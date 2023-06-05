«Комсомольская правда» опубликовала спецвыпуск газеты «Время новых дел», посвященный ПМЭФ-2023

С 14 по 17 июня в Санкт-Петербурге пройдет одно из самых масштабных деловых событий России – Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ). В преддверии форума «Комсомольская правда» подготовила специальный выпуск газеты «Время новых дел».

В деловую газету вошли интервью с участниками ПМЭФ, аналитические публикации о текущей ситуации на международной арене, борьбе России с санкциями Запада, статьи об экономических возможностях в стране, энергетических, транспортных и финансовых проектах РФ, а также культурных центрах будущего в России.

На страницах издания авторы рассмотрели, каким образом российские власти выстраивают многополярный диалог с международными партнерами и противостоят санкциям, находя в них возможности для развития экономики. Кроме того, читатели газеты смогут узнать о новых технологиях и импортозамещении в российской фармацевтике и жизни флагмана российского легкового автопрома – «Автоваза» – после ухода иностранных компаний из России.

О важности продвижения принципов правильного питания и здорового образа жизни для государственной политики рассказала информационный куратор проекта Роспотребнадзора «Здоровое питание» Екатерина Головкова. Отдельные разделы посвящены российской киноиндустрии, сельскохозяйственной отрасли, ЖКХ, господдержке малого и среднего предпринимательства, освоению Арктики, а также развитию искусственного интеллекта и его влиянию на востребованность профессий.

Стоит отметить, что специальный выпуск газеты «Время новых дел» вышел тиражом пять тысяч экземпляров.

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