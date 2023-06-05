Победительница «Голоса» Виктория Соломахина: «Миллион потрачу на новые песни»

Больше всего Вика боялась раскашляться на сцене - долечиться к финалу она не успела. Фото: Юрий ФЕКЛИСТОВ/Первый канал

В 2014 году 10-летняя Вика из Воронежа пришла в детский «Голос», попала в команду Максима Фадеева, проявляла себя довольно успешно, но вылетела в ходе битвы с будущей победительницей Алисой Кожикиной. Прошло 9 лет - и все вышло как в каком-нибудь фильме со счастливым концом. Девушка прорвалась в команду Полины Гагариной, уверенно прошла все этапы плей-офф и в суперфинале с перевесом (56% против 43,2%) победила Эльмиру Диваеву из Стерлитамака.

Ну что за умница!

Сразу после оглашения результатов в прямом эфире Первого канала девочка упала на колени, рыдала без остановки и трясущимися руками едва держала микрофон:

- Мне очень грустно, что это все закончилось сегодня. Проект дал не только мне, но и каждому участнику кучу эмоций, энергии и опыта. Это невероятный, космический уровень! Пока что я в шоке, в абстракции. Просто счастлива, что зрители меня так приняли. Это самое яркое событие за 19 лет моей жизни!

А потом Виктория ответила на вопросы «КП».

«Так устала, что сорвала голос»

- Виктория, с победой! Сможете сказать, что получилось, а что не очень в финале?

- Спасибо, очень приятно. Все еще прихожу в себя и осознаю, что случилось. Думаю, в финале все получилось так, как и должно было быть - с точки зрения репертуара.

- Как будто были проблемы с вокалом...

- Да, это было слышно, потому что я сильно болею. У меня кашель на протяжении двух недель - с ним я и выступала. Но собралась с мыслями и силами, сделала так, как должна была сделать. Может, и были некоторые фальшивые нотки в самом конце, когда после оглашения результатов исполняла песню победителя («Ласточка» Анны Пингиной. - Авт.). Я так устала, что сорвала голос. Думаю, это можно простить (смеется).

- Перед началом супербитвы верили, что сможете обыграть настолько опытных соперников? Все же горечь от того поражения в детском «Голосе» наверняка сидела в голове.

- У меня была единственная мысль: достойно спеть и не закашляться. Так же было и перед полуфиналом. Верила ли, что смогу выиграть? Честно - не верила, но надеялась на это. Очень хотелось это сделать. Чувствовала, что за плечами есть поддержка от зрителей, которым понравилась моя работа в проекте. Поэтому просто пела, и все.

- Тогда, в 2014 году, сильно переживали из-за проигрыша?

- Мне было 10 лет. Конечно, я расстроилась. Я была маленькая. Хотя я и сейчас маленькая, ребенок. Но тогда были прямо слезы, сопли, непонимание: почему меня не взяли дальше?!

«Буду поступать в вуз»

- Был ли у вас талисман или обязательный ритуал в этом сезоне шоу?

- У меня есть личный ритуал перед выходом на сцену. Я совершаю его за минуту до выступления. Многие за кулисами, наверное, его видели. Но на публику рассказывать об этом не готова. Что касается талисмана - нет, не было. Им стал мой голос, самый большой талисман.

- Есть мысли, как потратить выигранный миллион рублей?

- Эти деньги отправятся на музыку - мое развитие, оборудование, запись песен.

- Какую цель ставите перед собой после победы в «Голосе»?

- Прежде всего поступить в музыкальный вуз в Москве (сейчас певица оканчивает музыкальный колледж по классу «хоровое дирижирование». - Авт.). Я еще пока не знаю, в какой именно, - буду подавать документы в несколько институтов. Это самая большая цель. Получится ли у меня ее достичь, узнаем совсем скоро. В июле.

- Тогда так: чем займетесь в ближайшее время?

- Очень хочется выпускать свою музыку. Есть один прекрасный музыкант, с которым я хочу творить дальше. Он очень талантливый, мы познакомились благодаря «Голосу». Имя пока не называю. Если все получится, то буду счастлива. Да, мне хотелось бы, чтобы в истории музыки что-то осталось от Vikso - Виктории Соломахиной. Хочется не останавливаться и творить.

- А как отметите победу?

- Пока я в Москве, в родном Воронеже буду не скоро. Но когда приеду домой, соберемся нашей большой семьей и радостно отметим!

КСТАТИ

Сразу после окончания финала продюсер вокального проекта Юрий Аксюта объявил единовременный старт кастинга трех версий шоу: «Голос-12», «Голос.Дети-11» и «Голос.60+».