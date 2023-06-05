Академик РАН Онищенко: Массовое отравление сидром в Ульяновской области может оказаться терактом

Геннадий Онищенко Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

"Число умерших от отравления контрафактным сидром в Ульяновской области выросло до 16", - заявил губернатор региона Алексей Русских.

Эту тревожную информацию информагентства распространили в понедельник, 5 июня,

Мы попросили ее прокомментировать известного врача и общественного деятеля Геннадия Онищенко.

- Геннадий Григорьевич, смотрите, число умерших от отравления контрафактным сидром в Ульяновской области выросло до 16 человек.

- Я не могу понять, откуда этот сидр взялся.

- Сейчас все выясняют.

- Это наверняка технический спирт, и это больше похоже на террористическую акцию. Потому что были у нас такие… Если там была одна семья, с утра четверо умерло, а сейчас сколько?

- Потом 9, а сейчас уже 16.

- Смотри, сидр это слабоалкогольный напиток, яблочное брожение, груша или айва, но тут, скорее всего, был добавлен спирт, а судя по количеству смертей это, скорее всего, технический спирт был. И тут явно не похоже… Если его делать естественным путем, то туда спирт не добавляется. Яблоки сами по себе не могут вызвать отравление, даже самые поганые. А если их еще черви ели, значит, это самые чистые яблоки, потому что черви в отличие от нас не едят химически насыщенные яблоки. У сидра сколько алкоголя содержится?

- Вы меня отучили, я давно уже не пью.

- 5-6. Могли просто яблочный сок смешать с техническим спиртом. Но это похоже на террористическую акцию химической этиологии. В этих условиях надо эту версию поставить одной из первоочередных. Это же не один магазин продавал, если 16 человек уже. Последний такой случай у нас был, по-моему, в Тверской области в 90-е годы. Так что, Саша, надо с этой позиции. И еще надо подумать об этой гильотине пресловутой.

- О какой?

- Гильотину ввели, никого не проверять, все производители у нас честные, с ясными глазами. А тем более в этих условиях, когда в ход идет любая провокация… В данном случае надо еще в том числе рассматривать как теракт.