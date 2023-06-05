Звонки начальника, посредники и похищения: На россиян накинулись телефонные мошенники из Прибалтики

Сегодняшние мошенники используют давно "обкатанные" схемы. Фото: Мария ЛЕНЦ

ЛИПОВЫЙ ЗАММИНИСТРА

69-летний профессор кафедры испанского языка МГИМО получил СМС. Писал заместитель министра образования и науки: «Валерий Алексеевич, почему не берете трубку?! Не могу с вами связаться по важному делу, перезвоните!» И номер телефона. Перепуганный педагог перезвонил и тут же получил ушат холодной воды на голову: замминистра уверял, что мошенники похитили личные данные десятков сотрудников института и его, Валерия Алексеевича, в том числе.

«Будьте внимательны! Ваши данные могут использовать для совершения преступлений», - предупредил человек из министерства.

- Вскоре профессору позвонил мужчина, который представился сотрудником «Росфинмониторинга», - рассказал «Комсомолке» источник в правоохранительных органах. - Сказал, что кто-то прямо сейчас пытается снять деньги с банковского счета педагога, и чтобы их спасти, нужно быстро перекинуть деньги на «безопасный счет».

Цифры этого счета звонящий продиктовал. Перепуганный Валерий Алексеевич переслал куда сказали все, что было, - около 500 тысяч рублей. И только через пару дней понял, что его обманули.

По словам источника в правоохранительных органах, телефонные мошенники сейчас активно используют более сложные схемы с так называемыми «посредниками» - перед тем как приступить к непосредственной разводке, они предпринимают несколько шагов, которые заставляют жертву поверить в легенду. Вроде того СМС от липового замминистра. Но концовка всегда одна и та же - чтобы спасти свои кровные, нужно их «на время» вывести.

Впрочем, иногда посредниками выступают люди, которых жертвы знают лично - их используют втемную.

В начале мая два миллиона рублей при таких же обстоятельствах отправил преступникам доцент Московского энергетического института. Тогда эсэмэску сначала получил его коллега, который прибежал прямо на лекцию: «Вас замминистра ищет, не может дозвониться!» И только потом уже, когда 61-летний мужчина поверил в интерес высокопоставленного чиновника к своей персоне, тот позвонил ему «сам».

Конкретно Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

КАК ВЫБИРАЮТ ЖЕРТВ

- Все новые схемы - это хорошо забытые старые, - рассказывает «КП» ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. - Подобные схемы уже где-то когда-то использовались, другой вопрос, что мошенники стараются подобрать ключ к сердцу и кошельку человека через темы, которые муссируются в публичной сфере - два года назад это была пандемия, затем скачки курса рубля, затем СВО и так далее.

- Как посредников включают в разводку?

- Чтобы мошенник получил результат, ему нужно втереться в доверие к жертве. Это гораздо проще сделать, представившись человеком, которого жертва знает. Раньше это были звонки от родственников, попавших в беду, помните? А теперь для вступления в контакт часто подбирают людей, которых будущий потерпевший знает, но недостаточно близко, чтобы перепроверить информацию, которую ему доносят.

Получается, такие схемы требуют более детальной проработки «клиента». Это же нужно знать, что у гражданина есть на банковском счету кругленькая сумма, нужно знать людей в его окружении. По словам эксперта, в большинстве случаев преступники действуют наобум - ворованные информационные базы, которые им доступны, таких детальных данных не содержат. Кол-центр просто шаблонно обзванивает людей по списку. Но в результате таких разговоров кое-какую информацию про своих знакомых выбалтывают сами же собеседники.

- Это как в «пирамидальном» маркетинге, когда при продаже каких-нибудь пылесосов человек оставляет телефоны своих знакомых, которым можно попробовать продать товар, - уточняет Муртазин.

ГОРОДСКАЯ ЛЕГЕНДА

Несколько лет назад считалось, что львиная доля телефонных разводов идет из зон. Потом появились данные о работе украинских кол-центров. Какова доля тех и других на «рынке» телефонных мошенничеств в наши дни?

- По большому счету это лишь городская легенда, что в тюрьме настолько повсеместно доступна связь, что люди целыми днями занимаются этим, - говорит эксперт. - Бывают такие случаи, но они единичны. На самом деле в последние годы это в массе своей именно украинские кол-центры и занимающиеся тем же самым аналогичные прибалтийские организации. До начала СВО соотношение «на российском рынке» было примерно 80 на 20 в пользу украинцев. Но потом оно сильно изменилось, в том числе за счет развития государством и операторами системы антифрод (она оценивает финансовые операции с точки зрения мошенничества и предупреждает владельцев счетов или карт о возможных последствиях. - Авт.). Роль прибалтов усилилась, теперь их доля - около 50 процентов.

Никому доверять нельзя! Это секретная спецоперация. Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

ЭЛЕКТРИЧКОЙ ИЗ МОСКВЫ...

Еще одна популярная нынче схема в первой части начинается как еще одна «классика»: «Я майор такой-то, вы должны нам помочь поймать с поличным преступников». Но затем жертву убеждают не просто отдать свои деньги, а на какое-то время спрятаться, сменить симку, не общаться с родней. А в это время родственникам поступает требование о выкупе.

Такая история приключилась с сотрудницей «Комсомольской правды» Татьяной Адабаш. Мошенники заставили ее уехать из Москвы, меняя электрички, и забаррикадироваться в тверской гостинице. «Никому доверять нельзя! Это секретная спецоперация», - убеждал голос из телефона. Так обработал, так задурил голову, что когда спустя сутки женщину нашли и постучались в дверь номера, она была уверена, что за ней пришли ряженые силовики, преступники. Мошенники рассчитывали, что, пока жертву не найдут, родственники выложат кругленькую сумму, будто это настоящее похищение было. Хотя на самом деле физически они находятся от «клиентов» за тысячи километров.

- Да, это достаточно новая схема. Но все-таки она не массовая, потому что одно дело убедить человека отдать деньги, другое - скинуть телефон, поменять симку, уехать, скрыться, - говорит Эльдар Муртазин. - Как ни странно, это тоже не точечная работа по конкретной жертве - настолько доверчивого человека находят во время обычных массовых обзвонов.

Одна из схем выжимания денег, продолжает эксперт, связана с информационной повесткой. Людям начинают угрожать: якобы они финансируют ВСУ и об этом могут узнать правоохранительные органы.

- Звонящий заявляет: «Вы сделали очень плохую вещь. Но мы хотим вас защитить. Нужно только немного денег...»