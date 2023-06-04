Военная спецоперация на Украине 4 июня 2023: прямая онлайн-трансляция Фото: Александр КОЦ

С 24 февраля российские военные проводят на Украине спецоперацию по денацификации и демилитаризации страны. Сайт KP.RU в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 4 июня 2023 года.

Российские войска уничтожили на Херсонском направлении украинские гаубицу Д-30 и самоходную артиллерийскую установку «Акация».

Отмечалось, что вместе с техникой были ликвидированы украинские военнослужащие и боекомплекты.

Минобороны России сообщило, что бойцы спецназа «Ахмат» продолжают ожесточенные бои на Марьинском направлении.

Кроме того, подразделения 1-го армейского корпуса ведут интенсивные боевые действия в районе Авдеевки в ДНР.

В результате слаженных действий ракетных войск, артиллерии и авиации ВС России был уничтожен полевой лагерь украинского формирования в Харьковской области и командный пункт механизированной бригады ВСУ в ДНР.

Владимир Сальдо заявил, что украинская армия прячет американские системы РСЗО HIMARS и не подвозит близко к линии соприкосновения.

3 июня в городе Бердянске сработала система ПВО. Указывалось, что террористический киевский режим предпринял очередную попытку нанести удар по мирному городу.

В сообщении отметили, что по предварительным данным, системы ПВО сбили шесть ракет.