«Отец может меня вспомнить. Узнает»: дочь Брюса Уиллиса рассказала, как актер справляется с деменцией

Актер Брюс Уиллис с дочкой Таллула Фото: соцсети

68-летний актер Брюс Уиллис болен больше года. «Крепкому орешку» врачи поставили диагноз - лобно-височная деменция. Рядом с артистом постоянно находятся близкие и помощники.

Одна их дочерей Брюса Уиллиса 29-летняя Таллула на днях поделилась свежей информацией об отце в интервью глянцевому журналу: «Сейчас отца гарантированно можно увидеть на первом этаже дома (где-то в большом пространстве кухни-столовой-гостиной или в собственном кабинете). К счастью, деменция не повлияла на его подвижность. И он еще помнит - кто я. И светится, когда я вхожу в комнату. Отец всегда может меня вспомнить, узнает, плюс-минус исключения в плохие дни. Одно из отличий этой болезни от деменции при Альцгеймере как раз в том, что по крайней мере на ранней стадии она характеризуется языковыми и двигательными нарушениями, в то время как во втором случае больше потеря памяти. У меня остается надежда относительно отца, которую я так не хочу отпускать…» Таллула помнила как недавно была на свадьбе, где отец невесты говорил трогательную речь дочери и заплакала: «Внезапно я поняла, что никогда не доживу до того момента, когда мой папа будет говорить обо мне на моей свадьбе. Это было разрушительно…» Кстати, сама Таллула недавно справилась с длительной нервной анорексией.

Брюс с женой Эммой Хеминг Фото: соцсети

У Брюса Уиллиса есть три дочери от брака с Деми Мур - 35-летняя Румер, 32-летняя Скаут, 29-летняя Таллула. Они стали чаще навещать отца: говорят, что записывают на память голосовые сообщения с ним, сохраняют их на память на жестком диске. Также дочери рассказывают отцу истории из их жизни – тренируют память. Уиллис живет в огромном доме в Лос-Анджелесе с женой моделью Эмми Хеминг и их дочками (11-летней Мейбел, 9-летней Эвелин). Жена Уиллиса уточнила в 2023 году: «С тех пор, как весной 2022 года мы сообщили о диагнозе Брюса – афазии, его состояние ухудшалось. Но теперь у нас есть более точный диагноз - лобно-височная деменция. К сожалению, проблемы с общением - только один из симптомов болезни, с которой сталкивается Брюс. Хоть это и болезненно, но все же узнать наконец точный диагноз стало облегчением».

Актер с дочками от Деми Мур - 35-летней Румер, 32-летней Скаут, 29-летней Таллулой Фото: соцсети

Первые симптомы у Брюса Уиллиса стали замечать еще летом 2021 года: ему стало сложно учить текст роли, он стал заторможенно реагировать на слова... Однако доктора не могли ему поставить диагноз до 2022 года. Болезнь прогрессировала, и точный диагноз стал известен только в 2023 году. Теперь актер дома под регулярным надзором докторов и постоянной опекой семьи, которая приняла факт неизлечимой болезни, но старается отсрочить ухудшения. На днях Брюс с женой Эммой Хеминг и младшими дочками побывал в Диснейленде, где они вместе катались на аттракционах.