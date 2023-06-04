Виторган влез в гигантские долги для оплаты своего трехэтажного особняка в Москве

Эммануил Виторган и Ирина Млодик с дочками Этель и Кларой. Фото: EAST NEWS

Эммануил Виторган и его супруга Ирина Млодик испытывают финансовые трудности. Супругам пришлось влезть в огромные долги, чтобы сохранить жилье. 83-летний артист и его спутница жизни заняли деньги у друзей, чтобы оплачивать аренду своего дома.

Уже долгие годы пара проживает в трехэтажном особняке в центре Москвы. Актер арендует дом за 2,5 миллиона рублей в месяц. Это не просто жилье: в особнянке супруги устраивают творческие вечера с участием многих известных личностей. Однако прибыли с билетов не хватает, чтобы покрывать расходы.

«Не хочу говорить на эту тему, потому что мы в такие долги влезли, чтобы закрыть договор», - призналась Млодик в шоу «Ты не поверишь!».

По словам жены Виторгана, просить помощи у друзей им было очень неловко. Однако другого выхода актер и его избранница не нашли.

Финансовые трудности совпали с проблемами со здоровьем у главы семьи. Эммануил Виторган оказался в больнице из-за болезни сердца. Эммануил Гедеонович перенес экстренную операцию. По словам супруги артиста, врачи буквально вытащили его с того света.

«Мы были в Чазовском центре, профессору Имаеву спасибо огромное! Была операция плановая под наркозом, поэтому переживали и нервничали. Нет, не шунтирование было», - рассказала Млодик.

Если в Москве супруги проживают в съемном жилье, то в Латвии у них есть собственная недвижимость. В Юрмале актер владеет симпатичным двухэтажным особняком. Здание признано архитектурным памятником, и его запрещено перестраивать. Несмотря на это, Ирина Млодик смогла уютно обустроить старый дом. Вокруг него разбит красивый сад, на лужайке есть бассейн. Правда, сами хозяева настаивают, что он совсем крошечный и скорее напоминает маленький пруд. Супруги признаются, что жить в старинном аутентичном доме – одно удовольствие.

Млодик и Виторган воспитывают двоих дочерей. Первая дочь Этель у пары появилась, когда Эммануилу Гедеоновичу было 78, а его жене 56 лет. При этом супруга артиста уверяла, что выносила и родила ребенка сама. А вот вторая дочка Виторганов Клара наверняка появилась на свет от суррогатной матери. Крошка родилась незадолго до 80-летнего юбилея актера. По слухам, новоиспеченные родители заплатили суррогатной маме 2 миллиона рублей.