В Петербурге прошел самый массовый в истории города велопарад «ЗСД Фонтанка Фест»

В Санкт-Петербурге 3 июня прошел велопарад «ЗСД Фонтанка Фест». Фото: «Газпром нефть»

В Санкт-Петербурге 3 июня прошел велопарад «ЗСД Фонтанка Фест». Он стал самым массовым марафоном на колесах за всю историю города. Почти 13 тысяч велосипедистов проехали по Западному скоростному диаметру, который на один день превратился в грандиозную велодорожку.

Фото: «Газпром нефть»

На велопарад приехали участники из разных регионов России, а также из Белоруссии, Казахстана и Эстонии. Западный скоростной диаметр считается одной из самых красивых трасс мира: с него открываются впечатляющие виды на акваторию города, Лахта Центр и стадион «Газпром Арена». Велосипедисты преодолели маршрут в 15 километров, по ходу которого они проехали два вантовых моста над Финским заливом.

В этом году велопарад установил еще один рекорд: участники присоединились к крупнейшей благотворительной акции «Делись энергией поддержки». Ее организаторами стали партнеры фестиваля – благотворительный фонд «Антон тут рядом» и компания «Газпром нефть». Следуя по маршруту марафона, каждый велосипедист мог дотронуться рукой до специальных мягких ладоней, расположенных вдоль дороги. Этим символическим жестом участники давали пять болельщикам, которые по состоянию здоровья не смогли присоединиться к заезду. Каждое прикосновение было монетизировано: компания «Газпром нефть» конвертировала касания в благотворительный взнос на поддержку людей с аутизмом.

Фото: «Газпром нефть»

Фото: «Газпром нефть»

Велопарад «ЗСД Фонтанка Фест» проводится в Санкт-Петербурге с 2018 года. Это одно из самых зрелищных мероприятий Северной столицы, которое неизменно привлекает внимание жителей города и многочисленных туристов. В 2022 году велопарад собрал около 10 тысяч велосипедистов.

Фото: «Газпром нефть»