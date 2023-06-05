Контрнаступление Киева началось, но не продвигается: Удары по Артемовску, бои на Южнодонецком и Угледарском направлениях

Самые активные сейчас - два участка, о которых говорило Минобороны - на Южнодонецком направлении Фото: ТАСС

УДАРЫ ПО ВСЕЙ ЛИНИИ

Я придерживаюсь той теории, что контрнаступление уже идет. И происходящее в Белгородской области, а также вокруг Артемовска, под Угледаром и на Запорожском направлении – это его элементы.

Самые активные сейчас - два участка, о которых говорило Минобороны - на Южнодонецком направлении. Все ждали, что они пойдут в Запорожье на Мелитополь, но пока их основные усилия сосредоточены на Угледарском направлении. Сейчас в боях там участвует до 30 единиц техники. Это серьезная сила. Тем более что погода не дает использовать беспилотники для разведки. Выдвижение этой колонны в сторону Угледара мы просто не видели.

Утром бои шли в районе Великой Новоселки - она напрямую соединяется трассой с Угледаром, но противник пытается заходить еще южнее. И здесь уже читается сразу несколько вариантов:

- Киев может пойти не на Угледар в лоб, а попытается обойти его с юга в сторону Волновахи, чтобы разрезать ДНР на две части.

- А может пойти вниз, на Никольское, в сторону Мангуша, к Мариуполю, перерезая наш сухопутный коридор на Крымский полуостров.

Но с таким же успехом все нынешние масштабные действия могут быть и не основным ударом.

НЕСКОЛЬКО ВАРИАНТОВ

Мы много раз говорили, что противнику приоритетнее идти с Запорожского направления на Мелитополь и далее на Бердянск или на Геническ. Так обрезается наша херсонская группировка и остается фактически в окружении. Но там, как ни удивительно, второй день тишина. Возможно, это затишье перед бурей и суета под Угледаром может быть лишь отвлекающим ударом. С другой стороны, если у них будет получаться продавливать нашу оборону на этом участке фронта, они, безусловно, бросят резерв сюда.

Очень активные бои идут и по флангам Артемовска, была первая волна наката на Соледар. Сейчас он под непрерывным огнем. Я напомню, что фланги там держат подразделения Минобороны и добровольцы типа казачьего отряда «Сибирь». Противник активно наступает и к юго-западу от Артемовска. Но я не думаю, что он будет заходить в Артемовск в лоб - скорее попытаются обойти его и оставить в котле наш гарнизон. И тогда уже развивать успех по знакомой дороге на Попасную и далее на ЛНР.

ВЛАСОВЦЫ ОПРАВДЫВАЮТ ПОЛЯКОВ

Что касается потерь, то оценки очень разные, но во вчерашней атаке на Угледарском направлении они лишились примерно 2,5 сотен пехотинцев. Видеокадров поражения техники огромное количество, масштабы впечатляют.

Не меньше видео выкладывала сторона противника якобы из Новой Таволжанки в Белгородской области. И по ним понятно, что поляки были на территории Российской Федерации. Безобразие полнейшее! Толпа этих поляков топчет русскую землю – это, конечно, не может не вызывать реакции общества. А их заявление, что они выполняли только логистические функции на территории Украины - это попытка отмазать поляков, потому что есть концепт, что «на территории Белгородчины воюют якобы патриоты, которые пытаются освободить Россию от гнета». А тут вдруг поляки… Интересно, что думают эти подготовленные в ВСУ «патриоты», и почему поляки освобождают от гнета Российскую Федерацию?

Впрочем, Украина давно уже перешла черту, когда ложь становится непрекрытой до мерзости.

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