Вопрос дня: Каким будет новый миропорядок и какое место займет в нем Россия? Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Сергей Марков, политолог:

- Один вариант - возвращение в начало нулевых годов, где разные страны пользуются суверенитетом и сотрудничают в международных организациях, вместе решая общие проблемы. При уважении прав друг друга. Это наш вариант. Вариант Америки: в будущем Россия разгромлена, разделена на 10 частей, в Москве марионеточный режим, начинается удушение Китая с его возможным дроблением, все крупнейшие корпорации КНР и России под контролем США. Устанавливается диктатура даже не Вашингтона - глобальных корпораций со штаб-квартирами за океаном.

Третий вариант, китайский, - это вариант глобального Юга, наш вариант с ним близок.

Вадим Дробиз, аналитик алкогольных рынков:

- Жизнь населения нашего вряд ли зависит от мирового порядка. Мы не процветали ни в СССР, ни в 1990-е, ни в 2000-е. Есть зажравшийся за 60 лет Запад, есть голодающий мир Юга, и есть мы, где-то посередине. Когда у нас минимальная зарплата и пенсия станет 50 тысяч, мы в миропорядке будем устойчивы. И гражданину РФ не важно будет, как там живет американец, китаец или француз.

Владимир Мукомель, доктор социологических наук, Институт социологии РАН:

- А почитайте «1984» Оруэлла, я вот что-то не помню, сколько там полюсов. Или откройте эссе Умберто Эко, в 1994-м написанное, - «Средние века уже начались». Размышляя о будущем, мы должны уделять внимание прошлому. Скатывание к средневековью - один из мрачных вариантов развития.

Лев Корольков, полковник СВР в отставке:

- Мы вступили в схватку с чуждым нам миром, с которым разошлись еще в 1917-м, а попытки сближения закончились одинаково плохо - и вскоре после Второй мировой, и после 1991-го. В сближении мы потеряли авиа- и автопром, станкостроение, затормозили развитие электроники. Финал однополярного мира, острый период его преобразования еще не закончился. Кто на каком месте должен стоять в мировой табели о рангах и какими правами сможет обладать, ясно станет не раньше следующего года. Россия будет одним из полюсов, потому что по-крупному она побеждала всегда.

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