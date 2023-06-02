Академик Александр Дынкин: Будет ли война Китая и США зависит от России

Если бы не было ядерного оружия, то, скорее всего, третья мировая война между СССР и США была бы неизбежна Фото: REUTERS

Президент Института мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО РАН) Александр Дынкин побывал в гостях у Радио «Комсомольская правда» и рассказал о том, как меняется мировой порядок и какое место в новой системе международных отношений может занять Россия.

ОДНОПОЛЯРНЫЙ МИР ЗАКОНЧИЛСЯ 24 ФЕВРАЛЯ

- Александр Александрович, действительно ли старый мировой порядок уже канул в прошлое и каким он был?

- Не сомневаюсь, что 24 февраля 2022 года однополярный мировой порядок окончательно завершился. А существовал, он условно говоря, с 1991 года…

- То есть с момента распада Союза.

- И распада Варшавского договора.

- А кто его установил?

- История. После Второй мировой войны мы жили в так называемой Ялтинско-Потсдамском мировом порядке. Он был создан Большой тройкой победителей в войне – Советским Союзом, США и Великобританией. Франция и Китай тоже были включены в число пяти держав, которые были основателями нового мирового порядка. Но когда начались драматические события в Советском Союзе и когда мы вывели войска из Германии, а американцы не вывели, очевидно, наступил другой, однополярный мировой порядок.

В те годы у многих великих стран были свои заблуждения. Заблуждением России было то, что мы якобы можем присоединиться к институтам Запада с сохранением независимости в вопросах обороны и безопасности. У США было заблуждение, что наступил конец истории, Россия навсегда покинула круг великих держав, а экономические реформы в Китае неизбежно приведут к политическому плюрализму в этой стране. У китайцев было заблуждение, что фантастический экономический рост в течение последних 40 лет приведет к тому, что они безболезненно сменят Соединенные Штаты в качестве ведущей мировой державы. Сейчас мы видим, что все это не сбылось.

Академик Александр Дынкин Фото: Алексей ИВАНОВ

КИТАЮ ОЧЕНЬ НУЖЕН КРЕПКИЙ ТЫЛ

- В какой момент гегемония Америки стала идти на спад?

- Хронологически трудно определить эту точку. Но это момент, когда они осознали грандиозный рост китайской экономики. Китай стал главным бенефициаром идеи глобализации, которую внедрили во всем мире американцы. И вот когда они увидели, что Китай не думает менять свою политическую систему, тогда и наступил такой волнительный момент. Предчувствие столкновения двух супердержав.

- Но ведь не обязательно, что это столкновение будет военным? В конце концов, противостояние СССР и США закончилось без прямого конфликта.

- Вы правы, но это было связано с тем, что существовал стратегический паритет, который был достигнут Советским Союзом с чудовищным напряжением сил. Карибский кризис показал, что страны в самой тяжелейшей ситуации не хотят ядерной войны.

- Если бы не было ядерного оружия, то, скорее всего, третья мировая война между СССР и США была бы неизбежна.

- Я думаю, что да.

- На месте СССР сейчас Китай. К чему мир идет? К Третьей мировой или ко Второй Холодной войне?

- Во многом, это зависит от России. Мы можем занять, как балансирующую роль между Китаем и США, так и полностью стать на сторону Китая. Сегодня китайцы никоим образом, с моей точки зрения, не могут допустить уменьшения роли России. Они достигнут ядерного паритета с американцами только лет через десять. Им, безусловно, нужен крепкий тыл.

АДМИНИСТРАЦИЮ ОБАМЫ КИССИНДЖЕР НАЗЫВАЛ «ПОДВОДНОЙ ЛОДКОЙ»

- Недавно весь мир отмечал 100-летие Генри Киссинджера, патриарха американской дипломатии. Он достаточно скептично относится к американским попыткам сейчас навязать свою волю, не вступая в дискуссии с Россией. Вы согласны с его позицией?

- Генри Киссинджер из живущих сегодня экспертов мирового класса – номер один. Естественно, он выражает интересы Соединенных Штатов, он патриот своей страны, он обнимался с нашими солдатами еще на Эльбе. Его мнение, на мой взгляд, авторитетное. Надо прислушиваться к нему с пониманием того, что на первом месте для него долгосрочные интересы Штатов, которые многие люди в администрации нынешнего президента США не видят. Он уже по ту сторону добра и зла, он не живет следующими выборами, перед ним вечность. Поэтому он имеет право говорить то, что он думает. Знаете, я с Киссинджером время от времени виделся. Он был крайне недоволен администрацией Обамы, называл ее «подводной лодкой». Он говорил: «Я им посылаю записки свои, а ответа никогда не получаю».

Недавно весь мир отмечал 100-летие Генри Киссинджера Фото: GLOBAL LOOK PRESS

- Все-таки впереди нас ждет многополярный мир или же биполярный, где сферы влияния будут поделены между Китаем и США? На мой взгляд, это две большие разницы.

- Если мы возьмем северное полушарие, то мы находимся в ситуации жесткой биполярности. Мы сегодня фактически находимся в состоянии гибридной войны и вступает такая логика: кто не с нами, тот против нас. Но я считаю, что лет через 10 наступит полицентричный мир. Я не люблю слово «многополярный», потому что полюсов может быть только два.

У ИНДИИ ОГРОМНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ

- Недавно вошел в оборот еще один термин - Глобальный Юг. Считается, что его лидером является Индия. Может, она стать третьим центром мира?

- Думаю, что да. На юге это самая мощная держава, которая в 2027 году станет третьей по экономической мощи. По населению она уже на первом месте. Поэтому естественно, что многие страны выбирают в качестве модели для подражания индийскую внешнюю политику. Это модель неприсоединения к каким-либо полюсам. Индия сегодня готовится к технологическому рывку. Они проводят переподготовку почти 300 миллионов человек. Это колоссальные инвестиции в человеческий капитал. Для большинства индусов английский язык - второй родной. У них прекрасная фармацевтика. Они сейчас совершают усилия по цифровизации всего. И для них это очень важно. Потому что инфраструктура в Индии пока отстает. Так что эта страна очень интересная и с большим потенциалом. Американцы сегодня выпрыгивают из штанов, чтобы Индия стала их союзником.

- Менталитет, философия Китая и Индии - не такие агрессивные, как на Западе. В своей истории эти страны воевали не так много, как те же Штаты или Британия. Но не сыграет ли это с лидерами Востока и Юга злую шутку?

- Сейчас китайская дипломатия пытается усилить свою агрессивность. Но, действительно, и Великобритания, и Франция были колониальными державами, а США, может быть, не завоевывали территории, но ведут экспансию своих ценностей, своего законодательства во внешний мир. Китайцам это не свойственно. Китайцы не стремятся навязывать конфуцианство, скажем, в Канаде. С этой точки зрения и Китай, и Индия менее агрессивны, менее экспансионистски настроены.

- Вообще гегемония Запада на планете длится не с начала времен, а лишь последние лет 300. До этого Китай, Индия и исламский мир были не менее экономически развитыми, не меньше давали инноваций. Может ли сегодня центр мировой цивилизации вновь переместиться на восток?

- Я положительно отвечу на ваш вопрос, если в течение ближайших 10-15 лет Китай станет единоличным мировым лидером в сфере технологий. Пока к этому есть много предпосылок. Но пока это не так. Китай в своей истории был когда-то инновационным лидером. Вспомните, порох, бумага, фарфор. Потом это все как-то исчезло. Такое инновационное лидерство – это очень важно. Оно отражается в военном превосходстве и могуществе.

МЫ САМОДОСТАТОЧНАЯ СЕВЕРНАЯ ДЕРЖАВА

- Во время мартовского визита в Москву Си Цзиньпин сказал Владимиру Путину: «Сейчас происходят изменения, которых мир не знал сто лет».

- Есть китайская поговорка: «Чем для историка интереснее, тем для современника печальнее». Тем не менее, нам надо жить и двигаться вперед.

- Какой должна быть стратегия России в условиях нарастающей неопределенности?

- Во-первых, в украинском конфликте Россия может только победить. Тут вопрос сроков очень важен. На эту историю смотрят и в Тбилиси, и в Баку, и в Ереване. И даже в Минске.

Во время мартовского визита в Москву Си Цзиньпин сказал Владимиру Путину: «Сейчас происходят изменения, которых мир не знал сто лет» Фото: REUTERS

Второе - это подъем экономики. Я считаю, что стресс-тестом для нашей экономики была пандемия. Она была пятым кризисом в новейшей истории России. И этот пандемический кризис мы прошли легче по сравнению с четырьмя предыдущими. Это говорит о том, что у нас уже и качество государственного регулирования выросло, и контрциклические, антикризисные стратегии бизнеса, и люди уже натренировались жить в условиях рыночной экономики. Мы самообеспечены энергией, продовольствием, сырьем. У нас высококвалифицированная рабочая сила, по сравнению с другими странами. Мы уже самодостаточны. Нам надо себя воспринимать как такую самодостаточную северную страну, уверенную в своих силах.

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