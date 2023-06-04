Наталья Королева: «Я давно уже не въездная в Киев»

Наталья Королева. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Наталья Королева родилась в Киеве, но с 17 лет живет в России. В YouTube-шоу Светланы Бондарчук «Света вокруг света» певица рассказала, почему ей закрыт доступ в родную страну. В Москве Наталья живет и работает с 90-х годов. Прочные связи с Россией, по ее словам, и стали причиной ее запрета на Украине.

Не въездной в незалежную Королева стала в 2016 году. Из-за этого Наталья чуть не пропустила похороны бабушки. Артистка подала на СБУ в суд из-за того, что не могла увидеться с родственницей. Но так и не успела встретиться с бабушкой. В итоге СБУ разрешило Наталье временно приехать в Киев, чтобы проститься с покойной родственницей.

«К сожалению, я давно уже не въездная в Киев, потому что давно меня закрыли, первую. Я представляла угрозу, наверное, своими хорошими добрыми песнями. Они не могли понять — в какой статус артиста меня записывать — русская артистка или своя? Была дилемма, но в итоге решили закрыть, причем жестко — на пять лет», - рассказала Королева.

Наталья не скрывает, что скучает по родному городу. Однако своим домом она считает Россию, и жить кроме как в Москве она нигде не хочет. У певицы есть возможность перебраться в США, где давно осела ее мать Людмила Порывай. Но уезжать из России она не собирается. По словам Натальи, максимум она может поехать навестить мать, а потом вернуться в Москву.

«Приезжаю в гости с удовольствием, но на какое-то время. Дальше не могу, не мое», - говорит артистка.

Мама Наташи Королевой уехала в США в начале 90-х. На переезд родительница звезды решилась после того, как овдовела. Поселившись за океаном, Людмила Порывай встретила новую любовь – состоятельного вдовца. Выходец из СССР Игорь Эльперин основал в Майами сеть русских ресторанов. Он сделал ей предложение руки и сердца. Порывай вышла за него замуж и с тех пор безбедно живет в Штатах.

Недавно въезд на Украину запретили и мужу Наташи Королевой Сергею Глушко. В январе Тарзан попал в санкционный список 119 российских деятелей культуры, которым запрещено появляться в незалежной. Видимо, в этот список Глушко попал из-за службы в армии, а также высказываний в соцсетях в поддержку действий российского правительства и вооруженных сил. Санкции предусматривают блокировку активов на Украине, ограничение торговых операций, запрет на перемещение по территории государства, лишение наград страны, запрет на получение виз и т. д.