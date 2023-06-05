Герой спецоперации «Z» ефрейтор Исрапилов с контузией спасал жизни бойцов

Ефрейтор Магомед Исрапилов и майор Александр Сунгуров

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Рядовыми, сержантами, ефрейторами и офицерами, что проявили свой профессиональный опыт, характер и выполнили боевые задачи. Их решимости, напористости и боевому опыту в Минобороны России, в подразделениях милиции Донецкой и Луганской Народных республик дают самую высокую оценку.

Наши герои сорвали атаки и предотвратили контрнаступления националистов, за что и получили государственные награды. Но служат они не ради похвал. Военнослужащие уверены, что у врага нет шансов на успех, потому что Донбасс и Россия сражаются за правое дело.

«Для русского солдата дорога домой через Измаил идет. Нет российскому солдату дороги отсель иначе!», - предупреждал генералиссимус Александр Суворов, который не проиграл ни одного сражения. А воинов учил: «Товарищ товарища обороняй! Стрельбой не заниматься, без нужды не стрелять, бить и гнать врага штыком, работать быстро, скоро, храбро, по-русски! В дома не забегать, неприятеля, просящего пощады щадить, безоружных не убивать, с бабами не воевать, малолетков не трогать. Кого из нас убьют, — Царство Небесное, живым — слава! слава! слава!».

ОРГАНИЗОВАЛ ОТРАЖЕНИЕ АТАКИ

Майор Александр Сунгуров

«Начальник службы горючего и смазочных материалов майор Александр Сунгуров в ходе специальной военной операции организовывал доставку материальных средств на передовую. Неоднократно лично возглавлял колонны, подвозившие горючее подразделениям, обеспечивал заправку техники в условиях артиллерийских обстрелов со стороны противника. В один из дней колонна под командованием майора Александра Сунгурова выполняла боевую задачу по доставке горюче-смазочных и материальных средств подразделениям российских войск, обороняющих один из освобожденных населенных пунктов. Противник попытался помешать этому, атаковав колонну. Оценив обстановку, понимая всю опасность попадания боеприпасов противника в машины с топливом, Александр воспользовавшись условиями местности организовал отражение атаки противника и отвод топливозаправщиков в безопасное укрытие.

Благодаря смелым и грамотным действиям майора Александра Сунгурова удалось сохранить жизнь и здоровье личного состава, не допустить уничтожения техники и выполнить поставленную задачу».

КОНТУЖЕННЫМ СПАС ЖИЗНИ БОЙЦОВ

Ефрейтор Магомед Исрапилов

«Подразделение ефрейтора Магомеда Исрапилова выполняло боевую задачу по обороне одного из важных населенных пунктов. Противник предпринял попытку по захвату ранее утерянных рубежей и начал массированную артиллерийскую подготовку по позициям российских войск. Вследствие обстрела Магомед получил контузию, но из боя не вышел. Придя в себя и сориентировавшись в обстановке, Исрапилов начал оказывать раненным товарищам первую медицинскую помощь и осуществлять их эвакуацию в безопасное место. Магомед лично вынес пятерых бойцов с поля боя. После того, как убедился, что всем эвакуированным ничего не угрожает, Исрапилов стал эвакуировать технику. Умело маневрируя вверенной техникой, Исрапилов вывел станцию связи из-под обстрела. Благодаря мужественным и самоотверженным действиям ефрейтора Магомеда Исрапилова удалось спасти жизни раненных бойцов, а также сохранить связь между подразделениями и вышестоящим штабом, что позволило отбить атаку националистов на оборонительные позиции российских войск».