Пересадка совести нужна людям больше, чем жабры Ихтиандра: какие пророчества великого фантаста Беляева сбылись

Ровно 95 лет назад вышел в свет роман Александра Беляева "Человек-амфибия”, по которому в 1961 году был снят легендарный фильм Фото: кадр из фильма

В 1928 году впервые был опубликован роман Александра Беляева “Человек-амфибия”. С этого момента Беляев, два года назад уже опубликовавший рассказ “Голова профессора Доуэля”, официально один из главных писателей-фантастов в советской литературе. Что из главных предсказаний, описанных Беляевым в своих произведениях, сбылось? Возможно ли существование головы отдельно от своего тела? Могут ли людям дать сверхспособности донорские органы животных? Об этом мы решили поговорить с руководителем Центра трансплантологии и искусственных органов Минздрава РФ, академиком РАН Сергеем Готье. Сергей Владимирович не только ведущий в стране специалист в сфере, из которой Беляев черпал захватывающие сюжеты, но и поклонник творчества писателя. Во время поездок по регионам страны (профессор Готье часто читает лекции в других медицинских университетах) он обычно берет с собой несколько экземпляров книг Беляева - в качестве приза для авторов самых интересных вопросов из зала. Считает, что это лучший способ увлечь трансплантологией начинающих медиков.

Канаверо и “Голова профессора Доуэля”

- Сергей Владимирович, то, о чем писал Беляев в двух главных своих произведениях, это до сих пор научная фантастика? Или уже реальность?

- Если мы возьмем сюжет рассказа “Голова профессора Доуэля”, то существование центральной нервной системы отдельно от основного организма не выглядит делом таким уж фантастичным. Думаю, с помощью современных технологий мы могли бы обеспечить отделение головы от тела и помещение ее в условия, подходящие для сохранения жизнеспособности мозга. Но возникает вопрос - зачем? Просто ради эксперимента? Мне кажется, мы не можем себе это позволить с этической точки зрения.

- А как же трансплантация головы на новое тело, которую итальянский нейрохирург Серджио Канаверо обещал нашему Валерию Спиридонову?

- В этом случае правильнее говорить о пересадке донорского тела - давайте все-таки не ставить телегу впереди лошади. Именно мозг является олицетворением человеческой личности и индивидуальности, пока существует мозг - существует человек. Случай с Канаверо, который возбудил общественность своими планами, это другой разговор. Действительно, есть контингент пациентов со спинальной мышечной атрофией, которые будучи носителями интеллекта - иногда недюжинного - ведут существование тяжелого инвалида. Это, конечно, личное горе и люди постоянно находятся в тяжелой стрессовой ситуации. Вернуть к полноценной жизни такого пациента заманчивая задача. С чисто технической точки зрения это вполне возможно: отделить голову от тела, которое перестало выполнять свою функцию и соединить эту голову с телом человека, у которого констатирована смерть мозга. У таких доноров мы умеем искусственно поддерживать жизнедеятельность важных органов - легких, сердца, печени, почки, поджелудочной железы… Все это живет, потому что сохраняется кровообращение. Соединить такое тело с головой сложная, но выполнимая задача, однако есть одно “но”.

- Какое?

- Предположим, мы соединили сосуды и запустили кровоток. Но самое главное: у нас до сих пор не решена задача непрерывности передачи нейронных сигналов по нервным волокнам, которые будут проходить у пациента в спинном мозге. Пока мы этого не добьемся, голова будет существовать отдельно, а тело останется неуправляемым и будет лежать красивой колбасой.

- Канаверо публиковал опыты с мышами, которым разрезали позвоночник, затем склеивали полиэтиленгликолем...

- Я читал про эти опыты, но толку-то пока никакого нет. Эта задача восстановления нервных волокон до сих пор не решена. А она главная. И пока не будет найден хороший метод, смысла в этой операции нет. Потому что пациент, как не владел своим телом, так и не будет владеть.

Двухголовые собаки Демихова

- Но ведь Владимир Демихов еще в 50-е годы делал подобные опыты, до сих пор сохранились фотографии его двухголовых собак. Казалось, что еще чуть-чуть и будет прорыв, а воз и ныне там.

- А вы присмотритесь повнимательнее к фотографиям этих собак. Демихов пересаживал голову собаки вместе с верхним поясом конечностей и в этом случае иннервация не была прервана. Хотя, конечно, надо отдать должное Демихову, потому что он все это делал в сороковые-пятидесятые годы, когда трансплантологии еще не существовало. Собственно, он сам ее создал, то есть придумал модель восстановления функционирования органов в чужом организме. В этом и заключается суть трансплантации.

- А как вы относитесь к Канаверо? Он для вас непонятый гений, шарлатан или искусный пиарщик?

- Тут нужно очень осторожно подходить с оценками. В науке очень часто бывает, что человек, которого не воспринимали всерьез, лет через 50 оказывался прав по всем статьям. Демихова же тоже считали сумасшедшим, шарлатаном, не давали работать, преследовали и травили. Сейчас, когда все медицинское сообщество безоговорочно признает Демихова, в качестве основоположника мировой трансплантологии, это кажется уму непостижимо. Но это было. Поэтому давайте не рубить с плеча. Надо подождать, будут ли результаты, сможет ли Канаверо создать команду, найдет ли финансирование для исследований - потому что это дело очень дорогое. То, что он говорит, выглядит сомнительно, но очень интересно.

Пересадка свиного сердца 57-летнему американцу выглядела свинством

- Получается, что с Ихтиандром Беляев точнее угадал - ведь генетически модифицированные органы животных людям уже пересаживают, пусть и в экспериментальном режиме?

- Ксенотрансплантация (межвидовая пересадка) началась еще на заре прошлого века с пересадки гормональных органов. Пациентам вшивали яички обезьяны для усиления половой функции. Это воспринималось на ура, потому что давало кратковременный успех, но потом донорский орган отторгался и умирал. Однако самое неприятное и опасное при использовании органов от животных это даже не отторжение. Хотя этот эффект полностью не был побежден даже в истории 57-летнего Дэвида Беннетта, которому в прошлом году пересадили генетически модифицированное свиное сердце. Американцы проделали огромную работу, чтобы изменить генетический и антигенный состав донорского органа. Но здесь не это ключевой момент.

- А что главное?

- Исключить риск передачи зоовирусов, которые передаются человеку с органом животного. Пока мы это не сделаем, ксенотрансплантация не имеет реальной области применения. Вот смотрите: Беннет жил с этим свиным сердцем примерно месяц - это как раз тот период, когда у трансплантированных пациентов возникает угроза вирусных инфекций. Это мы знаем по собственному опыту и именно через месяц мы часто выявляем у наших пациентов цитомегаловирус. Но это человеческий цитомегаловирус и мы знаем, как это лечить, какая профилактика эффективна. При этом, он может и не возникнуть. Но смерть Беннетта произошла именно из-за цитомегаловируса свиньи, и что с этим делать, мы пока не знаем. А если говорить профессионально, то история с Беннетом американскую медицину не красит.

- Почему? Ведь врачи утверждали, что он был обречен и все равно бы умер через несколько месяцев.

- Но через несколько месяцев ему могли бы пересадить человеческое сердце. Почему он обязательно должен был умереть? Да, он был приговорен, поэтому его уговорили на эксперимент, а семья получила за это деньги. Но когда он уже послужил моделью, когда он доказал, что вы молодцы и идете в правильном направлении - ну, пересадите ему человеческое сердце и он будет жить! Но это не было сделано. Врачам нужен был пиар, это очень некрасиво.

- История с Ихтиандром, которому в книге пересадили жабры молодой акулы - в реальности такое невозможно?

- Думаю, да. Это даже не легкие свиньи, а жабры. Акулы это даже не другой вид, а совсем другой класс животных: не млекопитающие а хрящевые рыбы. Там генетика совершенно другая, люди и свиньи эволюционно разошлись, условно говоря, десятки миллионов лет назад. А пропасть между людьми и акулами пролегла гораздо раньше. Чисто анатомически это представить невозможно. Но выглядит интересно.

Возрастное сердце и дефицит органов

- Генетически модифицированные органы животных, 3D-биопечать или искусственное выращивание органов - какая из этих технологий более перспективна с точки зрения решения проблемы нехватки доноров?

- Если выбирать из этого ряда, то наверное, на сегодняшний день все-таки органы животных кажутся более доступными. Почему? Понимаете, когда человеку нужна пересадка сердца, то ему донорский орган необходим ещё вчера, а в случае 3D-печати, вам это сердце надо ещё вырастить. На самом деле, чем больше методик появляется, тем лучше. Какая-то, да выстрелит. Но на мой взгляд, само понятия “дефицит органов” является во многом искусственным, потому что это результат неправильной организации работы с донорами. Я говорю про использование донорских органов умерших людей, а это сегодня наиболее реальный эффективный и гуманный способом трансплантации.

- Что вы имеете ввиду?

- Понимаете, мы сейчас не используем некоторые органы, потому что они не соответствует каким-то установленным ранее критериям. Пример: вот умер 60-летний человек, у него сердце поражено атеросклерозом, но при этом имеет хорошую сократительную функцию и может спасти жизнь тяжело больного человека. Лет 20 назад мы бы даже не посмотрели в сторону такого донора, но сегодня атеросклеротические поражения сосудов сердца можно стентировать. То есть появилась возможность отремонтировать “возрастное” сердце и оно будет прекрасно работать. Наука движется вперед и сегодня мы можем пересадить орган, а уже потом в теле нового владельца этот орган вылечить.

Технический прогресс - ничто без нравственного самосовершенствования

- Научная фантастика подарила человечеству множество технических идей - подводные лодки, лазер, полеты на Луну и так далее. И эти предсказания были довольно быстро реализованы. Почему прогресс оказался таким медленным в той части, что касается изменения природы человека? Ведь те же идеи Беляева до сих пор фантастика.

- Это не совсем так. Потому что если мы говорим, про технологии генной инженерии, то это уже реальность, а по своей значимости это, гораздо важнее, чем подводная лодка. Что такое генная инженерия? Мы можем вылечить ребенка ещё в утробе матери и с помощью биотехнологических методов изъять из цепочки ДНК дефектный фрагмент и заменить его на правильный. Это реальный путь к рождению более здорового поколения людей. Но тут мы подходим к той главной мысли, которую хотел донести до читателей Александр Беляев: никакие технические достижения, никакие фантастические открытия ничего не значат без нравственного совершенствования человека. Стыд и совесть должны быть не пустыми словами для тех людей, в чьи руки попадут новые технологии. Потому что с помощью той же генной инженерии можно сделать людей здоровыми, а можно сконструировать организмы с определенными врожденными функциями. Например, создать супер выносливых солдат, которые будут запрограммированы только безжалостно убивать, а все остальное для них не будет иметь значения.

ИЗ ДОСЬЕ “КП”

Александр Беляев родился 4 марта 1884 в Смоленске. Окончил духовную семинарию, но по стопам отца священника не пошел, считал себя законченным атеистом. Один из основоположников советской научно-фантастической литературы, Беляева часто сравнивали с Жюль Верном. Проявил тягу к изобретательству, во время попыток летать на самодельном аппарате серьезно травмировал спину. В 31 год заболел туберкулезом позвоночников, шесть лет был прикован к больничной койке, три года провел в гипсовом корсете. Рассказ “Голова профессора Доуэля” считал автобиографическим. Беляев писал: “Период болезни сопровождался параличом нижней половины тела. И хотя руками я владел, всё же моя жизнь сводилась в эти годы к жизни „головы без тела“, которого я совершенно не чувствовал — полная анестезия…» Это время была для Беляева трагическим, от него ушла молодая жена, весной 1919 года от голода умирает мама. В 1921 году писателю стало лучше, он смог ходить, но болезнь периодически напоминала о себе. После периода бурной литературной активности, в 1932 году наступил кризис: фантастику объявили жанром чуждым советской литературе. Беляеву предлагали писать на более актуальные темы, например, о преимуществах колхозного строя. Умер 6 января 1942 года от голода в захваченном немцами Пушкине (Ленинградская область). Эвакуироваться не мог, потому что перед войной перенес очередную операцию и с трудом передвигался. После смерти писателя его жена и дочь были угнаны в Германию. После освобождения Красной Армией их отправили на 11 лет в ссылку в Сибирь.

КСТАТИ

Что еще предсказал русский Жюль Верн

В романах Беляева описаны многие вещи и явления из нашей современной жизни

- беспилотные летательные аппараты

- пластическая хирургия

- допинг, который позволяет сохранять работоспособность сутки напролет.

- радиолокатор

- подводные фермы

- реактивные ранцы для пловцов

- Беляеву принадлежит идея «аэроэлектростанции» - гибрид ветрогенератора и насоса. В ветренную погоду конструкция должна была перекачивать воду из нижнего водоёма в верхний, а в безветренную — получать энергию за счет вращения гидротурбины, когда вода будет перетекать из верхнего водоёма в нижний. Сейчас эта схема широко используется в “зеленой” энергетике.