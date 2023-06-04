Герой спецоперации «Z» рядовой Фесенко вынес с поля боя свыше десяти бойцов

Фото: Андрей Рубцов/ТАСС

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Рядовыми, сержантами, ефрейторами и офицерами, что проявили свой профессиональный опыт, характер и выполнили боевые задачи. Их решимости, напористости и боевому опыту в Минобороны России, в подразделениях милиции Донецкой и Луганской Народных республик дают самую высокую оценку.

Наши герои сорвали атаки и предотвратили контрнаступления националистов, за что и получили государственные награды. Но служат они не ради похвал. Военнослужащие уверены, что у врага нет шансов на успех, потому что Донбасс и Россия сражаются за правое дело.

«Идя вперед, знай, как воротиться», - говорил генералиссимус Александр Суворов, который не проиграл ни одного сражения. А еще повторял: «Кто храбр — тот жив. Кто смел — тот цел».

ПРОРВАЛ ОБОРОНИТЕЛЬНЫЙ РУБЕЖ ВРАГА

Лейтенант Владислав Козловский

«Командир танковой роты лейтенант Владислав Козловский в районе вместе с подчиненными выполнял задачи по освобождению одного из населенных пунктов от вооруженных формирований украинских боевиков. Рота Владислава вела наступление с южных окраин населенного пункта. В ходе боя, действуя в составе танкового экипажа, Владислав нанес огневое поражение объектам противника и прорвал вражеский оборонительный рубеж, после чего продолжил развивать наступление. Закрепившись на новых рубежах лейтенант Владислав Козловский создал условия для освобождения населенного пункта из-под контроля вооруженных формирований националистов».

ВЫНЕС С ПОЛЯ БОЯ СВЫШЕ ДЕСЯТИ БОЙЦОВ

Рядовой Андрей Фесенко

Фото: Минобороны РФ

«Командир медицинского отделения рядовой Андрей Фесенко выполняет боевые задачи по медицинскому обеспечению военнослужащих своего подразделения. В одном из боев с украинскими националистами Фесенко лично вынес из-под огня противника свыше десяти российских военнослужащих, получивших ранения различной степени тяжести. Затем он оказал им первую медицинскую помощь и организовал эвакуацию в медицинский пункт.

Также, Фесенко неоднократно оказывал медицинскую помощь раненым товарищам на месте, вследствие чего, часть военнослужащих оставалась в строю и продолжала выполнять боевые задачи. Самоотверженные действия и профессиональные качества рядового Андрея Фесенко способствовали сохранению жизней российских военнослужащих, а также обеспечили выполнение боевых задач подразделения».