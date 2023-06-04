Россия стала единственной в Европе страной, где упали цены на продукты: санкции бумерангом ударили по Западу

По отношению к прошлому году цены в годовом выражении в России снизились на 0,22%. Фото: Артем КИЛЬКИН

Единственной европейской страной, где в апреле была зафиксирована продовольственная дефляция (то есть понижение цен на продукты и безалкогольные напитки), оказалась Россия. По отношению к прошлому апрелю цены в годовом выражении у нас снизились на 0,22%. Такие данные приводит агентство «РИА Новости», эксперты которого проанализировали официальную статистику 40 государств. Причем во многих странах Европы продуктовая инфляция составила двузначные числа. Так, например, в Венгрии цены выросли едва ли не в полтора раза (+39%), рост выше 20% зафиксирован в странах Балтии и на Украине (см. «Конкретно»). Лучше всего ситуация в Швейцарии (+5,4%), но до России и ей далеко.

Эксперты напоминают, что годовая дефляция на продукты и безалкогольные напитки в России до этого фиксировалась лишь единожды — в июне 2018 года (-0,42%). Впрочем, данные за предыдущий месяц – март 2023 года – тоже получились вполне оптимистичными (см. Инфляция в России ниже, чем в Европе. Как так может быть?). Тогда речь о дефляции, правда, не шла, но рост цен на 2,4% оказался самым низким в Европе. В половине европейских стран цены на продукты в марте 2023-го выросли более чем на 20%.

Справедливости ради отметим, что хотя ситуация с продовольственной инфляцией в нашей стране сейчас, действительно, выглядит неплохо, нельзя не учитывать то обстоятельство, что в России резкий рост цен произошел как раз в марте-апреле прошлого года. А в Европе продукты подорожали уже летом, когда резко подскочили цены на газ и минеральные удобрения. Поэтому статистика скоро выровняется. Эксперты полагают, что к августу двузначных цифр по годовой инфляции в большинстве стран уже не будет.

Тем не менее цены на продукты в Европе такими темпами не росли очень давно, что говорит о том, что антироссийские санкции бумерангом вернулись в страны ЕС. А на российских показателях положительно сказался еще и хороший урожай прошлого года, остатки которого как раз распродавали минувшей весной по приемлемым ценам.

КОНКРЕТНО

ТОП-7 стран Европы с самой высокой продовольственной инфляцией (на апрель 2023 г.)

Венгрия +39%

Словакия +25,4%

Эстония +23,4%

Сербия +23,1%

Украина +22,2%

Литва +21,9%

Латвия +20,2%

Данные: РИА Новости.