Новый наследник модельера идет в суд: «У меня на руках завещание Вячеслава Зайцева»

Эдуард Кривенко и Вячеслав Зайцев долгие годы дружили и работали вместе.

На этой неделе будет 40 дней со дня смерти знаменитого модельера Вячеслава Зайцева. Народный художник России умер в реанимации Щелковской городской больницы на 86-м году жизни. Причина смерти – внутреннее кровотечение, которое открылось из-за язвы желудка. У художника-модельера остался наследник – единственный сын Егор Зайцев. Сын модельера уже неоднократно объявлял, что он единственный наследник подмосковной усадьбы, квартир и дома моды отца. Известно, что сын и отец Зайцевы несколько лет не общались.

5 июня в студию программы «Малахов» (канал «Россия») пришел 39-летний Эдуард Кривенко – он показал телеведущему Андрею Малахову завещание, которое Вячеслав Зайцев составил в его пользу. В документе, составленном на имя Кривенко, речь идет об имуществе Зайцева – в том числе о подмосковной усадьбе и квартире в Париже. Оказалось, что у Вячеслава Зайцева есть квартира во Франции, неподалеку от Эйфелевой башни – ее упоминание Малахов заметил в том самом завещании. Есть ли завещание у Егора Зайцева, составленное и заверенное у нотариуса позже, чем завещание на Эдуарда Кривенко – неизвестно: сам сын модельера не комментирует дележку наследства, которая начнется через полгода после смерти отца. Стоит отметить, что телезрителям текст документа не показали — новоиспеченный наследник» уверяет, что покажет его Малахову, адвокату и суду.

Эдуард Кривенко был победителем конкурсов «Мистер Россия», «Мистер Вселенная», а после знакомства с Вячеславом Зайцевым стал любимой моделью его Дома моды, участвовал во всех показах тех лет. Эдуард одно время жил в доме Зайцева – помогал ему. Мужчина говорит, что отношения у них были как у дедушки и внука. В эфире показали архивное интервью Вячеслава Зайцева программе «Прямой эфир», где он рассказал о сложных отношениях с сыном Егором, о том, что они не общаются. Друзья Зайцева рассказали Малахову, что последние три года жизни модельер хотел общаться с сыном, но тот не шел на контакт. Была названа и версия ссоры: Вячеслав Михайлович подарил внучке (дочери Егора) квартиру в центре Москвы, обещал оставить ей все наследство. Егор обиделся…

Кривенко собирается судиться с сыном модельера: «У меня на руках документ, завещание Вячеслава Зайцева. С этим документом собираюсь в суд отстаивать свои права. Я уверен, что заслужил по праву данный документ, потому что помогал Вячеславу Михайловичу в сложные моменты его жизни, когда другие родственники не заботились о нем».

Эдуард Кривенко пришел к Андрею Малахову с завещанием Вячеслава Зайцева. Фото — кадр программы «Малахов» канала «Россия».

Кривенко познакомился с Зайцевым в 2008 году: «Ему понравился мой рост - 193 см и Вячеслав Михайлович сделал меня ведущей моделью. Часто тогда летали с ним в Париж, который он любил». Модельер оплачивал Эдуарду аренду квартиры на Арбате: «У Вячеслава Михайловича на Арбате была одна из квартир. Поэтому я тут снимал квартиру, чтобы ездить оперативно если ему нужна была помощь… У него была авария, после которой переломаны колени…. Помогал ему передвигаться. Он плохо разговаривал, тяжело было разобрать, мог позвонить мне и в 7 утра и сказать, что нужна помощь…»

Кривенко рассказал, что Вячеслав Михайлович планировал на 9 мая собрать «всех наших» (бывших сотрудников Дома моды) у себя в подмосковной усадьбе – отмечать праздник, жарить шашлыки. Этим планам было не суждено осуществиться… Настоящее завещание на руках у Эдуарда Кривенко или он просто решил покрасоваться в популярной телепередаче – узнаем через полгода после смерти модельера, когда наследники будут вступать в права наследства.