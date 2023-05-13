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НовостиЭкономика13 мая 2023 12:28

Председатель СК Бастрыкин предложил национализировать главные сферы экономики России

Это следующий шаг в обеспечении экономической безопасности страны
Сергей КУДРИН
Председатель СК Бастрыкин предложил национализировать главные сферы экономики России

Председатель СК Бастрыкин предложил национализировать главные сферы экономики России

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На сессии Петербургского международного юридического форума 2023 выступил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин, который предложил национализировать основные сферы российской экономики, как меру экономической защиты страны в условиях давления Запада и спецоперации. Его слова приводит агентство РИА Новости.

«Мы говорим по сути об экономической безопасности <…> А дальше - следующая ступень - давайте пойдем по пути национализации основных отраслей нашей экономики», - говорит Бастрыкин.

Незадолго до этого глава СК предлагал вернуть конфискацию имущества в качестве меры уголовного наказания. Эту меру пресечения отменили в 2003 году, По мнению Бастрыкина, некоторые расследования и уголовные дела просто не имеют смысла без такой меры наказания.

Ранее KP.RU сообщил о том, что Бастрыкин обвинил госкорпорации в допускании коррупции и воровства при выполнении государственных заказов.