Закрой окно, а то холестерин будет: Найден неожиданно простой способ поправить здоровье

Исключите вредные привычки. Так вы принесете организму больше пользы, чем закрывая форточку Фото: Shutterstock

Немецкие ученые исследовали так называемый «плохой» холестерин. Что это такое, знает, каждый, кто сдавал «глубокий» анализ крови. Доктор наверняка вам пояснял: вот этот холестерин «хороший», и на него обращать внимание не нужно. А вот этот, батенька, сигнализирует о проблемах. Именно «плохой» холестерин создает бляшки, которые забивают сосуды, ну а дальше все сами понимаете.

И в результате исследования вскрылся необыкновенный факт: люди, которые спят с закрытыми окнами, от «плохого» холестерина страдают меньше. А как же свежий воздух? Разве он не полезен, когда спишь? И какая тут вообще связь?

Выяснилось, что виноват шум с улицы. Во сне человек сильнее восприимчив к шумам. Такова наша природа, созданная эволюцией: когда мы были животными, то спали очень чутко, чтобы нас не застали врасплох. Даже если нам кажется, что нас из пушки не разбудишь, мозг и подсознание реагируют на каждый шорох. Когда шорохов слишком много, для организма это стресс. Стресс приводит к выработке гормона кортизола, цель которого – компенсировать последствия стресса для нервной системы. Компенсировать-то он компенсирует, но одновременно создает тот самый «плохой» холестерин. Как побочный продукт.

И все это выглядит гладко, и с логикой не поспоришь, но как-то странно. Вот сейчас будет жара, лето все-таки. Не все живут в деревне, где тихо, у горожан окна смотрят зачастую на проезжую часть. И что теперь, затворять окна и страдать от духоты? Так тут появится другое исследование, в котором будет говориться, что духота провоцирует то-то и то-то. Покупать кондиционер? А разве нет исследований, которые прямо-таки заклинают этого не делать?

И мы почитали оригинал исследования, что называется, от и до. И узнали, что изучалось всего 80 человек. Что найдены разные эффекты, к холестерину касательства не имеющие (расстройства слуха, проблемы со сном). А что касается холестерина, ну да, что-то вроде есть, но из серии «может повлиять». А может и не повлиять.

Отсюда вывод: спите, как спали. А о холестерине думайте. Только не в плане распахнутых окон. Если не делаете регулярно глубоких анализов крови, сделайте, посмотрите, что там. Прислушайтесь к рекомендациям врача, может, что-то назначит. Обратите внимание на свое питание. В каком смысле – вы знаете, жирное долой, жареное в меру, и так далее. Про это нам все уши прожужжали. Исключите вредные привычки. Так вы принесете организму больше пользы, чем закрывая форточку.

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