Приватизация или национализация: В чем сейчас нуждается экономика России

Все больше предприятий переходит в государственную собственность. Фото: Дмитрий СТЕШИН

В России должна состояться большая приватизация! Об этом недавно заявил замглавы Минфина Алексей Моисеев. Правда, по его словам, сначала «надо понять, что продавать».

За приватизацию высказывалась и глава Центробанка Эльвира Набиуллина. По ее мнению, это могло бы принести бюджету триллионы рублей.

А вот глава Следственного комитета Александр Бастрыкин, наоборот, недавно призвал национализировать основные отрасли российской экономики.

И пока с высоких трибун звучат противоречивые заявления, государство потихоньку наращивает свою долю в нашей, вроде бы рыночной, экономике. В чем плюсы и минусы такой ситуации, и не пора ли нам и правда передать часть госсобственности в частные руки?

ГОССЕКТОР РАЗРАСТАЕТСЯ

Название крупных российских компаний с государственным участием у всех на слуху - это «Газпром», РЖД, ВТБ, Сбербанк, «Роснефтегаз», «Аэрофлот» и многие другие. К концу 2022 года в федеральной собственности насчитывалось 507 акционерных обществ. Но организаций, в которых солидный пакет акций принадлежит государству напрямую или косвенно (через зависимые предприятия, госструктуры или субъекты РФ), на деле значительно больше.

Причем доля госсектора в российской экономике постоянно растет. Воспользовалось государство и уходом западных компаний с российского рынка. Вот лишь несколько примеров:

- государству отошли активы компании Renault: 67% акций «АвтоВАЗа» и московский автозавод;

- частью процедуры по уходу группы Renault-Nissan с российского рынка стала покупка «Автовазом» РН-банка;

- под контроль государственного института НАМИ перешел завод «Ниссан Мотор» в Санкт-Петербурге;

- норвежская нефтегазовая компания Equinor передала активы своему российскому партнеру «Роснефти» (блокирующий пакет этой компании принадлежит государству);

- французская нефтегазовая компания TotalEnergies передала российскому правительству свою долю в Харьягинском месторождении.

Госпредприятия доминируют у нас в самых разных отраслях – от ЖКХ и сферы финансовых услуг до авиации и добывающей промышленности. Эксперты Института прикладных экономических исследований РАНХиГС приводят цифры: на госкомпании в 2021 году (более свежих данных пока нет) приходилось уже 56,2% ВВП. Это максимум за всю историю наблюдений с начала 2000-х годов. За 20 лет доля госсектора выросла почти вдвое.

С ТОЧНОСТЬЮ ДО НАОБОРОТ

- Долю госсектора в экономике определить довольно трудно. Но думаю, что реально в России она может составлять до 65%. А в развитых экономиках ситуация обратная - 70% частных компаний и 30% - государственных, - говорит Георгий Остапкович, директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний Высшей школы экономики.

Но хорошо ли это для экономики и для благосостояния обычных россиян?

- Вопрос о государственном участии в экономике, конечно, диалектический – тут можно услышать разные мнения, - говорит Остапкович. - Но многолетняя мировая практика доказала, что частная собственность всегда эффективнее, это однозначно.

Что важно, это отмечают и сами государственные структуры:

- По данным Росстата, в 2022 году государственные компании заработали на 52% меньше, чем годом ранее. А прибыль частников за этот непростой период снизилась всего на 12,6%.

- Большое исследование на тему эффективности госкомпаний было опубликовано в журнале Центробанка «Финансы и кредит». Вот одна цитата оттуда: «производительность труда на госпредприятиях ниже, чем в частных фирмах, на 75% по выручке на одного занятого».

А когда производительность труда низкая, зарплаты тоже не могут быть большими. Отсюда вывод: невысокий (в сравнении с западными странами) уровень жизни во многом объясняется засильем государства в экономике.

- Производительность труда на госпредприятиях традиционно ниже, чем в частных компаниях. Потому что частный бизнес, в отличие от государства, прямо заинтересован в том, чтобы зарабатывать больше. И он готов активнее вкладывать деньги в развитие, платить более высокие зарплаты сотрудникам, которые эффективно работают, - объяснял нам природу этого явления частный финансист Нарек Авакян.

Означает ли это, что участие государства в экономике нужно свести к нулю? Конечно, нет. Часть предприятий могут оставаться в госсекторе по стратегическим соображениям - это, например, предприятия военно-промышленного комплекса или космической сферы. А вот компании из других отраслей очень даже можно отдать в частные руки. Все-таки именно частники в свое время создали Mercedes, Windows, iPhone и Chanel №5.

ВОПРОСЫ ЭКСПЕРТУ

Отвечает директор Центра конъюнктурных исследований Высшей школы экономики Георгий Остапкович

Что сейчас нужнее: приватизация или национализация?

- Если выбирать между национализацией и приватизацией, то – с точки зрения экономической теории – нам нужна приватизация. Это снимет нагрузку с федерального бюджета – ведь тогда не государство, а частники возьмут на себя бремя расходов по инвестициям, развитию и технологическому переоснащению компаний, за которые сейчас отвечает государство.

Правда, есть одно «но». Сейчас сложное время, и любой передел собственности может вызвать дополнительную турбулентность. В частности, на рынке труда. Ведь в контролируемых государством компаниях работает очень много людей (по некоторым оценкам, их доля может составлять до 50% из 75 миллионов занятых россиян, - Ред.). Да и сам этот термин – приватизация – до сих пор вызывает у многих россиян отторжение. Вспоминаются сразу залоговые аукционы 1990-х, в результате которых крупнейшие государственные предприятия ушли в частные руки за копейки. Поэтому прежде, чем проводить приватизацию, нужно стабилизировать экономику и выйти на этап роста.

Что именно передать частникам?

- Нельзя начинать приватизацию с крупных стратегических предприятий. Сейчас для этого подошли бы компании среднего размера.

А что можно отдать государству?

- Национализировать можно было бы отдельные предприятия оборонной промышленности (хотя на Западе и частные оборонные заводы работают эффективно, выполняя государственные заказы). Кроме того, за государством должны остаться лишь естественные монополии – такие, как РЖД, например - где раздел на отдельные частные предприятия может повлечь разрыв сложных транспортных цепочек.

А ВОТ БЫЛ СЛУЧАЙ

Британский сценарий

Приватизация - это, конечно, не российское изобретение. Одна из самых масштабных компаний по разгосударствлению экономики произошла в Великобритании около 40 лет назад, когда премьер-министром страны стала Маргарет Тэтчер.

После Второй мировой войны многие отрасли промышленности страны перешли под контроль государства. Британия в те годы была богаче многих своих европейских соседей, но из-за национализации экономика перестала расти высокими темпами. А к 1979 году Франция и Италия обогнали британцев по доходам в пересчете на душу населения.

Тогда Тэтчер начала поэтапно приватизировать госпредприятия. В частные руки были переданы нефтяные компании, порты, сталелитейные предприятия, водо- и газоснабжающие компании, судостроительные заводы... И к концу 1990-х страна преодолела экономическое отставание.

- Никто уже не хотел возвращаться в те времена, когда компании напрямую управлялись государством, - говорил об этом профессор Кембриджского университета Эндрю Гэмбл.

ЕСТЬ МНЕНИЕ

Сейчас приватизация эффекта не даст

Нужно ли уменьшать число госпредприятий и при каких условиях этот процесс может быть успешным? На эти вопросы «Комсомолке» ответил доктор экономических наук, главный научный сотрудник Института экономики РАН Игорь Николаев.

- Игорь Алексеевич, можно ли на нынешнем этапе провести приватизацию таким образом, чтобы избежать ошибок 1990-х, и чтобы она стала по-настоящему эффективной?

- У приватизации может быть две цели: фискальная, когда государство рассчитывает получить дополнительные средства за счет продажи своих активов, и вторая цель – повысить эффективность работы предприятий, которыми оно управляло.

Конечно, в условиях дефицитного бюджета государству деньги очень нужны. Но можно ли сейчас найти реальных покупателей на предприятия госсектора? Лично я в этом очень сомневаюсь. Потому что в нынешних условиях покупать крупные активы и идти на серьезные инвестиции – это большой риск. И приватизация может оказаться не вполне настоящей, притворной, когда государство само же и покупателей найдет, и с покупкой им поможет. В таком случае произойдет перекладывание денег из одного государственного кармана в другой. С фискальной точки зрения такая приватизация эффективной не будет.

Что касается повышения качества управления и рентабельности. Есть все основания считать, что частная собственность обеспечивает более эффективное управление. Но если частная собственность будет квазичастной, то есть государство будет активно присутствовать и контролировать такие активы – а таких примеров у нас немало, - то эффекта от приватизации тоже не будет. Потому что фактически активами продолжит управлять государство, и собственник не будет чувствовать себя полноценным хозяином.

Поэтому сначала надо поменять систему таким образом, чтобы собственник, который приобретает госактивы, становился реальным собственником. Поэтому мой вывод – сейчас приватизация в России эффективной не будет.

- А возможно ли найти альтернативу приватизации? Скажем, использовать формат государственно-частного партнерства, чтобы и у собственника были стимулы развивать производство, и государство сохранило бы контроль за чувствительными отраслями или предприятиями?

- Почему нет, есть формы государственно-частного партнерства, которые себя хорошо зарекомендовали. Например, концессия (форма государственно-частного партнёрства, когда государственная собственность передается инвестору по договору на определенное время за плату, а инвестор получает возможность использовать имущество и получать от него доход, - Ред.). Во многих странах такой формат работает вполне успешно, и он может дополнять систему, где существует как государственная, так и частная собственность.