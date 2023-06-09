Держать санкционный удар

В 2022 году при содействии властей самарские компании заключили экспортные контракты на 2,8 млрд рублей.

Пандемия коронавируса и антироссийские санкции стали серьезным вызовом как для страны в целом, так и для Самарской области. Тем не менее, благодаря всесторонней поддержке и плодотворной совместной работе властей, бизнеса и общественности, экономика региона сумела адаптироваться к новым реалиям.

Поддержка для инвестора

Цифры говорят сами за себя. Несмотря на высокую базу 2021 года, когда Самарская область стала лидером ПФО по росту инвестиций, региону удалось сохранить положительную динамику инвестиционной активности и в 2022 году. В целом, в развитие экономики Самарской области за год было вложено 446,7 млрд рублей (12% от объема ПФО). А рост внутреннего регионального продукта оказался выше среднего по стране и составил 5,3%. Все это позволило в 2022 году, практически полностью, компенсировать спад экономики региона в 2020-м и выйти на допандемийный уровень 2019 года.

За последние годы региональной командой под руководством губернатора Дмитрия Азарова проведена большая работа по улучшению инвестиционного климата и привлечению крупных инвесторов, есть ощутимые результаты и достижения.

– Получая дополнительные инвестиции, мы получаем опережающее развитие и новые рабочие места, работаем ради одной цели – процветания региона, повышения благосостояния всех его жителей. Это задел, который на годы будет обеспечивать развитие экономики, пространственное развитие нашей родной земли, – отмечает глава региона Дмитрий Азаров, говоря о работе команды Правительства при взаимодействии с инвесторами.

Находить возможности для развития

Безусловно, внешние санкции нарушили многие производственные и логистические цепочки, усилили финансовые и инфляционные риски. Чтобы минимизировать возможные потери, на федеральном уровне приняли широкий пакет мер поддержки. В дополнение к этому, на уровне региона был принят и воплощен в жизнь План первоочередных действий по обеспечению социально-экономического развития Самарской области в условиях внешнего санкционного давления.

– В регионе, в течение всего 2022 года, вели большую работу, поддерживая предприятия в реализации новых проектов и модернизации действующих производств, помогая перестраивать производственно-логистические цепочки, искать новых партнеров, выходить на новые рынки. Это позволило уверенно держать «санкционный удар» и находить возможности для развития, – отмечает министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

Так, например, региональный автопром столкнулся с внешними ограничениями, перебоями с поставками и дефицитом электронных компонентов. Однако, благодаря поддержке Президента РФ Владимира Путина, личному участию Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова и работе нового руководства автозавода, удалось в значительной мере стабилизировать ситуацию. Важные решения по поддержке отрасли были приняты на совещании по вопросам развития автомобильной промышленности, которое Президент провел в рамках Петербургского международного экономического форума в прошлом году.

В целом, большая часть инвесторов не отказалась от своих планов. Напротив, они активно налаживают кооперационные связи внутри страны и региона, бизнес стремится занять ниши ушедших иностранных компаний и заменить импортные комплектующие отечественными.

Для инвесторов в регионе созданы одни из самых лучших условий в стране.

Содействие по любым вопросам

Именно в непростые санкционные времена сыграли свою роль условия, созданные для инвесторов в Самарской области – одни из лучших в стране. Комплекс мер поддержки, льгот и преференций позволяют существенно экономить собственные средства инвесторам, а также значительно сократить сроки запуска новых инвестпроектов.

В Самарской области проводится постоянная, системная работа, направленная на упрощение процедур ведения бизнеса, получения разрешений на строительство, подключения к сетям инженерной инфраструктуры, регистрации прав собственности, лицензирования. Также большое внимание уделяется господдержке, как финансовой, так и консультационной, развитию инвестиционной инфраструктуры, снижению административного давления на бизнес.

Главный помощник любого инвестора в Самарской области – «Агентство по привлечению инвестиций» региона, которое работает по принципу «одного окна». Именно сюда бизнес может адресовать все возникающие вопросы – от выбора площадки и получения налоговых льгот – до ввода в эксплуатацию и поиска рынков сбыта.

Одним из решающих факторов для многих инвесторов является выгодное географическое положение Самарской области и развитая транспортная инфраструктура, обеспечивающие доступ к значительной части российского и азиатского рынков. В регионе ведется строительство автомобильной дороги с мостом через Волгу в направлении Центральной и Восточной Азии. Именно поэтому все более популярным направлением для инвестирования в Самарскую область, становится создание логистических центров.

Не случайно, если пять лет назад Самарская область занимала в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах РФ 65 место, то по итогам 2022 года поднялась на 9 строчку.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

За пять лет в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата область поднялась с 65 на 9 место.

Помочь экспортерам

Внешнеполитические и экономические санкции поставили перед экспортерами в 2022 голу серьезные задачи. Многим предприятиям пришлось переориентироваться на новые рынки и искать новых партнеров. В этом самарским бизнесменам помог Центр поддержки экспорта. Благодаря его работе, в 2022 году производители региона увеличили общий объем экспорта на 2,5%.

– Мы всесторонне поддерживаем наших предпринимателей, помогаем им подобрать страну, найти зарубежных партнеров, организуем бизнес-миссии в дружественные государства и участие в международных выставках. По итогам 2022 года, при содействии регионального Центра поддержки экспорта, самарские компании заключили экспортные контракты на 2,8 млрд рублей, – рассказал Дмитрий Богданов.

Инфраструктура заботы

Серьезная перестройка после введения санкций потребовалась и малому, и среднему бизнесу. Несмотря на непростые внешние условия, сегмент МСП продолжил развиваться – численность занятых в МСП за 2022 год выросла на 9,2% – до 645,5 тыс. человек, количество самозанятых самарцев увеличилось на 65,4% – до 153,7 тыс. человек. По приросту численности занятых в МСП Самарская область занимает 1 место среди реги-онов ПФО.

Существенную помощь предпринимателям оказали региональные власти. В Самарской области создана развитая инфраструктура поддержки :

от центров «Мой бизнес» – до технопарков, от предоставления налоговых льгот – до субсидий на открытие своего дела, от помощи в поиске поставщиков – до подбора новых рынков сбыта. Совокупный объем поддержки бизнеса в Самарской области за три последних года составил 131,3 млрд. рублей, из них за 2022 год – более 80 млрд рублей.

Для поддержки МСП в Самарской области действует сеть центров «Мой бизнес». Получить консультации от профильных специалистов можно при личном обращении в офис по адресу: Самара, ул. Молодогвардейская, д. 211, по телефону: 8 (846) 989-50-77, а также на портале mybiz63.ru или в телеграм-чате Мойбизнес63_чат

В Самарской области помогают предприятиям выходить на новые рынки.

КОНКРЕТНО

Рост производства по итогам 2022 года

• Лекарственные средства – 141%

• машины и оборудование – 124,8%

• готовые металлические изделия – 109,8%

• пищевые продукты – 103%

Цифра

65,4% на столько увеличилось количество самозанятых самарцев в 2022 году и достигло 153,7 тыс. человек.

Материал из спецвыпуска "Комсомольской правды" "Время новых дел", посвященного ПМЭФ-2023