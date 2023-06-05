Военная спецоперация на Украине 5 июня 2023: прямая онлайн-трансляция

С 24 февраля российские военные проводят на Украине спецоперацию по денацификации и демилитаризации страны. Фото: Александр КОЦ

С 24 февраля российские военные проводят на Украине спецоперацию по денацификации и демилитаризации страны. Сайт KP.RU в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 5 июня 2023 года.

На подконтрольной Киеву части Херсонской области мужчин начали мобилизовать во время раздачи гуманитарной помощи.

Уточнялось, такой способ мобилизации действует с июня. Соответствующее устное распоряжение пришло во все призывные пункты «по всему правобережью Днепра».

В ночь на воскресенье, 4 июня, ВСУ пытались атаковать Крым с помощью беспилотников. Пять из них было сбито силами ПВО, еще четыре дрона посажены средствами радиоэлектронной борьбы, сообщил глава региона Сергей Аксенов.

Российские военные нанесли удар по месту размещения ВСУ в районе Дарьевки в Херсонской области. Удалось уничтожить две лодки, два 120-миллиметровых миномета и одну гаубицу Д-30.

Помимо этого ликвидировано четыре бойца ВСУ и еще три были ранены в районе острова Корабелов в Херсоне.

Российские военные пресекли попытки ВСУ форсировать Днепр в Херсонской области.

Отмечалось, что российские войска уничтожили 37 и ранили 23 военнослужащих противника. Кроме того, ВСУ потеряли две лодки и два пикапа.