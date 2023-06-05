Ректор Уральского государственного экономического университета Яков Силин: Спасение России — в разумном консерватизме

В России создали в своё время национально-исследовательские и федеральные университеты, они при огромной поддержке государства вышли за короткий период на порядки более высокий уровень. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

РЕФОРМА ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ — РЕШЕНИЕ ПРАВИЛЬНОЕ. НО РУБИТЬ С ПЛЕЧА НЕ НАДО.

- Яков Петрович, начинается приемная кампания в вузы. И многие не знают, куда лучше пойти, потому что никто точно не понимает, каким будет мир через 10 лет. Ваше мнение, какие специалисты больше всего нужны будут России в ближайшие годы?

- У меня нет сомнений, что в ближайшие 10 лет специалисты всех отраслей будут плотнейшим образом увязаны с IT-технологиями, это надо учитывать. Обязательно будут нужны специалисты в области агропрома. Наконец, экономика промышленности, финансы, управление в реальном секторе. Это то, чем наш вуз занимается.

Разумеется, и система высшего образования должна меняться. Предъявляются современные, более жесткие требования. Педагоги к этому готовы. У нас сегодня львиная доля педагогов университета – молодые и среднего возраста, потенциал на десятки лет вперед сформирован. Переоснащение идет, программное обеспечение современное, оборудование тоже. Нам грешно пока жаловаться. Необходимо опередить время в своевременности процессов развития, получении средств, приобретении новых программ и разработке программ обучения. Объективно есть проблема в скорости развития. В действительности все происходит быстрее, чем это можно организовать в университетах. Но с другой стороны, может и не надо пытаться уловить все изменения. Разумный консерватизм – это спасение России. Но только разумный.

- Продолжая тему адаптации к общественным изменениям. Как вы оцениваете реформу высшего образования, которая сейчас происходит? И может быть, хотели бы предложить какие-то свои новации?

- Однажды, как мне кажется, немножко с перебором, мы ударились в Болонскую систему. Почему-то наши предшественники посчитали без малого 20 лет назад, что, перейдя на абсолютно новую, в значительной степени чуждую нам систему, мы перестроим общество и получим высокий результат. Это не сработало. Но мы накопили опыт и, считаю, в стране в прошлом году принято правильное решение. Надо проанализировать еще раз те большие плюсы, которые были в образовании Советского Союза и в России после распада Союза. Именно за счет этого страна стала великой державой в ХХ веке, прошла мировые войны, восстановила себя и показала миру мощь новой «советской цивилизации».

Нельзя рубить с плеча. Сейчас очень грамотно подходят: объявили эксперимент для шести вузов. Этот пилотный проект позволит не совершить кардинальных ошибок. Я считаю, что каждому университету надо дать возможность иметь бакалавриат, специалитет и магистратуру 1- или 2-годичную. Почему? Нужно готовить специалистов для разных отраслей экономики. «Айтишники» и инженеры могут потребовать пяти лет обучения. А в гуманитарной сфере, в основном, достаточно 4 лет. Магистратура тоже необходима, она чем хороша - человеку, который хочет получить дополнительное образование, не обязательно идти на первый курс. Он получает дополнительные знания, продолжая обучение в течение 2-х лет. Мне кажется, пилотный проект это сейчас подтвердит.

«Комсомолка» поговорила с руководителем одного из ведущих вузов Урала о евразийском выборе России, профессиях будущего и реформе образования Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Несмотря на санкции, Россия остается в глобальной конкурентной системе, в том числе в образовании. В УрГЭУ учатся студенты из 68 стран мира. Поделитесь секретом, как эту «мягкую силу» нашей страны развивать и дальше?

- Да, у нас учатся порядка 2,5 тысяч иностранных студентов из 68 стран мира. Более того, наш университет на подготовительном направлении готовит иностранцев по 8 направлениям. Не только для нашего вуза, но и для медицинского, технологического, творческого направления. За счет чего это делается? Мы сохранили традиции, сформированные в период Советского Союза. К чести Министерства науки и высшего образования, надо сказать, они способствуют работе. Это большое преимущество, высокий уровень самостоятельности университетов. Как ректор я бы, конечно, был более благодарен, если бы финансирование значительно увеличилось. Нам нужно создавать новые учебно-лабораторные корпуса, надо совершенствовать материально-техническую базу. Смотрим на Китай. Там университеты получают колоссальную поддержку государства, и они становятся очень конкурентоспособными и с нашими, и с европейскими, и с другими зарубежными сильнейшими вузами. Почему? Потому что создают условия для того, чтобы к ним пришли работать самые сильные педагоги. На сильного педагога идут и будущие студенты. Вот здесь направление работы в ближайшие годы должно быть, мне кажется, приоритетным для всех вузов. Пример тому есть. В России создали в своё время национально-исследовательские и федеральные университеты, они при огромной поддержке государства вышли за короткий период на порядки более высокий уровень. Нужно, мне кажется, больше обратить внимания и на остальные университеты. Это даёт ещё большие перспективы развития всех вузов.

ЕВРАЗИЙСКОМУ ВЫБОРУ РОССИИ — СОТНИ ЛЕТ

- В Москве на днях прошел второй Евразийский экономический форум. Но есть еще и Евразийский экономический форум молодежи, который вы в этом году проводили на площадке вашего вуза уже в 13-й раз. Идея евразийского выбора России становится мейнстримом. Что вы лично вкладываете в нее?

- Евразийский выбор России, на самом деле, существует столетиями. И на Урале мы это чувствуем особенно остро. Мы говорим о формировании союза государств по определенному географическому принципу. Существует Евразийская экономическая комиссия, Евразийский экономический союз. А теперь – большой Евразийский форум с участием глав государств. В свою очередь на форуме в Екатеринбурге мы, прежде всего, ориентируемся на молодежь. В этом году у нас было 107 стран-участниц, 79 регионов России, 67 дипломатов, 28 из них – послы государств. Согласитесь, что это масштаб! Обсуждали координацию планов развития, гармонизацию на законодательном поле, перспективы сотрудничества в образовании, наук, экономике. Народы должны знать, что их ожидает.

- В этом году в рамках форума в Екатеринбурге вы провели и крупный Медиафорум, соучредителем которого выступила медиагруппа «Комсомольская правда». Какой вы видите роль медиа в современном обществе?

- Для нынешнего исторического этапа в России СМИ не могут быть переоценены. Задача СМИ, как мне кажется, не только отражать изменения в мире, но еще и помочь сформировать правильное восприятие этих изменений. Когда говорят расхожие фразы: будущее принадлежит молодежи - никто не спорит. А какое будущее и какой молодежи принадлежит? Кто об этом скажет? Журналисты. Им дано право говорить об этом на профессиональном уровне, объективно и в интересах России отражать действительность.

Ректор Уральского государственного экономического университета Яков Силин Фото: Алексей БУЛАТОВ

ЗНАЧЕНИЕ УРАЛА БУДЕТ ТОЛЬКО РАСТИ

- В России сейчас проходит много крупных форумов - в Петербурге, Владивостоке, Казани. Как Екатеринбург хочет выделиться на этом фоне?

- В свое время, организовав евразийский экономический форум молодежи, попали в точку востребованности. Ведь мы пришли на это поле полтора десятка лет назад, имею в виду и евразийское направление, и экономику, и молодежную проблематику. На этом и продолжаем стоять. Мы соединили триединое в одну цельную систему. Более того, по сути, наш форум превратился в такой образовательный «Иннопром» на Урале. А сам большой Урал и особенно Свердловская область, находясь в центре Евразии, сформировали вокруг себя целую систему отношений и взглядов. Выставка «Иннопром» - одна из 10 крупнейших промышленных выставок мира. Именно в Екатеринбурге еще в 2009-м проходил саммит БРИКС – ШОС. Мы в УрГЭУ отчасти восприняли накопленный опыт и продолжили традиции, но на молодежном поле.

Сейчас особое значение приобретает тема многополярного мира. Не может быть мир однополярным. Этот однополярный мир приобретает уродливые формы, подавление любого инакомыслия, всего, что не нравится американизированной публике, всего, что не совпадает с их мнением. Но Россия не может жить под диктовку других, ей Богом определено быть державой даже в трудные исторические периоды. Мы хотим, чтобы была сильная Россия, и мы хотим дружить с другими странами, где бы они ни находились.

- Все знают: Россия разворачивается на Восток и на Юг. По вашему мнению, какую роль в этих процессах будет играть уральский макрорегион?

- Значение Урала будет возрастать, несомненно. Тому есть исторические предпосылки. Во-первых, концентрация промышленности здесь многократно превышает общероссийский уровень, а он довольно высокий в мире. Но и по количеству вузов на численность населения, Екатеринбург опережает всю страну. Потенциал уральской науки в значительной части в оборонной отрасли сконцентрирован. А технологии из оборонки часто переходят в гражданский сектор, и это возможность производить нужные обществу товары. Мы сегодня отчасти отстаем в этом плане, нам надо быстрее менять экономическую политику. Надо активнее стимулировать инвестиционное развитие экономики, всех её основных отраслей.