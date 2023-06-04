Вячеслав Володин напомнил о массовых убийствах Польшей наших военнопленных сто лет назад

Володин вновь вернулся к тяжёлой теме российско-польских отношений Фото: Михаил ФРОЛОВ

В воскресенье председатель Государственной Думы Вячеслав Володин вновь вернулся к тяжёлой теме российско-польских отношений. Ранее «третья Речь Посполитая» сносила памятники советским воинам, захватывала нашу дипсобственность и допускала хулиганские выходки в адрес российского посла — не говоря уже об активной поддержке националистического режима на Украине.

И вот спикер Думы разъяснил свою позицию (напомним, в одном из предыдущих постов в телеграме он заявил, что «Польша по отношению к нашей стране поступает подло, по-хамски»).

По словам Володина, это происходит потому, что нынешняя Варшава продолжает идеологию Юзефа Пилсудского — националиста, военачальника и фактического диктатора в 1918-1922 и 1926-35 годах.

«Во времена его правления в Польше совершались чудовищные преступления против человечества», — напомнил спикер, приведя один из таких фактов:

«В 1919-1921 годы более тридцати тысяч наших солдат и офицеров были расстреляны и замучены. Люди гибли из-за постоянного голода, холода и болезней. Польские лагеря для пленных были такие же, как нацистские».

Речь о событиях финального этапа гражданской войны на обломках Российской Империи, когда советские войска сражались с польскими за контроль над нынешними территориями Литвы, Западной Украины и Белоруссии. Из-за просчётов в командовании разнородными частями Красной армии, последняя потерпела поражение, и десятки тысяч красноармейцев попали в плен. Однако, вопреки международным конвенциям, молодое польское государство по сути бросило их в лагеря смерти.

«Сегодня Польша отказывается расследовать эти преступления. Отрицает существование в стране лагерей смерти и факт истребления пленных солдат Красной армии. Руководство Польши не способно признавать свои ошибки. Подобные кровавые преступления не имеют срока давности. Мы должны сделать всё, чтобы жертвы этой трагедии не были забыты», — написал Володин, призвав Следственный комитет и Генпрокуратуру РФ «провести всестороннее расследование обстоятельств гибели наших солдат и офицеров».