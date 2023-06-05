Социальную помощь участникам спецоперации выплатят реальными деньгами

В настоящее время сделать это можно только по заявлению, поэтому часть выплаты приходит деньгами, а часть - в виде набора социальных услуг. В их числе - право на бесплатные лекарства, бесплатный проезд в пригородных поездах, отдых в санатории.

«Сейчас ветераны боевых действий по умолчанию получают денежную выплату частично деньгами, частично – в виде набора социальных услуг. Перевести натуральную часть соцпомощи в реальные деньги возможно, но для этого требуется заранее подать заявление. В условиях, когда человек – на фронте, это почти нереально. Опять же социальные услуги не то, чем боец может воспользоваться, сидя в окопе», - отметил глава рабочей группы по вопросам СВО, секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

Политик добавил, что военнослужащие при желании смогут подать заявление в Социальный фонд и оформить себе льготы, тем самым отказавшись от получения части денег.

«Но изначально эта государственная выплата будет приходить к участникам и ветеранам СВО в денежной форме полностью. Об этом нас просили сами участники СВО», - заключил Андрей Турчак.

Напомним, ранее рабочая группа по вопросам СВО направила четвертый доклад Президенту. В нём отражены региональные меры поддержки участников спецоперации и их семей, которые предлагается включить в единый стандарт. Это позволит создать одинаковые условия обеспечения помощью всех участников СВО и членов их семей независимо от их статусов и регионов проживания.