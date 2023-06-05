На Украине Вашингтон репетирует гибридную войну против Китая: когда будет открыт второй фронт

Запад явно рассматривает гибридную войну против России на Украине как репетицию куда более масштабных процессов в отношении Китая. Пытаясь спровоцировать конфликт вокруг острова Тайвань, Вашингтон создает коалицию, задачей которой будет сковывание действий КНР по всем направлениям. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Мало кто, за исключением заинтересованных наблюдателей, в конце мая обратил внимание на новость о подписании соглашения между США и Папуа-Новой Гвинеей в сфере безопасности. Это документ гарантировал американским военным доступ к территориальным водам и воздушному пространству тихоокеанского государства, до сих пор не проявлявшего себя заметно в мировой политике. Казалось бы, на фоне других происходящих событий, соответствующий эпизод выглядит незначительным, благо от лица Вашингтона подпись поставил даже не Джо Байден, как предполагалось ранее (ради внутриполитических дел он отменил визит, по случаю которого ново-гвинейские власти уже успели объявить национальный выходной), а Энтони Блинкен. Однако на деле он укладывается в цепочку событий с куда более существенным и долгосрочным характером.

Стремясь реставрировать однополярный миропорядок, в безнадежную кончину которого США отказываются верить, администрация Байдена не только затеяла авантюру в Европе, приведшую к украинскому кризису, но и повышает ставки в Азии. Новая холодная война, вопреки всем законам стратегии, ведется Вашингтоном сразу на два фронта – ощущается отчаяние американского политического руководства, не способного смириться с потерей лидерства и возникновением новых центров силы, не желающих вписываться в Pax Americana. В связи с этим, команда Байдена активизировала усилия по созданию сети альянсов в регионе, которые, дополняя друг друга, должны обеспечить эффективное сдерживание России и Китая.

Впрочем, шаги в соответствующем направлении делались еще при президентстве окруженного синофобами Дональда Трампа. Сначала был дан новый импульс развитию объединения «Пять глаз», обеспечивающего обмен информацией спецслужб США, Великобритании, Канады, Австралии и Новой Зеландии. Затем, акцент был сделан на развитие Четырехстороннего диалога в области безопасности, так же известного как QUAD и включающего США, Австралию, Индию и Японию. Именно в этот момент, в пику Пекину, Вашингтон начал популяризировать концепцию Индо-Тихоокеанского, а не Азиатско-Тихоокеанского, как было принято раньше, региона, подчеркивая тем самым свою особую связку с Дели. Впрочем, на сегодняшний день попытки вбить клин между Индией и Китаем, одновременно подорвав российско-индийское сотрудничество, не дали предполагавшегося результата – благодаря таким структурам как БРИКС и ШОС, возникающие проблемы и противоречия удается успешно решать.

Но главная роль в американской экспансии на азиатском направлении отведена проекту AUKUS, по сути – военно-политическому союзу США, Великобритании и Австралии. Его создание в режиме спецоперации в 2021 году даже привело к дипломатическому конфликту Вашингтона с Парижем, лишившимся в тот момент выгодного контракта на поставку Австралии подводных лодок. Оставаясь любимым детищем нынешней американской администрации, этот трехсторонний пакт задуман как центральное звено политики, нацеленной на подрыв позиций американских конкурентов. Вместо того, чтобы, как полагает ответственной державе, добиваться снижения напряжения в регионе, США целенаправленно пользуются отдельными межгосударственными противоречиями и застарелыми конфликтами и выводят милитаризацию Азии и накачивание вооружениями отдельных стран на новый виток. Запад явно рассматривает гибридную войну против России на Украине как репетицию куда более масштабных процессов в отношении Китая. Пытаясь спровоцировать конфликт вокруг острова Тайвань, Вашингтон создает коалицию, задачей которой будет сковывание действий КНР по всем направлениям.

Очередная встреча лидеров стран AUKUS, состоявшаяся на полях саммита «семерки», продемонстрировала, что американское руководство не планирует сворачивать с взятого курса. Независимо от того, какая партия получит контроль над Белым домом в ходе следующих выборов, предпринимаемые США шаги нацелены на многолетнюю перспективу. Конвульсии американского лидерства, уже поставившие Россию и Запад на грань вооруженного столкновения в Европе, явно преподнесут международному сообществу немало неприятных сюрпризов. И Азия, безусловно, станет ключевой горячей точкой на карте нового глобального геополитического противостояния.

В этой связи особую значимость приобретают четко определённые в новой Концепции внешней политики Российской Федерации (2023 года) приоритеты в Азиатского-Тихоокеанском регионе, направленные на «развитие широкого международного сотрудничества в интересах противодействия политике, направленной на проведение разделительных линий в регионе».