Реакция Владимира Путина на удары по Кремлю, ход спецоперации и безвыходный Запад: о чем сказал Дмитрий Песков

Приводим самые яркие выдержки из беседы Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков дал интервью журналисту программы «Москва. Кремль. Путин» Павлу Зарубину. Приводим самые яркие выдержки из этой беседы.

КАК ИДЕТ СВО

Отвечая на вопрос о том, как идет спецоперация и не менялись ли цели и задачи СВО, пресс-секретарь президента России сообщил следующее.

- Нам надо знать свое дело. Делать свое дело. И доделать свое дело до конца. У нас нет другой альтернативы, - сказал Дмитрий Песков.

ПУТИН ОТКРЫТ К ЛЮБЫМ КОНТАКТАМ

Пресс-секретарь российский лидера говорил и об открытости Путина к обсуждению способов, которыми Россия может идти к достижению целей — кроме, собственно, проведения СВО.

- Президент Путин был, есть и будет открыт к любым контактам, с тем, чтобы добиваться выполнения наших задач иными средствами, чем специальная военная операция, - сообщил Песков - Если это будет возможно, это будет предпочтительно.

БЕЗВЫХОДНЫЙ ЗАПАД

Не могли Песков и Зарубин не затронуть в беседе и то, как меняется отношение Запада к конфликту и к его сторонам.

- Страны коллективного Запада иного выхода (продолжение боев — ред.) в настоящий момент нам не оставляют, - сообщил представитель Кремля, - Конфликт стал более широким. Запад ведет комбинированную войну против России. Они поставляют качественно иное вооружение. Ракеты большей дальности. А Украина стала «инструментом», ведение переговоров с которым бесперспективно.

В КРЕМЛЕ НЕ СПЯТ

Журналист интересовался у пресс-секретаря президента, как того оповещают в случае ЧП, если оно происходит в позднее или раннее время суток — как в случае ночной атаки БПЛА на Кремль.

- Я вам скажу так: президент такой страны, как Российская Федерация, фактически круглые сутки на посту. В день самой атаки беспилотников Путин постоянно получал доклады от Минобороны, МЧС, губернатора Подмосковья и мэра Москвы, - отметил Песков, - Общение проходило, в том числе, по телефону. По итогам президент дал некоторые указания. И как глава государства, и как верховный главнокомандующий.

ДВОЙНЫЕ СТАНДАРТЫ

Атаки ВСУ на российские объекты, в том числе на Белгородчине, ярко выявили лицемерие в подходе политиков Запада к«европейским ценностям», по мнению представителя Кремля.

- Права человека и европейские ценности — вещь гуттаперчевая в понимании европейцев. Это стало ясно после атак на российские объекты,- заявил Песков, - Федор Тютчев писал: «Напрасный труд - нет, их не вразумишь. Чем либеральней, тем они пошлее. Цивилизация - для них фетиш, но недоступна им ее идея».

Песков пояснил, что когда Западу выгодно, они ссылаются на всеобщие ценности и права человека. Когда же речь заходит о бомбардировки русских городов и гибели мирных жителей, они избегают этой темы, но «мы должны продолжать бороться за права человека и ценности, которые обеспечивают мир и безопасность в мире».