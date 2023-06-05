Страны ОПЕК+ снизят добычу нефти в 2024 году: как это отразится на России

Страны ОПЕК+ решили сократить добычу нефти в 2024 году Фото: Shutterstock

Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) на этих выходных снова собиралась в расширенном составе. То есть, с участием России, которая официально в картель не входит. Производителям «черного золота» не очень понравилось, что нефть в мае сильно подешевела. А лучший способ поднять стоимость товара – создать на рынке дефицит.

Пожертвовать частью собственной прибыли ради общего дела решила Саудовская Аравия. Она снизит свою добычу на миллион баррелей в сутки уже с июля. Это примерно 10% от их нынешнего объема. А с 2024 года добыча упадет еще на 1,4 млн баррелей. Сократить производство придется и России – на 650 тысяч баррелей в сутки.

- Этот рынок нуждается в стабилизации, - заявил после встречи ОПЕК+ в Вене министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бин Салман.

- Это общее решение. Соглашение действует в интересах рынка, в интересах тех стран, которые участвуют в соглашении, - пояснил вице-премьер России Александр Новак.

Точных данных о реальном экспорте нефти из России сейчас нет. Но, по словам экспертов, от новой сделки картеля мы точно не проиграем. Более высокая стоимость нефти на мировом рынке позволяет продавать наше сырье дороже. Даже с учетом потолка цен, введенного Евросоюзом.

- В целом для России текущее соглашение ОПЕК+ является позитивным, даже несмотря на сокращение добычи, так как позволяет продавать нефть по цене, близкой к установленному «потолку» и приблизиться к запланированной траектории нефтегазовых доходов бюджета, - считает Дмитрий Донецкий, главный аналитик ИФК «Солид».

Цена на нефть уже отреагировала на решение картеля. Если в конце мая за баррель «черного золота» давали чуть больше $71, то теперь – почти $78. Правда, эксперты считают, что рост может и будет, но очень ограниченный.

- Заявленные сокращения добычи от ОПЕК+ пока окажут незначительное реальное влияние, поскольку более низкие целевые показатели для России, Нигерии и Анголы приводят их в соответствие с их фактическими уровнями добычи, - считает Александр Потавин, ведущий аналитик ФГ «Финам».

Напомним, потолок цен, установленный для России, составляет $60. А реальная стоимость, по которой мы продаем ее, составляет $53. Такие данные на днях озвучили в Минфине по итогам мая.

Следующее заседание всех глав делегаций ОПЕК+ также пройдет в Вене. Оно запланировано на 26 ноября.