Из серых мышек - в красавицы: раскрыты секреты преображения Бородиной, Галич и дочери Успенской

Анастасия Ивлеева до и после преображения. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Вот уж действительно, слава и деньги меняют людей: вчерашние девчонки с соседнего двора, попавшие в шоу-бизнес, сегодня одна другой краше. Сияющая кожа, точеные черты лица, безупречные волосы - как будто все они сошли с конвейера красоты, хотя когда-то переживали из-за внешности.

О том, как знаменитости добились такого эффекта, "Комсомольской правде" рассказала Зайнаб Мирзоева - ведущий врач-дерматолог, косметолог, руководитель и основатель клиники Sculptura.

Врач-дерматолог, косметолог Зайнаб Мирзоева.

- Есть мнение, что все женщины, которые за собой ухаживают, сейчас похожи друг на друга. И я с этим во многом согласна, - комментирует специалист. - Девушки делают одинаковые брови, одинаковый макияж, увеличивают губы и скулы, а вот носик, наоборот, уменьшают с помощью пластики. Все основные черты лица меняют фактически по одним лекалам, из-за чего пациентки бьюти-сферы теряют свою индивидуальность, свою изюминку.

Но сейчас, к моей радости и удивлению, мода постепенно поворачивается в сторону естественных, благородных лиц. Есть запрос на натуральность, которую хочется подчеркнуть, а не перечеркнуть. Женщины все чаще просят сохранить молодость и совсем чуть-чуть поработать с недостатками. Так, чтобы из-за филеров, переизбыток которых притягивает воду, не стать отёчной и похожей на всех остальных. Корректировать пропорции на лице надо аккуратно, потому что избыток всегда бросается в глаза.

ЕКАТЕРИНА ВАРНАВА, 38 лет

Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

- У Екатерины явно есть свои проверенные бьюти-специалисты: процедуры проведены в минимальных количествах, без излишеств. Для начала актриса сделала ринопластику, изменив форму носа. К счастью, это не поменяло лицо до неузнаваемости. Кроме того, уже с помощью косметолога Варнава увеличила подбородок, за счет чего визуальный акцент с носа сместился.

Ей также укололи скулы, заполнили носогубные складки, то есть провели контурную пластику филерами на основе гиалуроновой кислоты. Увеличение губ также пошло артистке на пользу. Кроме того, она перекрасила волосы, за счет чего образ стал более мягким и светлым. И, конечно, Екатерина очень сильно похудела. Кто-то даже обвинял ее в болезненной худобе, но главное, что самой Варнаве всё нравится - видно, как она довольна своим преображением. А для женской красоты это очень важно.

ТАТЬЯНА ПЛАКСИНА, 33 года

Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

- Девушка стала очень похожа на свою знаменитую маму Любовь Успенскую, и преображение ей к лицу. Здесь также проведена контурная пластика скул, губ и подбородка с помощью филеров. Косметолог заполнил носослёзные борозды и носогубные складки. Всё без фанатизма и очень аккуратно. Кроме того, Татьяне очень идет эффектный макияж с выразительными и естественными бровями. Нос грамотно сузили с помощью мейкапа - к ринопластике дочь Успенской не прибегала.

КСЕНИЯ БОРОДИНА, 40 лет

Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

- Для своего возраста телеведущая выглядит потрясающе. На лице нет переизбытка филеров, заметных следов пластических операций и так далее. Хотя за последние 20 лет Ксения сильно преобразилась, в том числе, с помощью бьюти-специалистов. Она похудела, исчезли пухлые юношеские щечки. Здесь, по моему мнению, была проведена ринопластика, пластика груди, инъекции в губы и, возможно, в лицо. Но опять-таки, всё сделано аккуратно и не бросается в глаза.

Наверняка, ведущая делает уходовые процедуры у косметолога, чтобы поддерживать молодость кожи - увлажняет её, питает и так далее. Единственный момент, на который я, как эксперт, обратила внимание - напряжение мышц шеи. Выраженные тяжи (выступающие продольные мышцы на шее) особенно заметны на видео, когда ведущая дает интервью. А напряжении мышц шеи и мышцы, опускающей нижнюю губу, может приводить к асимметрии губ. Это легко исправить с помощью нескольких инъекций ботулотоксина, который обладает расслабляющим эффектом.

ИДА ГАЛИЧ, 33 года

Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

- Мне очень нравится новый образ Иды - она выглядит по-голливудски роскошно. Похудела, похорошела, сменила имидж. Скорее всего, были незначительные инъекции с целью поддержания кожи в хорошем состоянии, минимальные инъекции в губы, которые не придали её лицу диспропорцию и не испортили натуральный вид. Галич не потеряла свою индивидуальность, что очень ценно. Но, как и в случае с Ксенией Бородиной, я заметила напряжение шеи. Если ее расслабить, это даст хороший омолаживающий и профилактический эффект, предотвратив дальнейшее опускание уголков губ. Да, шея имеет к этому непосредственное отношение.

НАСТЯ ИВЛЕЕВА, 32 года

Анастасия Ивлеева до и после преображения. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

- На самом деле, лицо не сильно изменилось. Блогер сменила имидж, перекрасила волосы, с годами ушла припухлость щек. У Анастасии от природы красивые губы, которые она точно не увеличивала с помощью филеров. Красивый овал лица, приподнятые брови. Думаю, она придерживается правила - лучше ничего, чем чересчур. Наверняка, посещает уходовые процедуры и, возможно, применяет инъекции ботулотоксина, чтобы избежать ранних морщин.

Однако, будь Анастасия моей пациенткой, я бы рекомендовала ей укрепить овал лица. А именно, среднюю треть - щечную область в зоне скул. Дело в том, что здесь присутствует незначительный дефицит объема, который с возрастом может усилиться. Желательно этот дефицит заполнить натурально и незаметно препаратом, который не вызывает отеков и не создает одутловатости. Такая манипуляция позволит "держать" лицо, чтобы оно не опустилось вниз с возрастом.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Пугачёва стала жертвой пластики

На днях 74-летняя певица появилась на концерте группы "Машина времени" в Израиле, и народ ахнул: "Пугачева стала жертвой пластики!". Действительно, Алла Борисовна на снимках выглядит жутковато: одутловатое лицо, мешки под глазами, перекошенная улыбка. Кто-то даже сравнил Примадонну с перекроенной до неузнаваемости Жанной Агузаровой. И эксперты уверены, что это не просто так.

- Похоже, что Алла Борисовна сделала блефаропластику верхнего века около недели назад: в этом случае отек может держаться до полугода, - считает пластический хирург Александр Вдовин. - Также у Пугачевой очень натянута нижняя треть лица и растянута улыбка: это возможные последствия фейслифтинга или круговой подтяжки лица. Не исключаю, что Алла Борисовна решила прибегнуть к столь серьезному хирургическому вмешательству, хотя в ее возрасте это делать очень рискованно. Поэтому не каждый хирург берется за такую возрастную пациентку.