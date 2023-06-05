В России увеличат производство моторных масел на основе отечественных компонентов

Сульфонатные присадки входят в состав современных моторных масел для легковых и грузовых автомобилей. Фото: пресс-служба «Газпром нефти»

В России вырастет производство моторных масел на основе отечественных компонентов. Для этого в Омске будет увеличен выпуск синтетических сульфонатных присадок – сообщила «Газпром нефть». Такие присадки являются ключевым компонентом современных моторных масел для легковых и грузовых автомобилей.

Компания собирается расширить производство на Омском заводе смазочных материалов. После модернизации установки по выпуску сульфонатных присадок производственная мощность комплекса увеличится в четыре раза.

«Сульфонатные присадки входят в состав современных моторных масел, поэтому развитие производства такого важного компонента имеет особое значение для внутреннего автомобильного рынка страны, - рассказал генеральный директор «Газпромнефть - смазочные материалы» (оператор бизнеса масел «Газпром нефти») Анатолий Скоромец. - Модернизация установки по выпуску синтетических присадок синхронизирована со строительством на Омском заводе смазочных материалов другого важного для российской промышленности объекта – комплекса гидроизодепарафинизации (ГИДП). Реализация этих двух проектов позволит расширить производство современных синтетических масел на основе российских компонентов».

В ходе модернизации будут обновлены все основные этапы производства - от комплекса хранения сырья до оснащения установки и инфраструктурных систем. Уникальные технологические решения для Омского завода разрабатывают ведущие российские промышленные компании. На производстве собираются внедрить современные цифровые системы управления и контроля.

Новое оборудование позволит использовать в производстве одновременно несколько типов химических компонентов. Благодаря этому значительно вырастет скорость всех процессов. Кроме того, предприятие сможет делать различные виды присадок с высокими моющими и антикоррозионными свойствами. Выпуск собственных синтетических компонентов позволит «Газпром нефти» создавать специализированные пакеты присадок, а также существенно расширить ассортимент премиальной линейки моторных масел.

Эксперты Научно-исследовательского центра «Газпромнефть - СМ» собираются разработать новые рецептуры смазочных материалов для оборудования промышленных предприятий.

Омский завод смазочных материалов выпускает автомобильные, индустриальные и судовые масла, смазки и технические жидкости. Это одно из самых современных предприятий России, его производственная мощность составляет более 300 тысяч тонн продукции в год. Строящийся комплекс гидроизодепарафинизации (ГИДП) будет выпускать 12 видов основ для высокотехнологичных синтетических моторных, трансмиссионных и индустриальных масел. Он обеспечит полный цикл производства на основе отечественных компонентов и позволит полностью отказаться от использования импортного сырья.