впрочем, ОПК Тихановской точно так же обвиняет других лидеров оппозиции в том, что они являются "агентами Москвы" или КГБ Белоруссии, как обвиняют и их.

Впрочем, западные кураторы Тихановской тоже недовольны ее результатами на "антиправительственной ниве" деятельности и фиксируют "распил" выделенного финансирования. Более того, руководство ряда стран ЕС, по сведениям информированного источника, приняло решение сократить расходы на финансирование зарубежной белорусской оппозиции, а США будут осуществлять финансирование не напрямую, как раньше, а через американские фонды. Принципиальное решение принято, и назад его откатывать не собирается.

Занимательный все же вопрос – является ли Светлана на Западе "засланным казачком" от "батьки" или все сложилось так само собой? Все тот же информированный источник в ответ на него лишь усмехнулся и сказал: "Какая теперь разница? Главное, что достигнут именно тот результат, на который и сделали хорошо просчитанную ставку".

Не пора ли писать новый сценарий фильма про Джеймса Бонда?

P.S. Правда, нечто в глубине души подсказывает, что даже отработанных агентов просто так не раскрывают.