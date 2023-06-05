Бывший муж Ани Лорак женился на 26-летней украинке - копии певицы

Певица Ани Лорак. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Бывший муж Ани Лорак - турецкий бизнесмен Мурат Налчаджиоглу снова женился. Мурат сыграл пышную свадьбу со своей возлюбленной – 26-летней визажисткой из Киева по имени Лилия. Кадрами свадьбы экс-супруг звезды поделился в соцсетях.

Свадьбу молодожены отгуляли в Киеве. Избранница Мурата – просто копия Ани, ее более молодая версия. Судя по всему, бывший муж артистки не бедствует: свадьба прошла на свежем воздухе в красивом парке, для гостей накрыли столы, ломившиеся от угощений.

Ани Лорак развелась с Налчаджиоглу в 2019 году после его измены. Певица безумно любила мужа и решилась ради него на серьезный шаг – взяла кредит в банке на 500 тысяч долларов. Эти деньги она отдала Мурату, чтобы он осуществил свою давнюю мечту – открыл свой ресторан. Однако турок не оценил поступок жены и предал ее.

Избранница Мурата – просто копия Ани, ее более молодая версия. Фото: соцсети.

- Я помогла ему открыть ресторан, у него была мечта. Я взяла в кредит полмиллиона долларов на его бизнес, потому что когда ты любишь человека, ты вопросов не задаешь, просто любишь, - рассказывала Ани в программе Бориса Корчевникова «Судьба человека».

Со временем певица поняла, что для развития своей сольной карьеру ей нужно переезжать в Москву. Но Мурат наотрез отказался ехать в Россию и бросать свой ресторанный бизнес в Киеве. В результате супруги стали жить на две страны. А вскоре Ани стала героиней громкого скандала. Певица признается, что в самых страшных снах не могла представить себе, что фото ее мужа с любовницей обойдут все газеты. Налчаджиоглу сфотографировали в одном из ночных заведений Киева в объятиях модели Яны Беляевой.

- Он публично появлялся с девушками в городе, в котором меня все знают. В каком свете он выставлял меня? – сетует Лорак.

Певица долго не могла прийти в себя после развода. Артистка тщательно скрывала свою личную жизнь и лишь недавно рассказала, что встретила новую любовь. Избранником звезды стал испанец Исаак Виджраку – инструктор по йоге и обладатель титула «Мистер Испания». 46-летний Виджраку – терапевт, приверженец духовных практик, гуру массажа и инструктор по йоге. Говорят, именно он помог Ани прийти в себя после развода и забыть изменщика-мужа.

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