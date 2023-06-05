Автомобилистам придумали новые штрафы: За что придется платить с 1 сентября

Автоэксперт дал оценку новым штрафам, вступающим в силу с 1 сентября Фото: Евгения ГУСЕВА

Сбылась мечта дорожников, уставших что ни год укладывать новый асфальт взамен разбитого шипами старого. Теперь за езду в летние месяцы на шипованной резине будут штрафовать. Такие изменения внесло правительство в документ под названием «Перечень неисправностей, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств», они вступят в силу с 1 сентября 2023 г. А зимой (в декабре, январе и феврале) — наоборот, нельзя будет ездить на летней. За нарушение - штраф 500 руб. (ст. 12.5 КоАП РФ). В межсезонье - можно ездить по погоде, штрафовать не будут.

Это далеко не единственное изменение, которое ждет автомобилистов.

- Все изменения в «Перечень неисправностей...» оправданы, - считает автоэксперт Игорь Моржаретто, принимавший участие в подготовке обновленного списка, которая велась с 2020 г. - У нас в 4,6% всех ДТП в качестве сопутствующей причина называется неисправность автомобиля, в половине этих случаев — речь о шинах. Лысые либо разного рисунка и даже размера шины люди устанавливают на одну ось — в стиле «я тебя слепила из того, что было».

За «лысую» резину тоже будут штрафовать — это если глубина протектора меньше 1,6 мм, либо если шина истерлась до индикатора — есть на канавке почти у всех моделей шин специальный выступ, если шина износилась до этого выступа, то использовать ее больше нельзя.

- Появился и запрет на использование автомобиля с неисправной системой ABS, - продолжает эксперт. - Уточнена формулировка по внештатной оптике. Народ же у нас любит воткнуть в автомобиль галогенные фары: мне так лучше видно. Но не думают, что со страшной силой слепят встречные машины.

Дворники должны работать, тормозная жидкость — не подтекать, в общем, изменений много, и они нужны, считает эксперт. Но уже сейчас видны недоработки документа.

- Недостаточно четко прописан пункт по устройствам, которые затрудняют обзор. - говорит Моржаретто. - Прописано, что нельзя ничего устанавливать на лобовое стекло, кроме зеркала заднего вида, что не должно быть предметов, мешающих обзору. При этом как оценить, мешает или нет, в документе не прописано. Но уже вошли в практику видеорегистраторы, транспондеры, навигаторы — они либо крепятся на лобовое стекло, либо располагаются прямо около него. Почему не разрешить их, если они небольшие и не заслоняют видимость, с указанием допустимых размеров — я этого не понимаю. Думаю, этот момент будет доработан.