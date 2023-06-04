Украинские беженцы терроризируют польский город Красныстав. Фото: REUTERS

В небольшом польском городке Красныстав, который расположен на территории Люблинского воеводства, мини-апоклипсис, который местным жителям устроили украинские беженцы. Несколько десятков человек своим табором терроризируют почти 20 тысяч живущих в городке поляков, не ставя их ни в грош.

И про табор тут сказано не случайно. Как деликатно обозначают польские СМИ, беженцы с Украины - это украинцы с цыганскими корнями. Или цыгане с украинскими. Вопрос в какой-то степени "философический", как и в случае с Зеленским. Кто он – украинец с еврейскими корнями или еврей с украинскими? Так с кондачка и не решишь. Вроде бы, если исходить из критериев Запада, согласно которым еврей не может быть нацистом, Зеленский тогда украинец. Потому что отбитый на всю голову нацист. А если учесть, что его папа и мама живут на вилле в Израиле, то не украинец, а наоборот.

Впрочем, мы отвлеклись от бедных поляков, которых терроризируют беженцы с Украины.

- Некогда мирный город стал местом мошенничества, воровства и беспокойства за безопасность своих семей и друзей, - пишет местный портал Lublin112. - Жители Красныстава также отмечают, как беженцы ведут себя в магазинах. Они ходят между полками, открывают упаковки различных продуктов, "угощаются" содержимым, а затем кладут обратно.

А еще они могут взять товар и не заплатить на кассе, совсем, как негры в отдельных штатах США. Но дело только такими воровством и грабежами не ограничивается. Бешенцы, оправдывая такое свое название, ведут себя крайне агрессивно по отношению к местным, а в случае даже локального конфликта моментально слетаются толпой в защиту своих. Был даже случай, когда сотрудники местной полиции остановили одного из украинских беженцев, а на выручку ему моментально слетелись все его сородичи и соотечественники, которые накинулись на полицейских. В результате стражам порядка пришлось самим спасаться бегством.

В городских чатах так много сообщений о вызывающем поведении граждан Украины, что мэр городка Роберт Костюк схватился за голову. Он заверил, что вопросам спокойствия горожан уделит отныне больше внимания, чтобы каждый поляк в городе мог чувствовать себя в безопасности, а с полицией договорился об усилении патрулирования мест проживания беженцев.

Некоторые из поляков уже начинают опасаться, как бы в их стране не повторилась история с албанцами, которыми Иосип Броз Тито усиленно заселял Косово и Метохию, а в результате получилось сами знаете, что.

А ведь еще не отгремел скандал все в том же Люблине, когда местные соцслужбы и правоохранительные органы рассказали о чрезвычайно высоком уровне семейного насилия среди беженцев с Украины, причем, в отношении детей. Только разгорается скандал в Познани, где начали судить директора семейного детского дома, регулярно отдававшую в аренду педофилам-садистам десятерых своих несовершеннолетних подопечных. А тут еще одно громкое происшествие – 20-лентний гражданин Украины с бандеровскими убеждениями приехал забрать собранные в Польше пожертвования для ВСУ в городок Квидзын, который почти в два раза больше Красныстава, остановился на постой у знакомого 40-летнего местного поляка, которого в ходе встречи убил многочисленными ударами ножа.

Впрочем, было бы ошибкой считать, что украинцы в Польше грабят и убивают только поляков. По отношению к своим соотечественникам они действуют не менее безжалостно. Польская полиция так и не нашла тех укробеженцев, что разграбили и разгромили в прошлом году пункт помощи … украинским беженцам, но не сомневается в этнической принадлежности тех, кто это сделал.

И что-то подсказывает, что польским панам еще предстоит много открытий по мере дальнейшего знакомства с "украинским быдлом", как называли украинцев поляки вплоть до Второй мировой войны. Ну так они сами выбрали для себя именно такой вариант. А за русофобию, получается, надо платить. Даже другим русофобам. Даже если они –вчерашнее украинское "быдло".

Кушайте, не обляпайтесь. Поглубже зачерпывайте.

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