Председатель СК Бастрыкин предложил национализировать главные сферы экономики России Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На сессии Петербургского международного юридического форума 2023 выступил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин, который предложил национализировать основные сферы российской экономики, как меру экономической защиты страны в условиях давления Запада и спецоперации. Его слова приводит агентство РИА Новости.

«Мы говорим по сути об экономической безопасности <…> А дальше - следующая ступень - давайте пойдем по пути национализации основных отраслей нашей экономики», - говорит Бастрыкин.

Незадолго до этого глава СК предлагал вернуть конфискацию имущества в качестве меры уголовного наказания. Эту меру пресечения отменили в 2003 году, По мнению Бастрыкина, некоторые расследования и уголовные дела просто не имеют смысла без такой меры наказания.

Ранее KP.RU сообщил о том, что Бастрыкин обвинил госкорпорации в допускании коррупции и воровства при выполнении государственных заказов.