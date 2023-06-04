Террористы, атаковавшие Белгородскую область, использовали транспорт и оружие из стран НАТО Фото: REUTERS

У каждой группировки на примете склад для поджога

«Западная» группировка войск на Купянском направлении поразила четыре украинские ДРГ, до 70 бойцов ВСУ, три автомобиля, два пикапа и гаубицу Д-20. Группировка войск «Центр» на Красно-Лиманском направлении отправила во тьму два взвода ВСУ, две бронемашины, три пикапа, гаубицы Д-20 и Д-30, две САУ «Гвоздика» и склад боеприпасов 63-й мехбригады ВСУ в Серебрянке. «Южная» группировка войск на Донецком направлении вывела из строя до 200 боевиков, две бронемашины, два пикапа, РСЗО «Град», две американские артсистемы М777, гаубицы Д-20 и Д-30 и склады боеприпасов группы «Лиман» и 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ в Славянске и Миньковке. Группировка войск «Восток» на Южно-Донецком и Запорожском направлениях уничтожила до 240 националистов, две бронемашины, 9 автомобилей, гаубицу «Мста-Б», САУ «Гвоздика», РСЗО «Град», склады боеприпасов 11-й артиллерийской и 65-й мехбригад ВСУ в Темировке и Преображенке. На Херсонском направлении потери противника таковы: до 20 украинских военнослужащих, два автомобиля и САУ «Гвоздика». Наши ПВО перехватили две ракеты Storm Shadow, две ракеты «Точка-У», 14 снарядов РОСЗО HIMARS и «Ураган», а также 21 украинский БПЛА. Американцы и британцы все менее похожи на неваляшек.

Высокоточное оружие не дало в выходные расслабиться аэродромам

Минувшей ночью ВС РФ высокоточным оружием большой дальности ударили по объектам противника на военных аэродромах. По данным Минобороны России, командные пункты, радиолокационные посты, авиатехника и хранилища с вооружением и боеприпасами поражены. Так в Днепропетровске разбит цех по сборке украинских БПЛА. В районах запорожской Полтавки и Дзержинска в ДНР поражены КНП батальонов 102-й бригады теробороны и 24-й мех бригады ВСУ. Также попало пунктам управления ВСУ в районе Славянска и в Сумах. Кто-то откомандовался.

Пока в Запорожье «Леопардов» не видно — жгут Т-72

В воскресенье на Запорожском фронте противник масштабно атаковал наши позиции. В атаке участвовали польские наемники из Третьей штурмовой группы польского корпуса. Это данные члена главного совета администрации Запорожской области Владимира Рогова. Он написал: «Они продвинулись на 400 метров, российские силы отбросили их назад. Они потеряли не менее десяти единиц бронетехники и около 50 бойцов». Бои шли у Новодаровки, Ровнополя и Времьевки. В наступлении участвовали до двух мотопехотных рот и бронетехника - не менее 10 танков Т-72, американские БТР М113, бронеавтомобили M1224 MaxxProo и HMMWV M1151A1. Информацию о попытке прорыва подтвердил командир батальона «Восток» Александр Ходаковский: «Противник пытается наращивать присутствие на участке прорыва». Непростая история.

Бельгийцам горько от украинского вранья о Белгородчине

Издание Soir утверждает, что Брюссель потребует у киевского режима предметных ответов по горячей теме: при нападении на Белгородчину диверсанты из Украины использовали оружие бельгийского производства. Издание сообщает: «Министр обороны Людивин Дедондер и глава МИД Аджа свяжутся с украинскими коллегами в ближайшее время, чтобы получить разъяснения». Оружие из Бельгии предназначалось для украинских военных только «для защиты своей территории и населения». Это указывалось в сопроводительных документах при каждой поставке. По данным и российских источников и американской Washington Post, террористы, атаковавшие Белгородскую область, использовали транспорт и оружие из Бельгии, Чехии, США и Польши. Боевики применяли бельгийские и чешские винтовки, и противотанковый комплекс АТ-4. Сейчас, после нападения украинской ДРГ на Новую Таволжанку, могут появиться новые западные трофеи. Европейским друзьям Киева сидеть на телефонах.

Беженцы из самостийной терроризируют польские города

Lublin112 сообщает, что приезжие из незалежной «захватили» польский городок Красныстав. В еще вчера мирном местечке расцвели мошенничество, воровство. Растет страх за безопасность друзей и близких. Около сотни беженцев пытаются подмять польский населенный пункт под себя. Описываются случаи, когда сотрудники полиции пытались делать замечания беженцам, и тут же налетали 10-15 соотечественников нарушителя, агрессивно атакую полисменов. В магазинах выходцы из Украины открывают упаковки товаров, «угощаются» и оставляют товар на полках, ничего не оплачивая. Неоднократно отмечались случаи приставания к местным девушкам и подросткам. При том агрессивность и наглость приезжих растет. Градоначальник Красныстава Роберт Костюк обещал усилить патрулирование мест проживания беженцев. И уже провел совещание с руководством полиции. Неужели разрешил отстегивать резиновую дубинку и бить «несчастных беглецов» из самостийной не по паспорту?

Под Павловкой погиб сын украинского миллионера

Сын украинского миллионера, бывшего главы «Банка Национальный кредит», вице-президента Федерации триатлона Андрея Онистрата, Остап, погиб под Павловкой. Онистрат-младший с говорящим позывным Бендер служил оператором дрона в 68-й отдельной егерской бригаде. Экс-банкир написал в соцсетях: «Сын никогда, ничего и никого не боялся. Всегда был готов к любым заданиям. Его раздражала армейская глупость». Последняя фраза должна насторожить украинскую контрразведку. А бесстрашный, похоже, не справился с управлением беспилотником.

Депутат Черниевич ломал дверь храма и бил прихожан

Бесы из раскольничьей Православной церкви Украины захватили Николаевский храм Украинской православной церкви. В ТГ-канале УПЦ сообщается, что это случилось в поселке городского типа Меджибож Хмельницкой области: «Возглавляли группировку рейдеров местный предприниматель Михаил Блонский и депутат Хмельницкого райсовета Александр Черниевич. Они сломали двери храма и заменили замки». Причем депутат «прибег к применению грубой физической силы к верующим Украинской православной церкви». Правоохранители маячили рядом, но бесчинство не предотвратили. В храме также остались личные вещи прихожан, к которым их лишили доступа. Какие народные избранники у избранного народа...

Американцев тревожит исход боевых действий

Джейк Салливан, помощник американского президента по нацбезопасности, сообщил, что в Вашингтоне сегодня не устанавливают сроков переговоров по урегулированию на Украине. В интервью CNN Салливан заявил: «Я не могу устанавливать какое-то расписание. Конфликт - вещь непредсказуемая. То что произойдет на поле боя, окажет большое влияние на происходящее за столом переговоров. Но подчеркну, как говорил и президент Украины, что в конце концов это закончится посредством дипломатии». От ответа на вопрос, могут ли переговоры начаться до конца 2023 года, помощник Байдена ушел. Да им то что, там, за океаном: они же верят в теорию управляемого хаоса.