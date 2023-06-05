Как можно будет доехать до Крыма этим летом?

Глава Минтранса первым делом рассказал о восстановлении Крымского моста. Фото: Михаил Климентьев/ТАСС

В понедельник Владимир Путин провел совещание с министром транспорта Виталием Савельевым и главой РЖД Олегом Белозеровым.

- Мы договаривались, что обсудим с вами сегодня вопросы транспортной доступности Новороссии и Донбасса, - в самом начале напомнил президент.

Глава Минтранса первым делом рассказал о восстановлении Крымского моста.

- 5 мая текущего года открыто движение по второму пути (железнодорожному – Ред.). Сейчас – до 1 июля – мы завершим, приведем в нормативное состояние первый путь, который до этого находился в работе. Они оба рабочие, но мы до нормативного состояния должны его довести, - доложил министр.

Он отметил, что 5 декабря власти восстановили движение по автомобильной части моста после теракта. А 23 февраля открыли вторую, левую, половину. Ту самую, где взорвался грузовик.

-Вы нам поставили задачу увеличить количество перевозки пассажиров, в том числе и в Крым. Мы приросли практически на 30% в пассажирском движении и еще смогли чуть-чуть добавить по грузовому движению, - рассказал Белозеров.

Савельев рассказал и о сухопутном пути в Крым через новые территории.

- Мы из Ростова-на-Дону можем через Мариуполь и Мелитополь на Джанкой попасть в Крым. Здесь наша главная артерия – это как раз артерия для проезда в новые регионы и в Республику Крым, - подчеркнул министр.

Длина маршрута: 359 километров. Капитально из них отремонтированы 167. Этого хватает для проезда 8 тысяч грузовиков в сутки. Примерно треть из них едет не сама по себе, а в составе колонн под охраной полиции. Угроза терактов никуда не делась.

- Пункты пропуска сохранились. Там не работает таможня, но остались специалисты, которые отвечают за безопасность, - добавил Савельев.

Сейчас власти начинают устанавливать досмотровые комплексы, просвечивающие технику чуть ли не на ходу. По крайней мере, водителю уже не обязательно выходить из кабины.

А вот, что сделано в новых регионах:

* Капитально отремонтировано 594 километра дорог.

* 6,5 млн. квадратов асфальта уложено.

* 751 километр дорог планируется отремонтировать в этом году.

* Городским перевозчикам передано 394 автобуса.

* Железнодорожники получили 30 локомотивов. А в этом году им еще 11 электричек передадут.

Белозеров отметил рост перевозок по коридору Север – Юг на 54% за год. Это направление на Иран, которое позволяет нам доставлять свои товары до Персидского залива.

- За счет чего так вырос? У нас же на Иран еще нет куска (маршрута –Ред.), - удивился президент.

Глава РЖД объяснил, что сейчас грузы идут в обход через Казахстан и Туркмению. Плюс грузы активно перегружают с железной дороги на фуры.

- Коридор востребован, он работает, - заверил Белозеров.